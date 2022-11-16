Günlük burç yorumları: 16 Kasım Çarşamba günü tüm burç yorumları!

16 Kasım Çarşamba günü yani ayın on altıncı günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 16 Kasım Çarşamba günü günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün duygularınızın sizi ele geçirmesine izin vermemeye çalışın. Duygularınızı tamamen kontrol ettiğinizi düşünebilirsiniz, ancak gezegenler bunun ille de böyle olmadığı konusunda uyarıyor. Duygusal bir öfke patlaması yaşarsanız ne tür bir zararın verilebileceğini söylemek mümkün değil.

BOĞA

Yerinde duramadığın o ruh hallerinden birinde gibisin. Bunun nedeni, derinlerde bir yerde, dünyaya açılmaz ve mümkün olduğu kadar çok yeni insanla tanışmazsanız, parlamak için muhteşem bir fırsatın elinizden kaçabileceğini fark etmenizdir.

İKİZLER

Ne yapmayı önerdiğiniz konusunda zihninizde net olmalısınız. Ancak o zaman vizyonunuzu ailenize ve arkadaşlarınıza ve daha da önemlisi güçlü konumdaki insanlara iletebileceksiniz. Hayalinizi gerçekleştirmenize yardımcı olabilirler.

YENGEÇ

Bugün haritanızın en dinamik alanında hem Güneş hem de Venüs sıkı çalışırken, bir an bile geri adım atmayacaksınız. Özel bir şey yaratmak için gerekenlere sahip olduğunuzu ve fırsatın dilenmeye gitmesine izin vermeyeceğinizi biliyorsunuz.

ASLAN

Ne yapılması gerektiği ve bunun ne kadar zaman ve çaba gerektireceği konusunda hiçbir yanılsama içinde değilsiniz. Ama sorun değil çünkü Zodyak'ın sabit burçlarından biri olarak bir projeye kendinizi adadığınızda sonuna kadar gidersiniz. Bugün kazan ya da bat günü!

BAŞAK

Bugün dikkatleri üzerinize çeviren ve birkaç konu hakkında attığınız adımlarla ilgi odağı olacaksınız. Bu durum hoşunuza gidecek. Sadece dikkat et, tüm o övgü ve alkışların aklına gelmesine izin verme.

TERAZİ

Yöneticiniz Venüs, bugün şans gezegeni Jüpiter ile bağlantılı olduğundan, bir tür şansın yolunuza çıkmasını bekleyebilirsiniz. Bununla birlikte, Jüpiter gerileme aşamasından geçerken, kazanımlarınıza kilitlenmeli veya aynı kolaylıkla onları tekrar kaybetme riskini almalısınız.

AKREP

Bugün kendiniz ve diğer insanlar için yalnızca en iyisini talep etmeniz son derece önemlidir. Gezegenlere göre, arzu ettiğiniz şeyi elde etmek için parmaklarınızı tıklatmaktan daha yorucu bir şey yapmanız gerekmeyebilir. Evet, gerçekten o kadar iyi.

YAY

Şu anda baskı var ama altından kalkamayacağınız hiçbir şey olmayacak, bu yüzden size verilen görevi yerine getireceğinize inanın ve mümkün olan en iyi işi yapın. Birkaç gün, belki sadece birkaç saat içinde, önemli insanlar sizi övüyor olacak.

OĞLAK

Şu anda dünyanızda o kadar çok şey değişiyor ki, biraz endişelenmeniz şaşırtıcı değil. İyi haber şu ki, ne kadar çok ayaklanma olursa olsun, kişisel olarak korkacak hiçbir şeyiniz yok. Aslında değişikliklerden kazanç elde edeceksiniz.

KOVA

Hem özel hayatınızda hem de kariyerinizde şimdi ne kadar ilerleme kaydedebileceğinizin bir sınırı yok, bu yüzden bugün kendinizi zorlayın ve hak ettiğiniz ödülleri alın. Ve "şanslı" olduğunuzu söyleyenlere gülün. Kaybedenlerin hepsi onlardır.

BALIK

Şu anda güveniniz yüksek ve her şeyin mümkün olduğuna inanmaya başlıyorsunuz. Gerçekten öyleler ama kendinizi kaptırmayın. Sizin için en önemli olan iki veya üç hedefe odaklanın ve onlara yüzde 100 çaba gösterin.



