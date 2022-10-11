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Günlük burç yorumları: 12 Ekim Çarşamba günü tüm burç yorumları!

11.10.2022 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 12 Ekim Çarşamba aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

Günlük burç yorumları: 12 Ekim Çarşamba günü tüm burç yorumları!

12 Ekim Çarşamba yani ayın on ikinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 12 Ekim Çarşamba günlük burç yorumları...

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KOÇ

Bugün biraz karışıklık yaşayabilirsiniz, belki de çok fazla. Ortaklar, sevdikleriniz ve iş arkadaşları, düşüncelerini net bir şekilde iletmekte zorlanacaklar ve bu da kaçınılmaz olarak yanlış anlamalara yol açacaktır. Sinir bozucu olabilir ama kızmayın.

BOĞA

Uranüs burcunuzda bugün Güneş ile bağlantı kuruyor, bu da birlikte çalıştığınız insanların bir şekilde iş birliği yapmayabileceği anlamına geliyor. İşleri basit tutmayı tercih edebilirsiniz, ancak diğerleri üzerinde çalıştığınız şeyi mümkün olduğunca zor hale getirmek isteyecektir. Sakin kalmaya çalışın.

İKİZLER

Bugün küçük şeyler canınızı sıkacak ama belli etmesine izin vermeyin çünkü bazı insanları sırf eğlence olsun diye size zor anlar yaşatmaya teşvik edebilir. Şakadan herkes kadar zevk alıyorsun ama gerçekten gülecek havanda değilsin.

YENGEÇ

Bir tür sosyal projede bir arkadaşınıza yardım etmeyi kabul etmeden önce, neye izin verdiğinizi bilmediğinizden emin olun. Yardım etmek istemen güzel ama bunun ilişkilendirilmek isteyeceğin türden bir şey olmadığını görebilirsin.

ASLAN

Zodyak'ın sabit burçlarından biri olarak fikirlerinizi kolayca değiştiremezsiniz, ancak bugün sizi her zaman inandığınız bazı şeyleri sorgulamaya zorlayan bir şey olacak. Bu, değişimin tek yol olduğu nadir durumlardan biri olabilir.

BAŞAK

Gerçekten oldukça basit sorunlara karmaşık çözümler aramayın. Gezegenler, etrafınızda olup bitenleri çok fazla okuyabileceğiniz ve sonunda bunu olması gerekenden daha zorlu hale getirebileceğiniz konusunda uyarıyor.

TERAZİ

Her ne kadar burcunuzdaki Güneş yılın bu zamanında sizi neşeyle doldursa da diğer etkiler önümüzdeki 24 saat içinde sizi biraz alıngan yapabilir. Sizi yanlış yola sokmaya meyilli insanlardan uzak durun. Herkesle iyi geçinmek zorunda değilsin!

AKREP

Bir arkadaşınıza veya meslektaşınıza bir şeyi ne kadar çok açıklamaya çalışırsanız, o kadar az anlıyor gibi görünürler. Gerçekten bu kadar aptallar mı yoksa kasten mi ağırbaşlılar? Büyük olasılıkla ikincisidir, bu yüzden onlarla daha fazla zaman kaybetmeyin.

YAY

Bugün ne kadar çok çalışmak zorunda olursanız olun, kendinizi doğal sınırlarınızın ötesine zorlamamalısınız. Doğası gereği çok canlı biri olduğun için diğerleri bazen senden çok şey bekler, bu yüzden ara sıra “hayır” demeyi öğren, tıpkı şimdi olduğu gibi!

OĞLAK

Başkalarının senin hakkında ne düşündüğünü umursayan biri olmadın, şimdi neden umursuyor gibisin? En son projenize, yaptığınız kadar güvenmiyor olabilirsiniz. Belki de ona daha derinden bakmanın zamanı gelmiştir.

KOVA

Güneş'in bugün hükümdarınız Uranüs ile bağlantısı, birlikte çalıştığınız veya iş yaptığınız birinin sinirlerinizi büyük ölçüde bozacağı anlamına geliyor. Bu, ev hayatınız için de geçerli olabilir. Küçük ev içi anlaşmazlıkların kontrolden çıkmasına izin vermemeye çalışın.

BALIK

Bugün diğer insanlardan kaynaklanan gecikmeleri ve son dakika değişikliklerini beklemelisiniz. Yapabiliyorsanız onlara karşı sabırlı olun, ancak cebinizden çıkmadığınızdan emin olun. Onların aptalca hatalarının bedelini ödemen için iyi bir sebep yok.


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