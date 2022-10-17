Günlük burç yorumları: 17 Ekim Pazartesi günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

17 Ekim Pazartesi yani ayın on yedinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte17 Ekim Pazartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bugün sosyal anlamda kendinizi iyi hissettiğiniz bir gün olacak. Sosyal olarak kendinizi ifade etme konusunda iyi olduğunuzu fark edecek ve dışarıdan aldığınız olumlu tepkiler sayesinde mutlu olacaksınız.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bugün derinlere inme konusunda endişelenme. İnsanlara normalde olduğundan daha fazla güveneceksiniz. Onlara tarafsız veya olumlu ve suçlayıcı olmayan bir konumdan yaklaşırsanız, işlerin çok daha sorunsuz gittiğini göreceksiniz. En çok değer verdiğiniz insanları dinleyin. Önemli bilgileri aktarmaya çalışıyorlar. Şimdi duymak istemeyebilirsin, ama uzun vadede dinlemeniz herkesin yararına olacak.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, bugün kısa bir yolculuğa çıkmayı düşünüyorsanız tam zamanı! Vir süre kendi halinizde seyahat etmeniz sizi her zamankinden daha özgür ve mutlu hissettirecek. Genişleme ve keşfetme zamanı! Fiziksel veya zihinsel olarak yeni yerler görmek ve yeni şeyler deneyimlemek için can atıyorsunuz.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, bugün zihninizin her zamankinden daha canlı ve parlak olabilir. Bu yüzden kendinizi adeta tetikte hissedeceksiniz ve gördüğünüz herhangi yeni bir bilgiye dört elle sarılacaksınız. Yorgun hissediyorsanız, kısa bir şekerleme yapın. Gününüzü sadece yarı hazır olarak geçirmektense, en yüksek hızda ve tam kapasitede çalışmak daha iyidir.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları bugün iletişiminiz sorunsuz bir şekilde akıyor. Bu durumdan yararlanın ve diğer insanlarla her zamankinden daha fazla bağlantı kurmaya çalışın. İçgüdülerinizle hareket edin ve tartışmalara girmekten çekinmeyin. Sözleriniz ve ses tonunuz çok inandırıcı. Bugün herkese istediklerinizi yaptırabilirsiniz.

BAŞAK

Sevgili Başak burçlar bugün belirsizlikler içinde kaldığınızı düşündüğünüz bir gün olacak. Başarısızlık korkusunun sizi derinden etkilediğini fark edecek ve geri plana çekilmek isteyeceksiniz. Geri çekilmen en kolay yoldur ve doğal bir eğilimdir. Ancak savaşmanın ve istediklerinizi elde etmenin tam zamanı!

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bugün beyninden güçlü düşünceler geçiyor. Bu bilginin dönüşebileceğini göreceksiniz. Bu noktada başkalarının karşıt düşüncelerini kendi bakış açınıza ve ruhunuza adapte etmeyi başarabileceksiniz. Sırf kendi inançlarınızla çelişiyor diye bir kişinin fikrini otomatik olarak göz ardı etmeyin.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün çevrenizden edindiğiniz bilgilere karşı önyargılı yaklaşabilirsiniz. Aldığınız mesajları sağlam bir şekilde değerlendirin. Duyulmayı bekleyen önemli cevaplar olduğunu unutmayın. Bu cevaplar, hiç beklemediğiniz bir anda size gelecektir. Zihninizi yeni olasılıklara açık tutun, yol açılacak ve netleşecektir.

YAY

Sevgili Yay burçları, bugün başka bir kişi tarafından manipüle edilmeye karşı dikkatli olun. Bazı kişilerin belirli bir şekilde hareket etmenizi istediğini ya da olaylara yön vermek için sizi kullanmaya başladığını fark edeceksiniz. Bu tuzağa düşmeyin. Kendiniz olun ve kendiniz için düşünün. Zihniniz şimdi hassas ve savunmasız. Gözlerinizi ve kulaklarınızı filtre olarak kullanın ve insanların düşünce yığınlarını üzerinize boşaltmasına izin vermeyin.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, bugün karşılaştığınız bilgiler kafanızı karıştırabilir. Sevdiğiniz bir kişiyle aranızda gerilim oluşabilir. Ancak bu durumun kısa sürede üstesinden geldiğinizi fark edeceksiniz. Herhangi bir anlaşmazlıkta barış ve uyumu teşvik etmek istiyorsanız sözlerinizi beden dilinizle destekleyin.

KOVA

Sevgili Kova burçları, bugün kelimelerin gücünün farkına varacaksınız. Bu yüzden onları nasıl kullandığınıza dikkat edin. Başkalarının seçimlerini manipüle edebildiğinizi göreceksiniz. Diğer insanların karar verme yetkisi ve özgürlüğünün olduğunu unutmayın.

BALIK

Sevgili Balık burçları, cevaplar bugün çok net olmayabilir. Muhtemele düzgün ve düzenli bir yanıt alamayacaksınız. Bu durumun sizi olumsuz yönde etkilemesine izin vermeyin. Kendi iç dünyanıza yönelerek aslında soruların cevaplarını bulabildiğinizi göreceksiniz.



