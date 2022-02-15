Günlük burç yorumları: 15 Şubat Salı günü tüm burç yorumları!

15 Şubat Salı yani ayın on beşinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 15 Şubat Salı günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, sabah oldukça sorunsuz geçse de öğleden sonra ile karşı karşıya gelmesi kadar kolay olmayacak. Özellikle değer verdiğiniz biri son zamanlarda mesajlarınıza cevap vermiyorsa, şu anda arkadaşlıklarınızda sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Şu anda sizinle kimin iletişim kurduğu ve iletişim kurmadığı konusunda kafa yormamaya çalışın ve bunun yerine sanatı ve sizi benzersiz kılan şeyleri kucaklayarak özgüveninizi artırmanın yollarını arayın.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bir süredir hasır altı ettiğiniz hoşlanmadığınız konular gerilim olarak gün yüzüne çıkabilir. Bugün evrende gerilimler artacak. Profesyonel ve romantik yaşamınızda değişim, özgürlük ve bağımsızlık özlemi içinde huzursuz hissetmeye başlayabilirsiniz. Bu duyguyla öğleden sonra karşı karşıya kaldığında yoğunlaşacak ve profesyonel ölçekte hissettiğiniz herhangi bir kısıtlamaya karşı direnmenize neden olacak. Bıkmış hissediyor olsanız da patronunuzla tartışmaya girmemeye çalışın çünkü bu tartışma beklemediğiniz bir yöne gidebilir.

İKİZLER

Sevgili İkizler burcu, rutininizin sıkıcı hale geldiğini hissedebilir, oraya nasıl ulaşacağınıza dair gerçek bir fikriniz olmadan değişim için can atarken sizi ilham eksikliği ile baş başa bırakabilirsiniz. Hayatınızın daha sıradan yönleriyle mücadele etmek zor olsa da memnuniyetsizliğinizin ruhunuzu ele geçirmesine izin vermemeye çalışın. Sadece birkaç dakika için bile olsa rutininizi karıştırmanın ve eğlenmenin yollarını arayın.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, görmezden geldiğiniz mali sıkıntılarınız gün yüzüne çıkarak canınızı sıkabilir. Şu anda aşırı ve gereksiz harcamadan kaçınmalısınız. Kredi çekme ve borç alma gibi durumlardan da uzak durmanız faydanıza olabilir. Aksi takdirde daha sonra pişman olabilirsiniz. Bir ortağa mali olarak bağlıysanız, ondan da harcamalarını hemen şimdi tutmasını isteyebilirsiniz.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, bugün kendini her şeyin önüne koymak isteyeceksin. Ama bu işten güçten ve yaşanacaklardan ötürü pek mümkün olmayacak gibi görünüyor. Yapılacaklar listeniz oldukça kabarmış gibi görünüyor. Kendinizi kısıtlanmış hissetmeyin ve sırayla hepsinin üstesinden gelmeye çalışın. Hayatta nereye gittiğinizden emin değilseniz, sizi derin bir memnuniyetsizlik duygusuyla bırakabilir. Bu hafta hayatınızda büyük değişiklikler yapmak için acele etmeyin, ancak işinizden veya aşk hayatınızdan gerçekten mutsuzsanız, değişimi nasıl sağlayabileceğiniz üzerine ciddi bir şekilde düşünebilirsiniz.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları, kötü rüyalardan ötürü bölünmüş bir uyku çekmeniz çok olası. Gördüğünüz rüyalardan sizi tatmin eden cevaplar alamayacaksınız. Zihninizden geçenler yorgun düşmenize neden olabilir. Sakin kalmaya çalışarak günü sıkıntısız bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bugün bazı işleriniz için pazarlık masasına oturabilirsiniz. Sonuna kadar gitmekten çekinmeyin. Riskler var ama şansınızı zorlayabilirsiniz. İsteklerinizin gerçekten hak ettiğiniz şeyin önüne geçmesine izin vermeyin. Kendinizi garip veya rahatsız hissettirse bile, kendinizi savunmanız gerekecek. Ortalıkta bu kadar ciddi bir iş varken arkadaşlarınızdan uzaklaşmaya başlayabilirsiniz, ancak size ulaşan hiç kimseye sinirlenmemeye çalışın. Onlara başka bir zaman geri döneceğinizi bildirmeniz yeterlidir.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, kendinizle çatışmak zorunda kalabilirsiniz. Bazı ortaklıklara sıcak bakıyor olsanız da mantığınız size bu işe girişmemeniz gerektiğini söyleyebilir. Uzaktan çalışıyorsanız, bu öğleden kısıtlayıcı durumlarla karşılaşabilirsiniz.

YAY

Sevgili Yay burçları, eskiden olduğunuz gibi davranma eğiliminde olabilirsiniz. Aklınızda dün ve bugün çatışma içinde... Birtakım zorluklarla karşılaşabilir ve bu yüzden patlamaya hazır bombaya dönüşebilirsiniz. Kendinizi sinirli veya huzursuz hissediyor olsanız bile, işinize dört elle sarılın ve makul olmaya çalışın.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, kendinizi arada bir yerde sıkışmış olarak bulabilirsiniz. Daha iyi bir gelecek hayali kendinizi iyi hissettirebilir ancak hayallere kapılıp gitmeniz ise bazı şeyleri kaybetmenize neden olabilir. Değişimler sizi endişelendirmesin. Kapılıp gitmezseniz değişim iyidir. Kazancınızdan kayıplar yaşayabilirsiniz. Belirli insanları, alışkanlıkları veya durumları bırakmak durumunda kalabilirsiniz.

KOVA

Sevgili Kova burçları, sezgileriniz bugün oldukça kuvvetli. Kalbinizin sesini dinleyin ve en çok ne istediğiniz konusunda bir karar verin. Gökyüzündeki hareketlilik kendinizden şüphe duymanıza neden olabilir. Kendinize güvenin ve bir sonraki adımınızı cesurca yapın. Şu anda büyük bir hamle yapmak için kendinizi baskı altında hissetmeyin, ancak içinizdeki sesin bir nedenle konuştuğunu unutmayın; korkudan onu boğmayın.

BALIK

Sevgili Balık burçları, beyniniz bugün süper aktif olacak! Bu durumun hem avantajları hem de dezavantajları var. Zihniniz sizi biraz paranoyaya sürükleyebilir. Biraz durun ve derin nefes alıp verin. İşinize odaklanmanızı zorlaştırabilir. Şu anda duygularınızla savaşmamaya çalışın ve ihtiyacınız olan her şeyi düşünmek ve hissetmek için kendinize bolca alan ayırdığınızdan emin olun.



