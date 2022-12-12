Günlük burç yorumları: 12 Aralık Pazartesi günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

12 Aralık Pazartesi yani ayın on ikinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 12 Aralık Pazartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bugün omzunuzdan büyük bir yük kalkmış gibi hissedecek ve rahatlayacaksınız. Hayatınızdaki kara bulutlar dağılmaya başladı ve sevdiklerinizle yeniden sağlıklı bir şekilde iletişim kurabileceksiniz. Diğer insanlarla kurduğunuz iletişim sayesinde bugüne kadar kendinizde fark etmediğiniz birçok yönü görebileceksiniz.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bugün sosyal ilişkilerinizde birtakım sorunlar yaşayabilirsiniz. Sözlerin gücüne dikkat edin ve cümlelerinizi kurmadan önce mutlak birkaç kez düşünün. Aksi halde hem kendinizi hem de karşınızdakini kırabilirsiniz. Sorunlarınızın özüne inmek ve kendinizi sorgulamak için harika bir zaman!

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, daha iyi bir çözüm bulana kadar durumu eleştirmeden mevcut şartlarda hayatınızı devam ettirmek en iyi seçenek olacak. Duruma güvenle yaklaşırsanız çok şey başarırsınız. Karamsarlık bir çözüm bulmaya yardımcı olmaz. Rahatlayın ve sezginizin size rehberlik etmesine izin verin.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, bugün sezgilerinize ve iç sesinize kulak verin. Diğer insanların fikirlerinden önce mutlaka kendi isteklerinize kulak verin. Hayallerinizin peşinden koşarken size engellemek isteyen kişiler karşınıza çıkabilir. Kend yaratıcı çözümlerinizi sunarak düşüncelerinize ve fikirlerinize güvenin.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları bugün duygusal yönünüz açığa çıkacak ve tamamen duygularınızla hareket ettiğiniz bir gün olacak. Hayallerinize giden yolda kendinizi engellemeyin. Bir süre gerçeklikten uzaklaşmak kimseye zarar vermez. İçinizdeki çocğun oynamasına izin verin.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları bugün kendinizi daha iyi hissetmek için şımartılmak arzusu içinde olabilirsiniz. Bunu karşı taraftan beklemeden kendiniz için yapın. En sevdiğiniz tatlıyı yiyin, en sevdiğiniz yerde bir kahve için ya da kendinize güzel bir hediye alın. Sizden istenilen her şeye evet demek zorunda değilsiniz.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bugün son birkaç gündür devam eden mutsuz ruh halinizin değişmeye başladığını hissedeceksiniz. Kendinizi ifade etme konusunda zorlandığınızı düşünseniz de empati yeteneklerinize güvenin ve sorunları konuşarak halletmeye çalışın.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün hayatınızı değiştiren beklenmedik durumlarla karşılaşabilirsiniz. Az önce rahatça oturduğunuz sandalye birdenbire altınızdan çekilmiş gibi hissedebilirsiniz. Bunun devam etmeniz ve hayatınıza yeni bir yön vermek için doğru işaret olduğunu anlayın. Heyecanınızı canlı tutun ve fikirlerinizin peşinden gitmek için doğru zamanı bekleyin.

YAY

Sevgili Yay burçları, bugün hayatınızı kolaylaştırmak adına elinizden geleni yapın. Çünkü bu 24 saat adeta size yetmiyormuş gibi gelecek. İşleriniz arasında koşuşturup duracaksınız. Günü daha verimli bir şekilde geçirmek için çevrenizdekilerden yardım isteyebilirsiniz.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, bugün yolunuza çıkan işaretlere ve bilgilere dikkat edin. Karşınıza çıkan fırsatlarla birlilkte hedeflerinizi gerçekleştirmek için radikal adımlar atmak isteyebilirsiniz. Cesaretli bir şekilde kendinden emin olarak attığınız adımlar sizi gelecek için daha iyiye yöneltebilir. Ancak mutlak durumu değerlendirmeye özen gösterin.

KOVA

Sevgili Kova burçları,bugün tarafsızlık havasını koruyun. Hayal dünyanıza dalmaktan çekinmeyin ve duygularınızın sizi başka bir aleme taşımasına izin verin. Hayal gücünüzün etkisini gün boyunca hissedecek ve kendinizi hiç olmadığınız kadar mutlu bulacaksınız. Neşeli ruh halinizi başkalarıyla da paylaşın.

BALIK

Sevgili Balık burçları, bugün işlerinizin geçtiğimiz birkaç güne kıyasla daha az olduğunu göreceksiniz. Bu fiziksel olarak bedeninizin dinlenmesine izin vermek ve zihninizin derinliklerine dalmak için harika bir zaman olacak. Bugüne konstre olun ve iç sesinizi dinleyerek rahat bir gün geçirin.



