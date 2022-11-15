Günlük burç yorumları:15 Kasım Salı günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

15 Kasım Salı yani ayın on beşinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 15 Kasım Salı günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bugün iş hayatınızda kendinizi belirsiz hissettiğiniz bir gün yaşayacaksınız. Rutin haline gelen sorumluluklarınızı yapma konusunda bile zorluk hissedeceksiniz. Bugün gerçek dünyada yaşamaktansa hayallerin arasında dolaşmak isteyeceksiniz. Bu nedenle hedeflerinize odaklanabilmek için kısa vadeli planlarınız içi bir liste oluşturun.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bugün sosyal anlamda kendinizi iyi ifade edebildiğiniz ve iletişm becerilerinizin yüksek olduğu bir gün olacak. İyi bir dinleyici olduğunuz için yakın çevrenizde problem yaşayan kişilerin size akıl danışmak istediğini fark edeceksiniz. Mümkün olduğunca sorunlara karşı objektif bir bakış açısıyla yaklaşmayı deneyin. Aksi halde verdiğiniz öneriler ikili ilişkilerinizi etkileyebilir.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, bugün hayallerin gerçeklikle yer değiştirdiği mükemmel bir güne adım atıyorsunuz. Bütün olasılıkları düşünerek attığınız her adımın karşılığını alacaksınız. Karşınıza çıkan fırsatları iyi değerlendirin ve mümkün görünmeyen şeylere dahi daha geniş bir bakış açısıyla yaklaşmayı deneyin.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, bugün kendinizi ve hayatınızı sorgulamak istediğiniz bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Mevcut durumunuzu değerlendirmek isteyecek ve geleceğe yönelik adımlar atmak isteyeceksiniz. İç benliğinize yapacağınız bir yolculuk hem geçmişi hem de geleceği aynı anda sorgulamanızı sağlayacak. Geçmişte üzerini kapattığınız birtakım sorunlarla yeniden mücadele etmeye hazır olun.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları bugün yeni bir arkadaş çevresinin içine girebilir ya da sosyal çevrenizin genişlediğini fark edebilirsiniz. Yeni insanlarla tanışmak hem bakış açınızı hem de sosyal becerilerinizi geliştirecektir. İnsanlarla sınırlarnızı aşmadan yakınlık kurmaktan çekinmeyin. Paylaşımlarınız sayesinde karşınıza yeni fırsatların geldiğini göreceksiniz. Kim bilir belki de hayatınızın aşkıyla tanışırsınız.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları bugünü tamamen sevdiklerinize ayırın. Uzun zamandır kendi kabuğunuza çekilerek yaptığınız içsel yolculuğu sonlandırmanın zamanı geldi. İç korkularınızı açığa çıkartmak ve kendinizle yüzleşmek için sevdiğiniz insanların sizin hakkınızdaki düşüncelerini dinleyin. Dışarıdan yapılan yorumlar karşınıza tutulan bir ayna gibi bütün dürüstlüğüyle gerçekle yüzleşmenize yardımcı olacaktır.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bugün kendinizi her zamankinden daha güçlü ve emin hissedeceksiniz. aha önce hiç yapmadığınız bir şeyi denemek için iyi bir zaman! Özellikle uzun zamandır değiştirmeyi düşündüğünüz bir konuya dair adım atmak isteyebilirsiniz. Artık ipleri ele almanın zamanı geldi. Daha önce bir konuda liderlik yapmadıysanız artık bunu düşünebilirsiniz. Çünkü gerçek bir fark yaratacak güce ve popülerliğe sahipsiniz.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün uyandığınız andan itibaren bugünün enerjisi sizlere iyi hissettirecek. Moralinizin yüksek olduğunu fark edeceksiniz ve pozitif enerjiniz sayesinde gün boyunca herkesi mutlu eden kahkahalar atacaksınız. Bu enerijinizi gülümseyerek kendinizle ve çevrenizdekilerle paylaşmayı ihmal etmeyin.

YAY

Sevgili Yay burçları, bugün iş ve kariyer anlamında büyük bir adım atacaksınız. Eğer iş değiştirmeyi düşünüyorsanız bununla ilgili olarak karşınıza bir fırsat çıkabilir. Uzun süredir iş arıyorsanız sizi mutlu eden işe kavuşmaya çok yakınsınız. Bugünün gündem maddesini maddi konular oluşturacak. Geçtiğimiz aylarda yaptığınız yüklü miktardaki harcamaların cefasını çekeceğiniz günlere giriyorsunuz.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları,bugün sosyal anlamda bazı sorunlarla mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. Özellikle uzun süredir görüşemediğiniz bir arkadaşınızdan gelen haberle birlikte biraz üzülebilirsiniz. Bu haberin yarattığı hayal kırıklığının tüm günün enerjisine negatif bir şekilde yansımasına izin vermeyin.

KOVA

Sevgili Kova burçları, bugün duygusal olarak kendinizi iyi hissettiğiniz bir gün olacak. İşlerin normalinden daha hızlı bir şekilde yoluna girdiğini göreceksiniz. Kendinizle gurur duyabilirsiniz. Çünkü bütün sorunlarınızı halletmeyi başardığınız ve hayallerinize ulaşmak için adım attığınız bir sürece giriyorsunuz.

BALIK

Sevgili Balık burçları, bugün konuşurken seçtiğiniz cümlelere ve kelimelere dikkat edin. Çünkü bugün her zamankinden daha fazla empatiye ihtiyaç duyabilirsiniz. Yanlış anlaşılmaların yoğun olduğu bir gün olacak. Bu nedenle normalden daha kolay bir şekilde kalp kırabilirsiniz. Kişilerin eylemlerinden dolayı eleştiren yorumlardan kaçının.



