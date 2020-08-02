Günlük burçlarınızı okumadan seyahat hazırlığı yapmayın, ilişki adımları atmayın ve herhangi bir evrak imzalamayın. Farkında değiliz ama günlük burçlar hayatımızı o kadar güzel analiz ediyor ki...

Günlük burç yorumları (2 Ağustos 2020 Pazar)

2 Ağustos günlük burç yorumları; aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, akrep, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, yay, oğlak, kova ve balık burcunda günlük astroloji durumu nasıl olacak? Günlük burç yorumlarında aşk hayatı nasıl olacak? Günlük burç yorumları sağlığımız hakkında ni ipucu veriyor? Günlük burcumuz iş yeri ve kariyer hakkında neler söylüyor? Merak edilen günlük burçlar ve yorumları haberimizde.

Koç Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün ruh haliniz hızlı yükselip, hızlı düşebilir. Yolculuklar ve seyahatler gündeminizde olabilir. Yakın çevrenizle bir araya gelebilirsiniz. Konuşmak ve sosyalleşmek daha iyi gelecektir. Saat 16.59'dan itibaren Ay boşlukta, planlar değişebilir.

Boğa Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün seyahate çıkabilir, yolculuklar yapabilirsiniz. Gün içindeki konulara duygusal bakmaktan uzaklaşıp, mantık ve gerçekçilikle bakabilir, ani ve mantıksal kararlar alabilirsiniz. Zor bir kararı vermeniz, size zor gelen bir konuşma yapmanız gerekebilir. Saat 16.59'dan itibaren Ay boşlukta, iletişim ve ulaşım aksaklıkları olabilir.