Günlük burç yorumları: 2 Ekim Pazar günü tüm burç yorumları!

2 Ekim Pazar yani ayın ikinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 2 Ekim Pazar günlük burç yorumları...

KOÇ

Artık hayatında o kadar çok güzel şey oluyor ki sabun kutuna tırmanıp tüm dünyaya anlatmak istiyorsun. Daha sonra bundan utanabilirsin ama bu hafta sonu herkesin ne kadar harika hissettiğini bilmesini isteyeceksin.

BOĞA

Bu hafta sonu birlikte çalıştığınız insanlarla ilgilenirken dikkatli olmanız yararınıza olacaktır. Çabalarının gerekli standartlara uygun olmadığını düşünüyorsanız, o zaman bunu onlara göstermelisiniz, ancak bunu yaparken dikkatli olmalısın.

İKİZLER

Sevgi gezegeni Venüs, şu anda sizin lehinize çalışıyor ve eğer akıllıysanız, bundan en iyi şekilde yararlanacaksınız. Sadece, aslında sadece onlardan hoşlanırken birine onları sevdiğiniz izlenimini vermemeye dikkat edin.

YENGEÇ

Bu hafta sonu her şey sana o kadar kolay gelecek ki, işin aslını merak etmeye başlayabilirsin. Sıkıcı bir şey yok hem evde hem de işte gerçekten başkalarının iyi kitaplarındasınız, bu yüzden fırsatınız varken tadını çıkarın. Uzun sürmeyeceğini biliyorsunuz!

ASLAN

Bu hafta sonu işlerinizi erteleyin ve aileniz ve arkadaşlarınızla eğlenceli vakit geçirmeye karar verin. Hiç şüphe yok ki birisi size yapılması gereken önemli görevler olduğunu söylemeye çalışacaktır, ancak onları o kadar zorlayıcı tarzınızda boş bırakın!

BAŞAK

Elbette önümüzdeki 48 saat içinde zamanınız konusunda cömert olun, ancak paranız konusunda çok cömert olmayın. Başkalarını tedavi etmekten zevk aldığınızda o ruh hallerinden birinde olabilirsiniz ama çok ileri giderseniz kendinizi yetersiz bırakabilirsiniz.

TERAZİ

Yöneticiniz Venüs, bu hafta sonu aşırılık gezegeni Jüpiter'e karşı çıkıyor, bu yüzden bir şekilde zirveye çıkmanız için gerçek bir şans var. Yeni bir cazibe sizi ayaklarınızdan uçurabilirken, daha sonra bunun o kadar da harika bir aşk eşleşmesi olmadığını görebilirsiniz.

AKREP

Bu hafta sonu özel hayatınızda hoş olmayan bir durum ortaya çıkarsa, bununla başa çıkmanın en iyi yolu muhtemelen onu görmezden gelmektir. Eğer üzülmeyi reddederseniz, o zaman size karşı olanlar, hayal kırıklıklarını gidermek için başka birini bulmak zorunda kalacaklar.

YAY

Şu anda hayattan zevk almıyorsanız, yeterince çaba göstermiyorsunuz demektir. Gezegenler sizi bu hafta sonu işinizi unutmaya, dünyaya açılmaya ve bir Yay'ın kaldırabileceği kadar eğlenmeye çağırıyor ve bu çok fazla!

OĞLAK

Önemli kişilerin kim olduğunuzu ve bu hafta sonu neler yapabileceğinizi bildiğinden emin olun, ancak yeteneklerinizi abartmayın. Er ya da geç iddialarınızı test edecekler ve çabalarınız beklentilerinizin altında kalırsa onları fazla etkilemeyeceksiniz.

KOVA

Önümüzdeki 48 saat içinde dışarı çıkmak için çaba gösterin, çünkü seyahatlerinizde tanıştığınız biri hayatınızda çok önemli bir rol oynayabilir. Biraz tuhaf görünen insanlardan kaçınmayın. Sunacak en çok şeyi olan onlar.

BALIK

Olayları her zaman kontrol edemezsiniz ve Güneş haritanızın daha zorlu alanlarından birinden geçerken, siz gölgelerde geride kalırken diğerlerinin karar vermesine izin vermelisiniz. Dikkatleri kendinize çekmeyin.



