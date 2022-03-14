Günlük burç yorumları: 14 Mart Pazartesi günü tüm burç yorumları!

14 Mart Pazartesi yani ayın on üçüncü günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 14 Mart Pazartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bu sabah kendinizi ifade etme konusunda zorluk yaşabilirsiniz. Her zamankinden daha alıngan bir gün başlagıncı sizi bekliyor. Bu nedenle iletişim kanallarında yaşabilenecek problemlere karşı hazırlıklı olun. Sizi destekleyeceğini bildiğiniz ve yanında kendinizi iyi hissettiğiniz insanlarla zaman geçirmeye özen gösterin. Bugün özellikle ikili ilişkilerde radikal kararlar almadan önce etraflıca düşünün.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları bugün,Balık burcundaki hareketlilik kadersel düğümleri fark etmenizi sağlayacak ve kendinizi romantik bir havanın içinde hissedeceksiniz. Mevcut partnerinizin sizin için hazırladığı bir sürpriz sayesinde ona daha çok bağlanacaksınız. Eğer yalnızsanız bu romantik hava sayesinde ikili ilişkilerinizde yeni bir kapının açıldığını göreceksiniz. Sosyal beceriler anlamında kendinizi zirvede hissettiğiniz bir güne uyanacaksınız.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, bugün hiç beklenmedik gelişmeler günlük planlarınız içinde rutinin dışına çıkmanıza neden olacak. Uzun zamandır görüşmediğiniz bir arkadaşınız ya da akrabanızdan alacağınız haber sosyal anlamda yenilenmenin kapılarını açacak. Sosya ilişkilerinizdeki yenilikler gelecekteki planlarınızın değişmesine ve dönüşmesine neden olacak.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, bugün evrenin rehberliğine açık olduğunuz ve hedeflerinize yönelik olarak proaktif bir bir yaklaşım sergileyeceğiniz bir gün olacak. Kendiniz için fırsat yaratın ve önünüze çıkan durumları değerlendirmeye özen gösterin. Yakın çevreniz ve sevdiklerinizden gelen tavsiyelere kulak verin ancak son kararın sizde olduğunu unutmayın. Geçmişten gelen acılar tekrar yüzeye çıkabilir, bu da sizin ve sevgilinizin geride kaldığını düşündüğünüz tartışmaları yeniden yaşamanıza neden olabilir.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, Balık’ın Ay burcundaki hareketi sizleri doğrudan etkileyecek. Bugünkü hitabet yeteneğinize ve insanları ikna becerilerinize kendiniz bile inanamayacaksınız. Bugün manevi konular gündemin belirleyici maddesini oluşturacak. Çevrenizdeki kişileri ve olayları bambaşka bir gözle göreceksiniz. Uzun süredir düşündüğünüz ancak adım atma konusunda kararsızlık yaşadığınız kimi durumlar için radikal kararlar alabilirsiniz.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları bugün geleceğe yönelik olarak sosyal ilişkilerde değişim ve dönüşümlerin habercisi olacak. Bu titreşimler sizin lehinize çalışmalı, ancak artık size hizmet etmeyen ortaklıklarda karışıklığa neden olabilir ve sizi en yüksek potansiyelinizden alıkoyan herkesten uzaklaşmanıza yardımcı olabilir.Geçmişten uzaklaşmak sizin için zor olsa da bunu yapabilecek gücünüzün olduğunu fark edeceksiniz.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bugün hayatınız için önemli kararlar vermek için doğru enerjide olacaksınız. Kendinizi dinlemekten, savunmaktan ve çevrenizdekilerle müzakere etmekten korkmayın. Bu kozmik iklim size kendi değerinizi hatırlatacak ve insanlarla aranızdaki diyalogların yeniden şekillenmesine yardımcı olacak. Geleceğe yönelik hedeflerinizi gerçekleştirmek için doğru bir zamanlama olabilir, önünüze çıkan fırsatları değerlendirin.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün ruhsal ve manevi anlamda tamamen kendi içinize yöneleceksiniz. Kendinize biraz sevgi gösterirseniz geçmişle barışma fırsatını değerlendirebilirsiniz. Özellikle aile hayatınızda geleceğe yönelik olarak vereceğiniz kararların meyvesini ilerleyen dönemlerde toplayacaksınız. Bir iş ya da yer değişikliği yapmayı düşünüyorsanız, karar vermeden önce yakın çevrenizin fikirlerine önem verin.

YAY

Sevgili Yay burçları, bugünün genelinde nostaljik bir hava esecek. Özellikle geçtiğimiz yıllardaki hayat döngünüze dair sorgulamaları bugün detaylandıracaksınız. Yaşamınızdaki dalgalanmaları bir de dışarıdan bir göz olarak fark edecek ve kararlarınızı bir kez daha gözden geçireceksiniz. Bu nedenle zaman geçirmekten keyif aldığınız aile fertleri ya da arkadaşlarınızla görüşmeye vakit ayırın.

OĞLAK

Sevgili Oğlak, bugün eski günlerin tatlı meltemlerini bir kez daha hayatınızda hissedeceksiniz. Uzun zamandır görüşmediğiniz arkadaşlarınıza zaman ayırmaya çalışın ve hayatlarınızdaki değişiklerin size yönelttiği yolları birbirinizle paylaşın. Geçmişe yönelik olan konuların bir kez daha gündeme gelmesiyle birlikte mevcut partnerinizle sorunlar yaşayabilirsiniz.

KOVA

Sevgili Kova burçları,bugün ev hayatınıza yeniden yatırım yapmak için kendinize izin verin. Bugün öncelikli maddesi aile hayatınız ve dinamikleriniz olacak. Ailenizdeki maddi konuları etraflıca konuşmanız gereken bir döneme adım atıyorsunuz. Varlığınızın herhangi bir alanından tamamen memnun değilseniz, birkaç değişiklik yapmanın zamanı gelmiş olabilir. Bugün kendinizi dinlendirmek ve duygularınızı sorgulayabilmek için içsel bir zaman tanıyın.

BALIK

Sevgili Balık burçları, bugün evrenin size gönderdiği işaretlere ve eş zamanlılıklara dikkat edin. Bu enerji aynı zamanda evrenle iletişim kurmanız için mükemmel bir uyum sağlayacak. İkili ilişkilerinizi yeniden göz geçirin ve kendinizi daha iyi hissettiğiniz anları sorgulayarak bulmaya çalışın.



