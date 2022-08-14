Günlük burç yorumları: 14 Ağustos Pazar günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

14 Ağustos Pazar yani ayın on dördüncü günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 14 Ağustos Pazar günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bugün kendinize her zamankinden daha fazla güvenli bir şekilde uyanacaksınız. Duygularınızın değişmeye başladığını ve hayata karşı farklı bir pencereden baktığınız fark edebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde yaşanan küçük problemler günün gündem maddesini oluşturacak.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bugün duygusal anlamda istikrarlı ve sakin bir noktaya eriştiğinizi hissedecek, derin bir nefes alacaksınız. Dengenizi hiçbir şeyin bozmasına izin vermeden aldığınız kararların doğrultusunda hareket etmeye özen gösterin. Çünkü içsel dünyanızda yaşanacak çatışma hali çözümden uzaklaşmanıza neden olabilir.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, bugün enerjinizin ve özgüveninizin zirve yaptığı bir noktada olacaksınız. Bu ruh hali size yeni deneyimler için cesaret sağlayabileceği gibi daha fazla risk almanıza da neden olabilir. Durumları ayrıntılı bir şekilde analiz ettikten sonra harekete geçmeyi deneyin.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları,bugün hiç beklemediğiniz bir anda aldığınız haberle adeta sevinçten havalara uçacaksınız. Hayatınızdaki kişilere karşı farklı bir gözle yaklaşarak onlarda kusur bulmaya başladığınız bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Bu durum ikili ilişkilerinizde hiç istemeseniz de sorunlara neden olabilir.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları bugün enerjinizin zirvede olduğu bir gün olacak. Özgür ruhunuzun derinliklerine dalmak için can atıyor olabilirsiniz. Ancak gün içinde karşınıza çıkacak bazı durumlar nedeniyle duygusal anlamda ikilemde hissedebilirsiniz. Bu durum dengelerin alt üst olmasına neden olabilir.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları bugün özgürce hareket etme isteğinizin aksine sizi gerçeğe bağlayan bir ağırlıkla güne başlayacaksınız. Kendinize ve başkalarına duyguların daha ağırlıklı olduğunu kanıtlamak isterken yanlış adımlar atmamaya özen gösterin. Hayatınızdaki dengeyi bularak hedeflerinize ulaşmak için kocaman bir adım atın.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bugün hafta sonu olmasına rağmen işle ilgili alacağınız bir haber sizi mutlu etmeyi başaracak. Uzun zamandır beklediğiniz işle ilgili müjdeyi aldığınızda hayatınızın yeni bir dönemine geçiş yaptığınızı hissedeceksiniz. Ayrıntılara dikkat edin ve ortaya çıkabilecek herhangi bir rahatsızlıktan dolayı cesaretiniz kırılmasın. Olaylara olumlu bir tavırla yaklaştığınız sürece her şeyin yolunda gittiğini göreceksiniz.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün sosyal ilişkilerinizin yoğunlaştığı ve ön plana çıktığı bir gün olacak. Uzun zamandır görüşmediğiniz bir dostunuz ya da aile büyüğünüzün yardım istemesi üzerine kısa bir kararsızlık yaşabilirsiniz. Geçmişten gelen bu yardım isteği üzerini kapattığınız birtakım konuların bir kez daha gündeme gelmesine neden olabilir. Geçmişle yüzleşmeye hazır olun.

YAY

Sevgili Yay burçları, bugün kendinizle ve çevrenizdeki kişilerle amansız bir savaşın içine girmiş gibi hissedebilirsiniz. Eğer sizi destekleyen bir gücün olduğunu hissetmiyorsanız bu dönem sizin için biraz zor geçebilir. Duygusal olarak karar vermeden önce olayları bir kez daha analiz etmeyi deneyebilirsiniz.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, başarısızlık korkusuyla riskli bir adım atmak için korkutucu olabilir. Belki de fark edilmekten kaçınmak için farklı durumlarda görünmez olmaya çalıştınız. Bu savunma mekanizmaları size bir süreliğine hizmet edebilir ama korku ya da suçluluk duygusuyla hareket etmek sizi gitmeniz gereken yere götürmez. İstediğinizi elde etmek için güven, sevgi ve inançla hareket etmelisiniz.

KOVA

Sevgili Kova burçları, bugün kendinizle vakit geçirmek ve fiziksel aktiviteler yapmak için harika bir zaman! Gün boyunca etrafınızda geleceğe yönelik hayaller ve hedeflerinizi anımsatan birtakım işaretler görebilirsiniz. Bu adımları takip ederek isteklerinizi gözden geçirmeye ne dersiniz? Doğru ve emin adımlarla hedeflerinize ilerlemeden önce geçmişinizde halının altına süpürdüğünüz sorunlara da bir göz atmalısınız.

BALIK

Sevgili Balık burçları, bugün bir şekilde test edildiğinizi ve yaptığınız şeyin geçerli ve doğru olduğunu kanıtlamanız gerektiğini hissedebilirsiniz. Başkalarının ne düşündüğünden bağımsız olarak, kim olduğunuzdan emin olmanıza yardımcı olacak bir duygusal adım atmak isteyebilirsiniz. En büyük sınavlar, kendinize verdiğiniz sınavlardır. Unutmayın siz en zorlu eleştirmensiniz.

