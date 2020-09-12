Günlük burç yorumları! (12 Eylül 2020 Cumartesi) Astrolog Merve Rençber’den günlük burçların aşk, kariyer ve sağlık yorumları!

Günlük burçları okumadan yolculuk planı yapmayın, yeni bir ilişkiye karar vermeyin ve hatta evrak imzalamayın. Farkında olmasak da günlük burçlar yaşamımızla ilgili o kadar önemli ipuçları taşıyor ki…
12 Eylül 2020 Cumartesi günlük burç yorumları Astrolog Merve Rençber tarafından hazırlandı. Koç, boğa, yengeç, başak, aslan, ikizler, akrep, terazi, kova, oğlak, yay, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız ile ilgili dikkat etmenizi gerektiren noktalar ve yaşamınızdaki diğer çok sayıda önemli konu için burcunuzu okumadan yeni bir güne başlamayın.
12 Eylül 2020 Cumartesi günlük burç yorumları, aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, yengeç, akrep, terazi, ikizler, yay, aslan, kova, başak, oğlak ve balık burcunda günlük astroloji durumu ne olacak? Günlük burç yorumları aşk hayatı nasıl olacak? Günlük burç yorumları sağlık ile ilgili ipuçları veriyor mu? Günlük burcumuz kariyer ve iş yeri hakkında ne söylüyor? Merakla takip edilen ve araştırılan 12 Eylül günlük burçlar ve yorumları haberimizde.
Bugün aile içi konular öne çıkabilir. Yaşamınızdaki sorumluluklarla ilgilenebilir, aile büyükleriyle bir araya gelebilirsiniz. İş ve özel hayatınız arasında denge kurmanız gerekebilir. Gerilime dikkat etmeli, dürtüsel tavırlardan kaçınmalısınız. Sağlıkla ilgili hassasiyetler ve destekler gündeme gelebilir.
Bugün özel hayatınızda önemli görüşmeler yapabilir, ciddi kararlar alabilirsiniz. Geçmişten haberler gelebilir, nostalji artabilir. Geçmişteki kişilerle bir araya gelebilir, bir barış sağlayabilirsiniz. Yasal konular, başvurular ve davalar gündeminizde olabilir.
Bugün uyku düzensizlikleriyle güne başlayabilirsiniz. Geçmişteki anılar rüyalarınızda ortaya çıkabilir. Maddi konular sizin için önem kazanabilir, bu alanda daha ciddi düşünebilirsiniz. Kontrolsüz, hatalı harcamalardan kaçınmalısınız.
Bugün karşınızdaki, hayatınızdaki kişilerin enerjisinden daha hızlı etkilenebilirsiniz. Negatif enerjiye dikkat etmeli, kendi enerji alanınızı korumalısınız. Kaygı, gerilim, alınganlık ve stresten kaçınmalı, günü daha çok hareket halinde geçirmelisiniz. Geçmiş anılar, geçmiş deneyimlerin etkisi gündeme gelebilir.
Bugün iş hayatı ve hayat düzeninizle ilgili sorumluluklar gündeme gelebilir. Kemikler, dişler, cilt ve saçlarla ilgili rahatsızlık ve tedaviler öne çıkabilir. Yaşam koşullarınızı iyileştirmek için çabalayabilir, mevcut koşullardaki aksaklıklar memnuniyetsizliği getirebilir. Koşulları ve hayatı yönetme çabasını abartmamaya dikkat.
Bugün kaza ve yaralanmalara dikkat etmeli, iletişim kurarken kelimelerinizi seçmeye gayret etmelisiniz. Kritik kararları ertesi güne bırakmak daha sağlıklı olabilir. Çocuklarla ilgili konular, çocuklarınızla ilgili sorumluluklar öne çıkabilir. Aile üyeleriyle, sevdiklerinizle birlikte ortak organizasyonlar içerisinde olabilirsiniz.
Bugün aile üyeleriyle bir araya gelebilir, aile üyelerine ve yakınlarınıza karşı daha hassas olabilirsiniz. Tüm ilişkilerde alma-verme dengesini korumaya gayret etmeli, karamsarlık ve kaygı-endişe gibi negatif duygulardan kaçınmalısınız. Ev içinde küçük değişiklikler, yenilikler enerjinizi tazeleyebilir. Tadilatlar gündeme gelebilir.
Bugün karışıklıklar, bekleyiş ve gecikmeler gündeme gelebilir. Bir süredir sizi beklemeye alan konular bugün netleşebilir. Planlarınızı hayata geçirebilir, gün içinde daha programlı hareket edebilirsiniz. Baskıcı tavırlardan, büyük sözlerden kaçınmalı, empati yapmaya ve önyargılı olmamaya dikkat etmelisiniz. Kalabalık ortamlara katılabilirsiniz.
Bugün kendi kararlarınız, kendi istekleriniz ile karşınızdakilerin beklenti ve istekleri arasında denge kurmanız gerekebilir, bir seçim yapma gerekliliği doğabilir. İlişkilerde dengeli ve adaletli davranmaya dikkat etmeli, dürtüsel tavırlardan kaçınmalısınız.
Bugün saat 11.22'ye kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar çalışma hayatında, görevlerinizde değişimler, farklılıklar olabilir. Birden fazla iş ve konu ile ilgilenebilirsiniz. Enerjiniz daha dalgalı olabilir. Gün içinde çalışma hayatında yeni teklifler, konuşmalar gündeme gelebilir. Sağlıkla ilgili tedavi, danışma, araştırma içinde olabilirsiniz.
Bugün uyku düzensizlikleri ve etkileyici rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Görev ve sorumluluklar gündeminizde olabilir. Gün içinde bazı duygu ve düşüncelerinizi, bazı eylemlerinizi açık etmek istemeyebilirsiniz. Dişler, kemikler, cilt ve saçla ilgili hassasiyet ve tedaviler söz konusu olabilir.
Bugün geçmiş deneyimler, geçmiş anılar etkisi altına alabilir. Geçmişe dönüş, ilişkilerde çözülme, iyileşme gündeme gelebilir. Bazı ilişkilerde kadersel, karmik durumlar yaşanabilir. Daha yaratıcı olacağınız bugünlerde, hobilerinize ve üretmeye yönelebilirsiniz. Duygularla mantık ayrılabilir.
Astrolog Merve Rençber
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