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Günlük burç yorumları: 13 Kasım Pazar günü tüm burç yorumları!

12.11.2022 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 13 Kasım Pazar günü aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

Günlük burç yorumları: 13 Kasım Pazar günü tüm burç yorumları!

13 Kasım Pazar günü yani ayın on üçüncü günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 13 Kasım Pazar günü günlük burç yorumları...

Endişelerin çoğu geçici... Rahatlamaya çalışın Endişelerin çoğu geçici... Rahatlamaya çalışın

KOÇ

İnandıklarınız konusunda yanılabileceğinizi asla kabul etmekten hoşlanmıyorsunuz, kendinize bile, ama bu hafta sonu olanlar, yaşamla ilgili ulaştığınız bazı sonuçlara şüphe uyandırabilir. Egonuzun daha fazla araştırma yapmanızı engellemesine izin vermeyin.

BOĞA

Bu hafta sonu bir arkadaşınızla aranız bozulabilir, ancak bunu yaparsanız daha sonra işleri tekrar düzeltmek yeterince kolay olacaktır. Rasyonel bir şekilde ele alınması gereken konular hakkında duygusal olmamaya çalışın, çünkü bundan iyi bir şey çıkmaz.

İKİZLER

Yıllar içinde alıştığınız bir yöntem veya rutinin bu hafta sonu değiştirilmesi gerekebilir. Basit gerçek şu ki, hayatınızı düzenlemenin birkaç daha iyi yolu var, bu yüzden biraz düşünün ve yapılması gerekeni yapın.

YENGEÇ

Önümüzdeki 48 saat içinde, özellikle de bu duygulardan bazıları olumlu değilse, duygularınızı dile getirme dürtüsüne direnmek için iyi bir şey yapmış olursunuz. Bazı insanlara onlar hakkında gerçekten ne düşündüğünüzü söylemeniz mi gerekiyor? Tabii ki değil.

ASLAN

Önümüzdeki birkaç gün içinde planlarınızdan vazgeçmek zorunda kalabilirsiniz, ancak daha sonra geriye bakacaksınız ve bunun yapılması gereken doğru şey olduğunu anlayacaksınız. Basit gerçek şu ki, bir Aslan bile her zaman kendi yollarına sahip olamaz.

BAŞAK

Başkalarının size karşı kullanabileceği bilgileri vermemeye çalışın. Dünyanın yaptıklarınız hakkında ne bildiği sizi rahatsız etmeyebilir, ancak daha da ilerisinde birkaç soruna neden olabilir. Hiçbir şey söylememek daha iyi olabilir.

TERAZİ

Mali durumunuz hakkında karar vermek için acele etmeyin, çünkü bu kolayca yanlış bir karar olabilir. Hissettiğin aciliyet duygusunun kendi ihtiyaçlarınla hiçbir ilgisi yok ve diğer insanların senden koparabileceklerini düşündükleri şeylerle ilgisi yok.

AKREP

Sadece kendinizi değil diğer insanları da etkileyen kararlar vermek zorunda olduğunuz durumlardan uzak durun. Kendine inançla dolup taşıyor olabilirsin. Ama herkes seninle aynı fikirde olmayabilir ve her şey ters gidebilir. Bu yüzden dikkatli ol.

YAY

Haritanızın en hassas bölgesindeki kozmik aktivite, son haftalarda biraz yolunu kaybetmiş gibi görünüyor ama bundan kötü bir şey çıkma ihtimali yok. Tekrar aramanız çok uzun sürmeyecek, bu yüzden sabırlı olun.

OĞLAK

Bu hafta sonu işlerin ne kadar hızlı olmasını isterseniz, birlikte yaşadığınız ve çalıştığınız kişiler o kadar yavaş hareket etme noktasına gelecek. Belki de ipucunu almalı ve böyle çılgınca bir düzeyde çalışmak istemediklerini kabul etmelisin.

KOVA

Önümüzdeki 48 saat içinde yetkili konumdaki kişilerle uğraşmak zorunda kalacaksınız ve fikirlerinizi onlara basit kelimeler ve cümlelerle aktarmanız en büyük önceliğe sahip. Güçlü olmaları zeki oldukları anlamına gelmez!

BALIK

Her zamanki gibi, başkaları için çok fazla şey yapıyorsun ve kendin için yeterince şey yapmıyorsun. İşi unutun ve bu hafta sonu sadece arkadaşlarınızla eğlenin ve bunu her zamanki suçlu vicdanınız olmadan yapın. Biraz boş zaman kazanmaktan daha fazlasını kazandınız.


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