KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Sağlık

Vücudun sessiz katili! Herkes basit yorgunluk sanıyor ama ihmal eden yandı

Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Eser, toplumda sık görülmesine rağmen çoğu zaman geç fark edilen kansızlığın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek, uzun süren halsizlik ve çabuk yorulma şikayetlerinin mutlaka ciddiye alınması gerektiğini vurguladı.

Vücudun sessiz katili! Herkes basit yorgunluk sanıyor ama ihmal eden yandı
Gökçen Kökden

Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Eser, aneminin en sık görülen belirtilerinin halsizlik, baş dönmesi, nefes darlığı, çarpıntı ve soluk cilt olduğunu söyledi. Dr. Eser, "Kansızlık (anemi), toplumda sık görülmesine rağmen çoğu zaman geç fark edilen önemli bir sağlık sorunu. Özellikle uzun süren halsizlik ve çabuk yorulma şikayetlerinin ciddiye alınması gerekiyor" dedi.

'HER HALSİZLİK BASİT BİR YORGUNLUK DEĞİL'

Vücudun sessiz katili! Herkes basit yorgunluk sanıyor ama ihmal eden yandı 1

Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Eser, "Hastalarımızın bir kısmı uzun süredir devam eden yorgunluğu günlük hayatın temposuna bağlıyor. Oysa basit bir kan testiyle kansızlık kolayca tespit edilebilir. Erken tanı, tedavi sürecini oldukça kolaylaştırır" ifadelerini kullandı.

'EN SIK NEDEN DEMİR EKSİKLİĞİ'

Vücudun sessiz katili! Herkes basit yorgunluk sanıyor ama ihmal eden yandı 2

Aneminin birçok nedeni olduğunu belirten Eser, en yaygın türün demir eksikliği anemisi olduğunu kaydetti. Bunun yanı sıra B12 vitamini ve folik asit eksiklikleri, kronik hastalıklar ve bazı genetik faktörlerin ve kemik iliği yetersizlikleri dahil diğer kemik iliği hastalıkları da kansızlığa yol açabildiğini söyledi. Özellikle adet gören kadınlar, hamileler, yetersiz beslenen bireyler ve kronik hastalığı olan kişilerin risk grubunda bulunduğuna dikkat çekti.

'BİLİNÇSİZ TAKVİYE KULLANMAYIN'

Vücudun sessiz katili! Herkes basit yorgunluk sanıyor ama ihmal eden yandı 3

Doç. Dr. Ali Eser, "Her kansızlık demir eksikliğine bağlı değildir. Yanlış ve kontrolsüz takviye kullanımı farklı sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle mutlaka uzman değerlendirmesi sonrası tedavi planlanmalıdır" ifadelerine yer verdi.

BESLENME DÜZENİ SON DERECE ÖNEMLİ

Vücudun sessiz katili! Herkes basit yorgunluk sanıyor ama ihmal eden yandı 4

Demir açısından zengin besinlerin tüketilmesinin önemine değinen Eser, kırmızı et, baklagiller ve yeşil yapraklı sebzelerin beslenmede yer alması gerektiğini belirtti. Ayrıca C vitamininin demir emilimini artırdığını, çay ve kahvenin ise demir emilimini azaltabileceğini hatırlattı.

Tedavi edilmediğinde aneminin kalp sorunları, gebelikte komplikasyonlar ve çocuklarda gelişim geriliği gibi ciddi sonuçlara yol açabileceğini belirten Eser, düzenli sağlık kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zodyağın en psikopat 4 burcu! Onlarla ters düşen pişman oluyorZodyağın en psikopat 4 burcu! Onlarla ters düşen pişman oluyor
Bu iki vitamin vücuda zarar veriyor!Bu iki vitamin vücuda zarar veriyor!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
sağlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.