Günlük burç yorumları: 16 Haziran Perşembe günü tüm burç yorumları!

16 Haziran Perşembe yani ayın on altıncı günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 16 Haziran Perşembe günlük burç yorumları...

KOÇ

İnsanlarla nasıl iletişim kuracağınız konusunda telaşa kapılmayın. Siz üzerinize düşen mesajı iletin ve onların bunu nasıl algılayacağı konusunda hiç endişelenmeyin. Eleştirel olmakta ve yanlışları göstermekte haklısınız. Söylediklerinizden hoşlanmayanlar, onu duymaya en çok ihtiyaç duyanlardır.

BOĞA

Fikrine güvendiğiniz biri bugün size çok iyi tavsiyelerde bulunacak. Bu tavsiyelerden sonra harekete geçebilirsiniz. Yanlış giden şeylerden kısmen sorumlu olduğunuzu kabul etmek anlamına gelebilir, ancak bir küslük sona erebilir.

İKİZLER

Burcunuzdaki Güneş hem Satürn hem de Neptün ile bağlantılıdır, bu nedenle kendinizi aşırı mantıklı olmakla duygularınızın tamamen ele geçirmesine izin vermek arasında bölünmüş halde bulacaksınız. Mantığı seçin. Duygular eğlenceli olabilir ama bugün tehlikeli de olabilirler.

YENGEÇ

Harika fikirleriniz olduğundan kimsenin şüphesi olmasın ama bu fikirleri nasıl gerçeğe dönüştüreceksiniz? Bugünkü Güneş-Satürn bağlantısı, sizi hüsnükuruntulardan kaçınmaya ve hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için sağlam adımlar atmaya teşvik edecek.

ASLAN

Bugün duyduğunuz haberler dünyayı sarsmayabilir ama yüzünüzü gülümsetecek ve adımlarınızı daha rahat atmanızı sağlayacak. Uzaktan izlediğin kişinin de sana karşı hisleri varmış gibi görünüyor.

BAŞAK

Bugün çok fazla mükemmeliyetçi olmamaya çalışın. Bir şeyler ters giderse, bu konuda kendini suçlaman hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Yaptığınız işte en iyi olmayı hedefleyin ama herkes gibi insan olduğunuzu asla gözden kaçırmayın.

TERAZİ

Tartışmalı fikirlere sahip olmanız alışılmadık bir durum değil, ancak bugün bunları kiminle paylaşmayı seçtiğinize dikkat edin. Sizin tarafınızda görünen biri sizi ihbar etmek ve kötü görünmek için bir fırsat bekliyor olabilir. Bunun olmasına izin verme.

AKREP

Başkalarının bir şeyleri yapma biçimlerine uyum sağlamak zorunda değilsiniz ve onlar ne kadar çok yaptığınızı söylerlerse o kadar çok değişmeyi reddedeceksiniz. Bugünün Güneş-Satürn bağlantısı sizi eskisinden daha çok düşünceli hale getirebilir.

YAY

Rakiplerinizden daha akıllı olduğunuzu düşünebilirsiniz ve belki de öylesinizdir, ancak gezegenler önümüzdeki 24 saat içinde kendi iyiliğiniz için her şeyi bildiğiniz düşüncesiyle kararlar vermemeniz konusunda uyarıyor. Daha sonra içinden çıkmanın zor olabileceği bir duruma girmek için konuşmayın.

OĞLAK

Bir arkadaş veya aile üyesi bugün biraz fazla duygusallaşırsa, onları sakinleştirmek sizin işiniz olacaktır. Neyse ki, Güneş ile bağlantılı yönetici gezegeniniz Satürn'ün etkisi, onları ciddiye almaya gerek olmadığına ikna etmenize yardımcı olacaktır.

KOVA

Hiçbir koşulda bakış açınızı, diğer insanların inanmanız gerektiğini düşündükleri şeylere uyacak şekilde ayarlamamalısınız. Ah, öyle bir niyetin yok muydu? İyi. Kova'nın başkalarının yararına bir fikir değiştirdiği gün hala çok uzakta.

BALIK

Yeni bir projeye başlamak için istekli olabilirsiniz, ancak önemli bir şeyi kaçırmadığınızdan emin olmak için planlarınızı bir kez daha gözden geçirin, ardından belki bir kez daha gözden geçirin. Ne kadar hazırlıklı olursanız o kadar başarılı olursunuz.



