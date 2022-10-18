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Günlük burç yorumları:18 Ekim Salı günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

18.10.2022 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 18 Ekim Salı aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

Günlük burç yorumları:18 Ekim Salı günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

18 Ekim Salı yani ayın on sekizinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 18 Ekim Salı günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bugün güne oldukça pozitif bir ruh halinde başlayacaksınız. Ancak günün ilerleyen zamanlarında bu olumlu havanın bozulmaya başladığını fark edeceksiniz. Başkalarının anlaşmazlıklarının sizi aşağı çekmesine izin vermemeye çalışın.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bugün kendinizi her zamankinden daha hareketli ve göreve hazır hissedeceksiniz. Çalışmak ve yeni bir şeyler üretmek için harika bir zaman! Sosyal anlamda kendinizi biraz geri plana çekerek iç dünyanıza yönelmek isteyeceksiniz. Kendinize biraz zaman tanıyın ve bu süreci mümkün olduğunca iç sesinizi dinlemek için kullanın.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, bugün sosyal anlamda kendinizi bir savaşın içinde hissedebilirsiniz. Özellikle iletişim kanallarından doğan problemler nedeniyle bir anda anlaşmazlıkların ve kaousun ortasında kalabilirsiniz. Bugün empati yeteneğinize her zamankinden daha fazla ihtiyacınız olan bir gün olacak.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, bugün gerçekten öngörü yeteneğinizin arttığı bir gün olacak. Olaylara karşı mümkün olan en iyi çözümü bulabilmek için algılarınızı ve sezgilerinizi kullanmaya özen gösterin. Durumlar ve kişiler farklılık gösterse de kendi isteklerinize önem vermeyi deneyin.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları bugün kendinizi, isteklerinizi ve hayallerinizi dinlediğiniz onları gerçekleştirmek için adım attığınız bir gün olacak. Olaylara uzaktan bakmak yerine içine girerek başrol olacağınız bir gün sizleri bekliyor. Her şey planladığınız gibi gitmezse üzülüp cesaretinizi kırmak yerine yeni çözümler üretebileceğinizi unutmayın.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları bugün söyledikleriniz insanların duymak istedikleri şeylere tam uymayabilir. Bunu kişisel algılamayın. Başkalarının göremediği şeyleri görme konusunda inanılmaz bir yeteneğiniz var. Bu nedenle kendinizi bu konuda törpülemek yerine besleyin ve gücünüzün farkına varın.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bugün grilerin olmadığı siyah ve beyazlar arasında seçim yapmak zorunda olduğunuz bir gün olacak. Bir şeyin ya hep ya da hiç olduğunu göreceksiniz. Sadece barış isteyen yumuşak, hassas, uyumlu bir yönünüzün olduğunu fark edin. Her zamanki savaşan doğanızın savaşa hazır olduğu gerçeğini görmezden gelmek zor olacak.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün maddi ve finansal konular gündeminizde yer alacak. İş değişikliği yapmayı düşünüyorsanız şartları değerlenmeden önce adım atmamaya çalışın. Sosyal ve kariyer anlamında yoğun bir gün sizleri bekliyor. Birçok kişiyle hem yüzyüze hem de telefonla görüşmek zorunda kalabilirsiniz.

YAY

Sevgili Yay burçları, birçok farklı grup ve kişilikle iletişim kurma yateneğiniz bugün size her zamankinden daha fazla gerekli olacak. Savaşan iki kişinin arasındaki köprü olacaksınız ve işleri devam ettirmek için süreci sakinleştirmeye çalışacaksınız. Adım atmaktan ve liderlik rolü üstlenmekten korkmayın.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, bugün her açıdan yorulduğunuzu hissedebilir ve biraz dinlenmek isteyebilirsiniz. İşlerin yarına kadar kesinlikle düzelebileceğini bilmenin rahatlığını yaşayın. Sizi çevreleyen ve seven arkadaş çevrenize rağmen bir şekilde yalnız olduğunuzu hissedebilirsiniz. Sosyal anlamda kendinizi yeni bir mücadelenin içinde bulabilirsiniz.

KOVA

Sevgili Kova burçları, bugün ruhsal anlamda zor bir gün olacak. Günün potansiyel gerginliğini ve zorluğunu aşmaya çalışacaksınız. Kendinize bir iyilik yapın ve istedikleriniz ile istemedikleriniz konusunda bir fikir oluşturmaya çalışın. Eylemlerinizle gurur duymaya başladığınız bir gün olacak ve bu duygunun sonuna kadar tadını çıkartın.

BALIK

Sevgili Balık burçları, bugün yer zamankinden daha yoğun ve telaşlı bir gün sizleri bekliyor. Anlaşmazlıkları minimumda tutmaya çalışın. Bugün çevrenizde yeterince gerginlik ve anlaşmazlık varken siz daha olumlu bir tutumda kalmaya çalışın.


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