Günlük burç yorumları: 18 Mart 2023 Cumartesi günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

18 Mart 2023 Cumartesi yani ayın on sekizinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 18 Mart 2023 Cumartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bugün parasal konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Evle ilgili endişeler aklınızda. Hane halkı hesapları üzerinde çalışmanız veya bir ev işinin kayıtlarını dengelemeniz gerekebilir. Gereğinden fazla zaman ayırabilirsiniz. En kötüsünü düşünmeyin! Her şey temelde iyi olmalı, bu yüzden muhtemelen hesapları dengeleyebilir ve devam edebilirsiniz.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bugün yakın bir arkadaşınız ya da partnerinizle alakalı olarak bazı derin düşünceler kafanızı meşgul edecek. Kesin kararlar vermeden önce her olasılığı araştırmak isteyebilirsiniz. Bu yüzden her zamankinden daha meşgulsünüz. Kazançlı bir fısratı kaçırmak istemeyeceksiniz.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, bugün muhtemelen hayal gücünüz yüksekten uçacak ve unutmuş olabileceğiniz geçmiş görüntülerden ve olaylardan yararlanacak. Düşüncelerinizin ticari potansiyelini merak edebilirsiniz. Bu konuyu bilen bir arkadaşınızla yapacağınız sohbet aydınlatıcı olabilir. Fikirlerinizi yazın ve önümüzdeki birkaç gün içinde çeşitli seçenekleriniz hakkında öğrenebildiğiniz kadar çok şey öğrenin.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, bugün sosyal anlamda kendinizi ifade etme konusunda şanslı hissettiğiniz bir gündesiniz. Sevdiklerinizle bir araya gelmek için karşınıza çıkan fırsatları değerlendirmeyi ihmal etmeyin. Herhangi bir nihai kararın şimdi verilmesi pek olası olmasa da, pek çok tartışma sonuçlanabilir. Önümüzdeki birkaç gün içinde daha fazla fikir gelmeli. Tarafınızdaki bazı yoğun araştırmalar, projenin uygulanabilirliğine biraz ışık tutmalıdır.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, hayal gücü ve sezgiler bugün kesinlikle uzun süredir devam eden işlerinizi ilerletecek. Belki de para içeren tartışmalar, sizi ve iş arkadaşlarınızı, herkes için büyük fayda sağlayabilecek yeni yenilikçi projelere teşvik eder. İlhamınızın orada durmasına izin vermeyin. Fikirlerin ve görüntülerin sizi yeni girişimlere ve ufuklara doğru yönlendirmesine izin verin. Mümkün olan her şekilde bunlardan en iyi şekilde yararlanın.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları, bugün uzakta yaşayan bir tanıdığınızdan gelen beklemedik haberle kendinizi yeni bir oluşumun içinde bulabilirsiniz.Bu, konuyla ilgili biraz araştırma yapmak için merak uyandırabilir. Kendiniz için gerçekleri belirleyene kadar duyduğunuz her şeyi incelemeye karar verin. Mutlaka edindiğiniz bilgilerin doğruluğunu teyit etmek için ikinci ve üçüncü kişilerin fikirlerini alın.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bugün hafta sonu olmasına rağmen kariyer ve iş anlamındaki konulara bir kez daha göz atmak isteyeceksiniz. Muhtemelen profesyonel olarak ilerlemek ve gelirinizi artırmak için dahiyane yollar üzerinde beyin fırtınası yapmaya çalışıyorsunuz. Bazıları uygulanabilir, bazıları değil olmak üzere bir dizi farklı seçenek kendini gösterebilir. Onları harekete geçirmek kolay olmayabilir, ama denemeye devam edin. Yeni bir şey denerken daima engeller çıkar. Mücadeleden vazgeçmeyin.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün aşk kapınızı hiç ummadığınız anda çalacak. Eros’un gizemli okları sizin için adrese teslim ediliyor. Karşınıza çıkan bu mükemmel aşk hikayesiyle birlikte kendi iç dünyanızda bir hesaplaşma içerisine girebilirsiniz. Kendinize karşı acımasız olmamaya özen gösterin.

YAY

Sevgili Yay burçları, bugün aşk ve romantizmle alakalı konularda yeni gelişmelerin yaşandığı bir gün olacak. İlişkilerinizin geleceği hakkında kararlar vermek zorunda kalabilirsiniz. Belirsizliğin yarattığı gergin ruh halinden sıkılmaya başladığınızı fark edeceksiniz. Bu sizi karar vermeye iterken aynı zamanda hayatınızı değiştirecek adımlar atmanıza yardımcı olacak.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, bir ortaklığın hayatta kalması bugün açık ve dürüst bir iletişime bağlı olabilir. Çelişkili konular gündemdeki yerini alabilir ve bu duruma hassasiyetle yaklaşmanız gerekebilir. Partnerinize karşı hissettiğiniz sevgiyi ve bu ortaklığın sizin için önemini ifade etmeniz çok önemlidir. İletişim kolay olmayabilir ama günün sonunda kendini daha iyi hissedeceksiniz.

KOVA

Sevgili Kova burçları, uzun süredir aradığınız ve kaybettiğinizi düşündüğünüz bir nesneye nihayet kavuşacaksınız. Mali kaygılarla atacağınız adımlar gelecekte verdiğiniz kararlardan pişmanlık duymanıza neden olabilir. Bu yüzden sakin bir ruh hali içinde olayları anlamaya çalışın. Günün büyük bir bölümünde kafanızı kurcalayan bazı konuları düşünmek zorunda kalabilirsiniz.

BALIK

Sevgili Balık burçları, bugün yakın arkadaşlarınızla aranızda yaşadığınız tartışmalar tüm gün boyunca kendinizi huzursuz hissetmenize neden olacak. Ruh halinizdeki gelgitli durum karar alma konusunda engellerle karşılaşmanıza neden olabilir. Sosyal anlamda bir detoks yapmayı deneyerek kendi iç dünyanıza yönelmeyi tercih edebilirsiniz.



