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Günlük burç yorumları (2 Ağustos 2020 Pazar)

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BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | Son Güncelleme

2 Ağustos 2020 Pazar günlük burç yorumları; aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, akrep, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, yay, oğlak, kova ve balık burcunda günlük astroloji durumu nasıl olacak. Merak edilen günlük burçlar ve yorumları haberimizde.

Günlük burç yorumları (2 Ağustos 2020 Pazar)

Günlük burçlarınızı okumadan seyahat hazırlığı yapmayın, ilişki adımları atmayın ve herhangi bir evrak imzalamayın. Farkında değiliz ama günlük burçlar hayatımızı o kadar güzel analiz ediyor ki...

Günlük burç yorumları (2 Ağustos 2020 Pazar)

2 Ağustos günlük burç yorumları; aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, akrep, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, yay, oğlak, kova ve balık burcunda günlük astroloji durumu nasıl olacak? Günlük burç yorumlarında aşk hayatı nasıl olacak? Günlük burç yorumları sağlığımız hakkında ni ipucu veriyor? Günlük burcumuz iş yeri ve kariyer hakkında neler söylüyor? Merak edilen günlük burçlar ve yorumları haberimizde.

Koç Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün ruh haliniz hızlı yükselip, hızlı düşebilir. Yolculuklar ve seyahatler gündeminizde olabilir. Yakın çevrenizle bir araya gelebilirsiniz. Konuşmak ve sosyalleşmek daha iyi gelecektir. Saat 16.59'dan itibaren Ay boşlukta, planlar değişebilir.

Boğa Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün seyahate çıkabilir, yolculuklar yapabilirsiniz. Gün içindeki konulara duygusal bakmaktan uzaklaşıp, mantık ve gerçekçilikle bakabilir, ani ve mantıksal kararlar alabilirsiniz. Zor bir kararı vermeniz, size zor gelen bir konuşma yapmanız gerekebilir. Saat 16.59'dan itibaren Ay boşlukta, iletişim ve ulaşım aksaklıkları olabilir.

AĞUSTOS 2020 AYLIK BURÇ YORUMLARI

İkizler Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün iş, finans veya özel hayatınız gibi yaşamınızın önemli noktalarında daha iyisini ve daha fazlasını isteyebilir, arayış içinde olabilirsiniz. Kendinizi geliştirmeye odaklamak, her alandaki iyileşmeyi sağlayabilir. Gündüz saatlerinde akıl ve duygular çatışabilir. Saat 16.59'dan itibaren Ay boşlukta, finansal karışıklıklara dikkat.

Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün ilişki ve ortaklıklarda beklentileriniz önem kazanabilir. Beklentinizi bulmak duygusal ilişkilerde güçlendirici olurken, güven duygusu artabilir. Bazı ilişkilerde ise sessiz mesafeleşmeler çalışabilir. İş görüşmeleri ve iş ilişkileri gündeminizde olabilir. Seyahat ve yolculuk planlamaları yapabilirsiniz. Saat 16.59'dan itibaren Ay boşlukta, planlarınızda değişim olabilir.

27 TEMMUZ - 2 AĞUSTOS HAFTALIK BURÇ YORUMU

Aslan Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün yoğun ve hareketli bir gün geçirebilir, birden fazla iş ve programınıza yetişmeye çalışabilirsiniz. Harcamalar yapabilirsiniz. Beslenmede aşırılıklar ve dengesizliklere dikkat. Saat 16.59'dan itibaren Ay boşlukta, bu saatten sonra dağınıklık ve aksaklıklar olabilir.

Başak Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün planlı hareket edebilir, daha önceden planladığınız organizasyonları gerçekleştirebilirsiniz. Halsizlik, yetersiz uyku kaynaklı yorgunluklar söz konusu olabilir. İlişkiler ve özel hayatınızda duygular ve mantık arasında seçim yapmanız gereken durumlar oluşabilir. Saat 16.59'dan itibaren Ay boşlukta, bu saatten dış koşullarınızdan etkilenip daha keyifli veya daha depresif olabilirsiniz.

Terazi Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün daha duygusal ve hassas olabilirsiniz. Yakın ilişkilerde alınganlıklar olabilir. Aile üyeleriyle bir arada olabilir, ev içinde kalabalık aktiviteler gerçekleştirebilirsiniz. Saat 16.59'dan itibaren Ay boşlukta ilerliyor.

Akrep Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün yeni kararlar alabilir, gün içindeki konu ve durumlara daha çok kafa yorabilirsiniz. Geçmişin enerjisi sarabilir. Bugünkü kararlarınız, geçmişin etkisinde olabilir. Saat 16.59'dan itibaren Ay boşlukta, bu saatten sonraki planlarınızda karışıklık olabilir. İletişim aksaklıkları yaşanabilir.

AĞUSTOS 2020 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Yay Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün ilişkiler ve kariyerde geleceğe dair düşünceler içinde olabilir, geleceği düşünerek hareket edebilirsiniz. Kendinizi ve iç dünyanızı keşfedebileceğiniz bir gün. Özgüveniniz artabilir. Saat 16.59'dan itibaren Ay boşlukta, bu saatten sonra plan dışı harcamalar yapabilirsiniz.

Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün sevdiklerinize destek ve yardımlar içinde olmak isteyebilir, ilişkiler için hareket edebilirsiniz. Partnerlik ilişkilerinde ortak planlar içinde olabilir. Duygu odaklı görüşmeler yapılabilir. İlişkilerde sessiz anlaşmalar içinde olabilirsiniz. Saat 16.59'dan itibaren Ay boşlukta, bu saatten sonra ruh haliniz ve tavırlarınızda değişiklik olabilir. Tembellik ve ufak sağlık sorunları söz konusu olabilir.

27 TEMMUZ - 2 AĞUSTOS HAFTALIK BURÇ YORUMU

Kova Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün iş ve özel hayatınızdaki yarım kalan işleri halledebilirsiniz. Kafa karışıklığı, duygusal karmaşalar söz konusu olabilir. İki farklı fikir, iki farklı seçenek arasında kalabilirsiniz. Saat 16.59'dan itibaren Ay boşlukta, bu saatten sonra içe çekilme isteği ve tembellik artabilir.

Balık Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün ani programlar yapabilir, hızlı ve yoğun bir gün geçirebilirsiniz. Yolculuklar ve seyahatler gündeme gelebilir. Saat 16.59'dan itibaren Ay boşlukta, bu saatten sonra planlı hareket etmek daha zor olabilir.

Astrolog Merve Rençber

İletişim: astrolojionline@gmail.com

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