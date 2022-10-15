Günlük burç yorumları: 16 Ekim Pazar günü tüm burç yorumları!

16 Ekim Pazar yani ayın on altıncı günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 16 Ekim Pazar günlük burç yorumları...

KOÇ

Yaratıcı etkinlikler bu hafta sonu mükemmel yıldızların altında ama üzerinde çalıştığınız şeyin başkalarının yararına değil, kendi kişisel ve finansal yararınıza olduğundan emin olmalısınız. Daha düşük tiplerin yeteneklerinizden faydalanmasına izin vermeyin.

BOĞA

Önümüzdeki 48 saat içinde, uğraştığınız insanlarla ilgili iyi ya da kötü duygularınızı kontrol etmekte zorlanacağınız zamanlar olacak. Ancak çaba göstermelisiniz, çünkü herhangi bir türden aşırı duygunun sizin lehinize çalışması pek olası değildir.

İKİZLER

Bu sizin için yoğun bir zaman ve hem kendiniz hem de diğer insanlar için ekstra işler üstlendikçe bu hafta sonu daha da yoğunlaşacak. Gezegenler, çok yüklenirseniz kendinizi yakabileceğiniz gerçek bir tehlike olduğu konusunda uyarıyor. Bu yüzden daha az yapın!

YENGEÇ

Kaynaklarınız son haftalarda biraz zayıfladı ve değişiklik yapmanız gerekiyor. Yapmanız gereken ilk değişiklik sosyal hayatınızdır. Gerçekten arkadaşın olmayan insanlara çok fazla zaman ve para harcıyorsun.

ASLAN

Bu hafta sonu hayatın biraz daha rahat olmasını dileyeceğiniz zamanlar olacak. Ama seni daha rahat yapmaktan alıkoyan ne? Gergin hissetmenizin tek nedeni “Hayır” demekten hoşlanmamanızdır. Ustalaşmak yararlı bir kelime.

BAŞAK

Şu anda dünyanın sana karşı olduğunu düşünebilirsin ama derinlerde bunun doğru olmadığını biliyorsun. Kimse sana karşı birlik oluşturmuyor ve kimse senin düşüşünü planlamıyor, bu yüzden pozitif ol ve seni tekrar gülümsetecek şekilde davranmaya başla.

TERAZİ

Burcunuzdaki Güneş size sonsuz cesaret ve güven bahşeder, ancak bu özellikler tek başına arzu ettiğiniz başarıyı getirmek için yeterli olmayacaktır. Ayrıca en azından uzun vadeli bir plana ve büyük miktarda sağduyuya ihtiyacınız olacak.

AKREP

Haritanızın en hassas bölgesindeki kozmik aktivite, görüşünüzü bulandırıyor ve o anda odaklanmanızı zorlaştırıyor olabilir, ama sorun değil. Yaklaşık bir hafta sonra yine lazer gibi bir yoğunlukla hayallerinizin peşinden gidiyor olacaksınız.

YAY

Önümüzdeki 48 saat içinde olanlar kendinize olan güveninizi artıracak ve siz farkına bile varmadan dünyanın dört bir yanında sayısız seviyedeki Bir Numaralı slot için rakiplerinize meydan okuyacaksınız. Onlardan daha iyi olduğun için kazanacaksın.

OĞLAK

Sağduyu size, siz onları görmezden gelmeyi seçtiğiniz için sorunlarınızın ortadan kalkma olasılığının düşük olduğunu söylemelidir. Bu hafta sonu yıldızların mesajı, korkularınızı yenmenin tek yolunun onlara kafa kafaya saldırmak olduğudur. Şimdi başla.

KOVA

Bu hafta sonu hem sosyal olarak hem de işte karşılaşacağınız insanlardan bazıları çok talepkâr olacak ama onların size kapı paspası gibi davranmalarına izin vermemelisiniz. Haklarınızı yüksek sesle ve şiddetle savunursanız, onların saygısını kazanma olasılığınız daha yüksektir.

BALIK

Daha büyük bir şemada tesadüfler yoktur, bu nedenle bu hafta sonu belirli olayların nasıl ve neden ortaya çıktığını öğrenmek sizin işiniz olsun. Başlamak için sessizce oturun, zihninizi gereksiz düşüncelerden arındırın ve evrenden rehberlik isteyin.



