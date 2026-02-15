Günlük burç yorumları 15 Şubat 2026 (Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık)

Koç (21 Mart - 19 Nisan): Bugün, Koç burçları için güçlü bir enerji kaynağı olarak kabul edilebilir. Hayatınızda yeni başlangıçlar yapma isteği baskın olabilir. Yeni projelere girişmek veya uzun zamandır ertelediğiniz hedeflerinize yönelmek için mükemmel bir gün. Ancak aceleci davranmamaya özen göstermelisiniz; her şeyin bir zamanı olduğunu unutmayın.

Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs): Boğa burçları için 15 Şubat, duygusal derinliklerinizi keşfetmek adına bir fırsat sunuyor. İçsel huzurunuzu sağlamak için meditasyon veya doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz. Maddi konularda dikkatli olmalısınız; yatırım kararlarınızı aceleyle vermek yerine iyice düşünmek faydanıza olacaktır.

İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran): İkizler burçları için iletişim konusunda oldukça verimli bir gün. Sosyal çevrenizle olan bağlantıları güçlendirmek, yeni insanlarla tanışmak için uygun bir zaman. Ancak, aşırı konuşkanlığa dikkat edin; bazen daha az konuşmak, daha çok şey ifade edebilir. Öğrenmeye açık olun ve farklı görüşlere kulak verin.

Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz): Yengeç burçları için yaratıcılığı ön plana çıkaran bir gün. Sanatsal faaliyetlere zaman ayırarak kendinizi ifade etme şansı bulabilirsiniz. Ailevi ilişkilerde hassas bir dönemdesiniz; sevdiklerinizle olan bağlarınızı kuvvetlendirmeye özen gösterin. Duygusal bağlarının güçlendiği bir zaman dilimi.

Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos): Aslan burçları için bugünün enerjisi, liderlik özelliklerinin ön plana çıkmasını sağlayabilir. Çalışma ortamında, projelerinizi hayata geçirmek için gereken cesareti bulabilirsiniz. Ancak başkalarının görüşlerine de saygı göstermeyi unutmayın. Dengeyi sağlamak, ekip çalışmasında önemli bir rol oynayacaktır.

Başak (23 Ağustos - 22 Eylül): Bugün, Başak burçları için analitik düşünceyi güçlendiren bir gün. İş yerinde veya günlük yaşamda karşılaştığınız sorunların üstesinden gelmek için mantıklı çözümler bulabilirsiniz. Kişisel sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir zaman; sağlıklı beslenme ve düzenli spor yapmanın faydasını göreceksiniz.

Terazi (23 Eylül - 22 Ekim): Teraziler için denge arayışı bugün oldukça belirgin. İlişkilerinizde uyum sağlamak için çaba sarf etmelisiniz. Sosyal etkinlikler ve grup aktiviteleri, keyif almanızı sağlayacaktır. Duygusal olarak kendinizi ifade ederken başkalarının ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurun, bu sizlerin ilişkilerini derinleştirebilir.

Akrep (23 Ekim - 21 Kasım): Akrep burçları için bugünün enerjisi yoğun ve tutkulu. İçsel bir dönüşüm sürecine girmiş olabilirsiniz. Duygularınızı açığa çıkarma isteği, yeni başlangıçlar yapmanıza olanak tanıyacaktır. Gizemli konulara ilgi duyabilirsiniz; araştırmalar yapmak, sizi tatmin edecek yeni bilgiler sağlar.

Yay (22 Kasım - 21 Aralık): Yay burçları için bugün, macera ve keşif isteği ön planda. Zihinsel olarak genişleyen bir perspektif ile yeni şeyler denemek isteyebilirsiniz. Seyahat planları yapabilir veya yeni bir hobiye yönelmek için harika bir zaman. İleriye dönük hedeflerinizi düşünmek ve planlamak adına verimli bir gün.

Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak): Oğlak burçları için bugünün etkisi, kariyer odaklı bir yaklaşım sergilemenizi sağlayacak. Hedeflerinize ulaşmak için disiplin ve özveri göstermeniz gereken bir dönemdesiniz. Ancak, ailevi konularda ihmal etmemeniz gereken durumlar olabilir; iş ve özel hayat dengesini korumak önceliğiniz olmalı.

Kova (20 Ocak - 18 Şubat): Kova burçları için 15 Şubat, arkadaşlık ilişkilerinin ve sosyal çevrenin önemini vurguluyor. Yeni arkadaşlıklar kurma fırsatları karşınıza çıkabilir. Hedeflerinizi destekleyen insanlarla bir araya gelmek, daha yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasına katkı sağlar. Özgünlüğünüze sahip çıkmayı unutmayın.

Balık (19 Şubat - 20 Mart): Balık burçları için bugünün enerjisi, hayal gücünüzü ve yaratıcılığınızı ortaya koymak için ideal. Sanatsal bir proje üzerinde çalışabilir veya ruhsal ihtiyaçlarınıza daha fazla odaklanabilirsiniz. Duygusal derinliğinizi keşfetmek, ilişkilerde daha iyi bir anlayış geliştirmenizi sağlayabilir. Kendinize karşı nazik olun ve içsel sesinize kulak verin.