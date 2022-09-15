Günlük burç yorumları: 15 Eylül Perşembe günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

15 Eylül Perşembe yani ayın on beşinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 15 Eylül Perşembe günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bugün enerjinizde bir düşüş hissedebilir ve günlük sorumluluklarınızı bile yerine getirmek istemeyebilirsiniz. Bugün yataktan kalkmak sizin için bir işkenceye dönüşürken sosyal ilişkilerinizde de bu negatif havanın etkisini hissedeceksiniz. Bu nedenle bugün sosyal ilişkilerinizi mümkün olduğunda empati çizgisinde yürütmeye gayret gösterin.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bugün hayatınızı bambaşka bir yöne çevirecek radikal bir karar alabilirsiniz. Ancak cesaretli bir adım atmadan önce mutlaka güvendiğiniz insanların fikrini alın. Kendiniz olun ve insanlara tam olarak nasıl olduğunu anlatmaktan çekinmeyin. Düşünceleriniz net ve odaklanmış durumda. Hayat tecrübelerinizi gözden geçirerek uzun vadeli planlar yapmanın tam zamanı!

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, bugün sosyal anlamda ve ikili ilişkilerinizde problemler yaşayacağınız bir gün olacak. Çevrenizdeki insanlara karşı şüpheci yaklaşımınız nedeniyle bugün temkini elden bırakmayacaksınız. Bugün duygusal yönlerinizle yeniden bağlantı kuracak ve düşüncelerinizin üstündeki sis perdesini kaldıracaksınız.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları,bugün kariyer ve iş anlamında sorunlarla mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. Olaylara karşı mantıksal yönünüzü bir kenara bırakarak biraz daha duygusal hareket etmek isteyebilirsiniz. Duygularınız konusunda biraz koruyucu olabilirsiniz, ancak hissettiklerinizi başkalarına anlatma konusunda artık çekimser olmayacaksınız.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları bugün hayatınıza adeta bembeyaz bir sayfa açıyorsunuz. Geçmişte yaşadığınız problemleri gözden geçirerek kırgın ya da küs olduğunuz kişilerle yeniden iletişim kurmak isteyeceksiniz. Daha öncesinde yaşadığınız gerginlikleri bitirmek hayatınıza yeni bir pencereden bakmanızı sağlayacak ve omzunuzdaki yüklerden kurtulacaksınız.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları bugün işlerin yolunda gittiğini hissettiğiniz bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Bu yüzden bugünün sunduğu her türlü güneş ışığını tadını çıkartın. Sezgileriniz bugün özellikle sizleri şaşırtacak. Çünkü diğer insanların duygularını anlama konusunda esrarengiz bir yeteneğe sahipsiniz.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bugün kendinizi tamamen kapana sıkılmış ve boğulmuş hissedebilirsiniz. Özellikle diğer insanların kararsızlıklarındna doğan problemler nedeniyle derin bir hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. Harekete geçmeden önce başkalarının karar vermelerini beklemeniz gerektiğini düşünmeyin. Yapmanız gerekeni yapın, diğerleri hazır olduklarında size yetişecektir.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün sosyal anlamda kendinizi ifade etme konusunda zirve yaşayacaksınız. Bir süredir aklınıza takılan bir şey varsa, şimdi söylemenin tam zamanı! Gerçek duygularınızın net bir resmini çizebileceksiniz. Kendinizi güvenle ifade edin ve sorunların çözümü için somut adımlar atın.

YAY

Sevgili Yay burçları, bugün hiç beklemediğiniz bir yerden gelen haberle birlikte hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Özellikle gün boyunca kendinizi her zamankinden daha alıngan ve mutsuz bulabilirsiniz. Bu durumun geçiçi olduğunun farkına varın ve duygusal değişimlerinizi sorgulamadan kabul edin.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, bugün sezgilerinizin çok güçlü olduğunu fark edecek ve olaylara başka bir açıdan bakmaya başlayacaksınız. Yakın çevrenizdeki ya da aile üyelerinizdeki kişilerin sizden yardım isteyeceği bir gün olabilir. Akıl danışmak için kapınızın zili veya cep telefonunuz sıklıkla çalabilir.

KOVA

Sevgili Kova burçları, bugün duygusal anlamda melankolik bir ruh hali içinde olabilirsiniz. Gün boyunca ruh haliniz bir gün açarken bir kara bulutlarla kaplanabilir. Biriktiğiniz duygularınız tonlarca erimiş lavın basıncı altında patlamaya hazır bir volkan gibi. Onlar açığa çıkartmadan önce karşınızdaki kişiyi kırmamak için temkinli olun.

BALIK

Sevgili Balık burçları, bugün pişmanlıklarınız ve keşke dediğiniz durumlarla yüzleşme zamanı! Bir kez olsun önünüze değil geriye bakarak halının altına süpürdüğünüz sorunları çözümlemek için adım atın. Kendinizi dinlemek ve durumlara verdiğiniz tepkileri gözden geçirmek için gün içinde birkaç saatinizi ayırın. Bunun size iyi geldiğini göreceksiniz.



