Günlük burç yorumları: 16 Nisan Cumartesi günü tüm burç yorumları!

16 Nisan Cumartesi yani ayın on altıncı günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 16 Nisan Cumartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugünün dolunayı, her şeye rağmen istediğini yapmak isteyen veya dünyada öne geçmek isteyen insanlara karşı kendinizi korumanız gerekeceği anlamına geliyor. Doğanız gereği iddialı olabilirsiniz, ancak bu, savunma önlemlerinin zorunlu olduğu durumlardan biridir.

BOĞA

Bu hafta sonu içgüdülerinizi takip edin, bunu yaparak kendinizi insanlarla bir çarpışma rotasında bulsanız bile kaçınmak daha akıllıca olabilir. İç sesinizin söylediklerini görmezden gelirseniz, bu kadar aptal olduğunuz için kendinize kızabilirsiniz.

İKİZLER

Bir tür ilişki hakkında tereddüt ediyor gibisiniz, ancak bu hafta sonu dolunay olduğu için henüz sert kararlar vermemek akıllıca olur. Büyük olasılıkla, bu ikinci düşünceler oldukça hızlı geçecek.

YENGEÇ

İstersen seni hayal kırıklığına uğratan birine kızabilirsin ama kendini kötü hisseden kişiysen ne anlamı var ki? Bunu deneyimlemeye bırakın ve o kişinin size bir daha bu kadar yakınlaşmasına asla izin vermeyin.

ASLAN

Diğerleri, ele alınması gereken bir sorundan kaçındığınızı söyleyebilir ve belki de öylesinizdir, ancak bu durumda bu en akıllı strateji gibi görünüyor. Neler olduğu hakkında hiçbir şey yapamıyorsan, o zaman neden bu konuda uğraşıyorsun?

BAŞAK

Şimdi tehlike şu ki, birisinin cömert doğanızdan faydalanmasına izin vereceksiniz. Pratik nitelikte bir yardıma ihtiyaçları varsa, o zaman elbette onlara verin, ancak nakde ihtiyaçları varsa, onu neye harcayacaklarını bildiğinizden emin olun.

TERAZİ

Burcunuzdaki dolunay, soğukkanlılığınızı korumanın daha akıllıca olabileceği durumlarda sizi duygusal olmaya teşvik edecektir. Bu hafta sonu önünüze hangi provokasyon gelirse gelsin, birkaç derin nefes alın ve ne yapacağınıza karar vermeden önce yavaşça ona kadar sayın.

AKREP

Kendinizi bu hafta sonu gerçekten iyi yaptığınız bir veya iki şeyle sınırlayın. Kendinizi birçok işe birden vermeye çalışırsanız, faaliyetlerinizde daha seçici olsaydınız yapacağınız kadar ilerleme kaydedemezsiniz. Bir Akrep bile hepsini yapamaz.

YAY

Bu hafta sonu programınızı dikkatli bir şekilde planlayın ve başkalarının kişisel sorunlarının faaliyetlerinizi etkilemediğinden emin olun. Başından beri herkesin kendi halletmeleri gereken meselelerle vakit kaybetmek için çok meşgul olduğunuzu bilmesini sağlayın.

OĞLAK

Mevcut dolunay, haritanızın ev ve kariyer açılarını kestiği için, evde yapılması gerekenler ile işte yapılması gerekenler arasında sıkışıp kalacaksınız. Önce ev hayatını koy. İlişkiler başarıdan daha önemlidir.

KOVA

Bazı insanlar bu hafta sonu yaptıklarınızı eleştiriyorsa, bunu kişisel algılamamaya çalışın. Kendileri için söyleyecek çok şeyleri olabilir ama büyük olasılıkla yorumları iyi bir yerden geliyor ve ne hakkında konuştuklarını biliyorlar.

BALIK

Paniğe gerek yok. Evet, dünyanızda zorlayıcı durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Durumu düzeltmek için radikal değişiklikler gerekecek, ancak daha önce burada bulundunuz ve zarar görmeden atlattınız, öyleyse neden bu sefer bu kadar telaşa kapıldınız?



