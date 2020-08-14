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  4. Günlük burç yorumları (14 Ağustos 2020 Cuma) Bugün burcunuzun aşk, sağlık ve kariyer hakkında yorumları neler? İşte bugünkü burçlar!

Günlük burç yorumları (14 Ağustos 2020 Cuma) Bugün burcunuzun aşk, sağlık ve kariyer hakkında yorumları neler? İşte bugünkü burçlar!

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BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | Son Güncelleme

14 Ağustos 2020 Cuma günlük burç yorumları; aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, akrep, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, yay, oğlak, kova ve balık burcunda günlük astroloji durumu nasıl olacak. Merak edilen günlük burçlar ve yorumları haberimizde.

Günlük burç yorumları (14 Ağustos 2020 Cuma) Bugün burcunuzun aşk, sağlık ve kariyer hakkında yorumları neler? İşte bugünkü burçlar!

Günlük burçlarınızı okumadan seyahat hazırlığı yapmayın, ilişki adımları atmayın ve herhangi bir evrak imzalamayın. Farkında değiliz ama günlük burçlar hayatımızı o kadar güzel analiz ediyor ki...
14 Ağustos cuma günlük burçları Astrolog Merve Rençber tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız hakkında dikkat etmeniz gereken noktalar ve hayatınızdaki diğer önemli konular için burcunuzu okumadan güne başlamayın.

Günlük burç yorumları (14 Ağustos 2020 Perşembe)

14 Ağustos 2020 Cuma günlük burç yorumları; aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, akrep, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, yay, oğlak, kova ve balık burcunda günlük astroloji durumu nasıl olacak? Günlük burç yorumlarında aşk hayatı nasıl olacak? Günlük burç yorumları sağlığımız hakkında ipucu veriyor mu? Günlük burcumuz iş yeri ve kariyer hakkında neler söylüyor? Merak edilen günlük burçlar ve yorumları haberimizde.

Koç Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün yeni kararlar içinde olabilirsiniz. İş görüşmeleri, geleceğe dair yeni planlar, seyahat ve eğitim konuları gündeminizde olabilir. İkilem yaşadığınız bir konuda seçim yaparak yeni bir yola gidebilirsiniz.

Boğa Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün aile ilişkileri, yakın çevre gündeminizde. Sevdikleriniz için fedakarlık yapabilir, daha yardımsever olabilirsiniz. Yeteneklerinizi keşfetme, yeteneklerinizi sergileme zamanı. Uyumlu bir gün.

AĞUSTOS 2020 AYLIK BURÇ YORUMLARI

İkizler Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün hareketli bir gün geçirebilirsiniz. İletişim trafiği, sosyallik artarken, ilgi görebilir; övgü alabilirsiniz. Neşe ve heves ile hareket edeceğiniz, duygu ve düşüncelerinizi daha açık dile getireceğiniz bir gün.

Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün akışa göre hareket edebilir, şartları daha kabullenici bir enerjide olabilirsiniz. İç dünyanızda yaşamı, kişileri veya geleceği sorgulama hali çalışabilir. İçe çekilmek isteyebilirsiniz.

10 -16 AĞUSTOS HAFTALIK BURÇ YORUMU

Aslan Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün sosyal çevreniz, tanıdıklarınız iş ve özel hayatınızda öne çıkabilir. Yardımlar alabilir, destek görebilirsiniz. İlişkileri ve günü kendi isteğinize göre yönetebilirsiniz. Teklifler alabilirsiniz.

Başak Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün yaşamdan işaretler alabilir, mesajlarla karşılaşabilirsiniz. Kararsız kaldığınız bir konuda iç dünyanızda netleşebilirsiniz.

Terazi Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün ilişkilerden güç ve destek alabilirsiniz. Öne çıktığınız gün boyu, göreceğiniz ilgi ve değer sizi daha keyifli kılıyor. Katılacağınız ortamlarda yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Geleceğe dair bir karar ve seçim içinde olabilirsiniz.

Akrep Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün ek kazançlar sağlayabilir, kazanç getirecek yeni anlaşmalar ve ortaklıklar için adımlar atabilirsiniz. Bazı Akrepler terfi alabilir, bazıları iş görüşmelerinden olumlu sonuçlar elde edebilir. İş hayatında ve mesleğinizde öne çıkma, sıyrılma, başarma isteği artıyor.

AĞUSTOS 2020 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Yay Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün ilişkiler güçlenebilir, duygusal yakınlık artabilir. Karşınızdaki kişiler duygularını ve düşüncelerini daha açık ve saf dile getirebilir. Yalnızlar katılacağı ortamlarda yeni kişilerle tanışabilir. Daha önceden tanıdığınız kişiye karşı ise bakışınız, fikirleriniz değişebilir.

Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün iş hayatında iyileşme sağlamaya odaklanabilir, işinizi geliştirme, büyütme, işlerinizi arttırma planları içerisinde olabilirsiniz. Yeni iş fırsatları, dönemsel projeler söz konusu olabilir. İş başvuruları ve görüşmelerden ise güzel sonuçlar alınabilir.

10 -16 AĞUSTOS HAFTALIK BURÇ YORUMU

Kova Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün sevilme, ilgi ve değer görme isteği, ihtiyacı artabilir. Sevdiklerinize karşı adım atmak, ilişkileriniz için çabalamak, duygularınızı veya beklentilerinizi dile getirmek ise ilişkilerin iyileşmesini, beklentilerinizin karşılanmasını sağlar. Açık konuşmalar yapılabilir.

Balık Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün küslük ve barışma, bitiş ve başlangıç gibi dönemeçler içerisinde olabilirsiniz. Bu yenilikler ise kendi haritanıza göre küçük veya büyük değişimler olabilir. Aile ilişkileri öne çıkıyor. Ev içinde küçük değişiklikler yapmak, evin havasını değiştirmek daha iyi hissettirecek.

Astrolog Merve Rençber

İletişim: astrolojionline@gmail.com

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