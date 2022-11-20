Günlük burç yorumları: 20 Kasım Pazar günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

20 Kasım Pazartesi yani ayın yirminci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 20 Kasım Pazartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bugün kendinizi aldatılmış ya da kandırılmış hissedebilirsiniz. Hayata karşı hak ettiğinizden daha fazlasını ödüyormuş gibi hissediyor olabilirisiniz. Derin bir nefes alın ve hayatınızda değiştirmek istediğiniz durumlara odaklanın. Fevri bir şekilde atacağınız herhangi bir adımdan uzun vadede pişmanlık duyabilirsiniz.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bugün sosyalleşme isteğinizin zirvede olduğu bir gün olacak. İnsanları bir araya getirme konusunda büyük bir yeteneğiniz var ve bu yeteneğinizi kullanarak uzun süredir görüşmediğiniz arkadaşlarınızla konuşma imkanı yakalayacaksınız. Bu görüşme size iyi gelecek aranızdaki buzları eritecek.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, geleceğe dair somut adımlar atacağınız ve hayatınıza dair karar vereceğiniz bir gün olacak. Yapılması gereken sorumluluklarınız ve gerçekleşmesini istediğiniz hayallerinizi bir köşeye not edin. İkisi arasındaki dengeyi kurmak için bugün önünüzde çıkan fırsatları mutlaka değerlendirin.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, bugün uzun zamandır ihtiyacınız olan ya da istediğiniz bir şeye ulaşma imkanını yakalayacaksınız. Son zamanlarda kendinizi bir gergin ve mutsuz hissediyor olabilirsiniz. Bunun bir geçiş süreci olduğunu unutmadan kendinize yeni bir yol haritası planlamaya çalışın.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları bugün oldukça huzurlu ve sakinleştirici bir gün olacak. Maddi ve finansal konular gündeminizde yer alsa da kendinize zaman ayırmak isteyeceksiniz. Bugün kendinizle başbaşa kalarak geleceğe dair düşündüğünüz ve planlar yapmak isteyeceğiniz bir güne hazırlanacaksınız.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları bugün özellikle aileyle ilgili konuların gündemde olacağı bir gün sizleri bekliyor. Aile içinde yaşanan bazı anlaşmazlıklar keyfinizi kaçırsa da kendiniz rahatlatmayı unutmayın. Olaylara karşı objektif bir bakış açısıyla yaklaşmaya çalışın ve gelecek için gerçekçi bir plan oluşturun.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bugün hafta sonu olmasına rağmen kariyer ve iş anlamında yeni bir fırsatın karşınıza çıktığını göreceksiniz. Günlük hayatınıza yeni bir düzen getirmeye çalıştığınız bir döneme geçiyorsunuz. Kendinizi ve duygularınız kontrol etmeyi bırakarak kendinizi akış içinde anlamlandırmaya çalıştığınız günlere adım atacaksınız. Sorgulamayın ve kendinizi yargılamayın.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün duygularınızın inişli çıkışlı olduğu bir gün olacak ve bu durum ruh halinize yansıyacak. Şu anda sahip olduğunuz profesyonel ve özel projeler iyi ilerliyor olmalı. Kendinizi güvende hissediyorsunuz ve bazı yeni planlar yapmanız için teşvik ediliyorsunuz. İyi ritmi sürdürmeye devam ederseniz, hedeflerinizi ve yaşam yönünüzü yeniden tanımlamada başarılı olacaksınız.

YAY

Sevgili Yay burçları, hayatı doğrudan deneyimlemek yerine gözlemleme eğiliminiz nedeniyle kimi durumları kaçırdığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Eğer gerçekten böyle hissediyorsanız bugün sizin için tam bir aydınlanma olacak. Aniden duygularınızla daha fazla temasa geçecek ve çevrenizdekilerle daha yakın ilişkiler kuracaksınız.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, bugün sosyal ve kariyer anlamında kendinizi iyi hissettiğiniz bir gün olacak. Sevdiğiniz insanlara bugün her zamankinden daha fazla zaman ayırmak isteyeceksiniz. Sevdiklerinizle geçireceğiniz saatler sizi mutlu edecek ve hayata farklı bir bakış açısıyla yaklaşmanıza yardımcı olacak. Diğer insanların fikirlerine açık olduğunuz bir süreçtesiniz. Onları dinleyin ama sizi yönlendirmelerine izin vermeyin.

KOVA

Sevgili Kova burçları, bugün olaylara ve durumlara adapte olma konusunda zorlanacağınız bir gün olacak. Ara vermeden çalışmak ve kafanızdaki tüm düşünceleri atmak istediğiniz bir gün sizleri bekliyor. Her zamankinden daha fazla sevgi dolusunuz ve bu duygunuzu yakınlarınızla paylaşmak için can atıyorsunuz.

BALIK

Sevgili Balık burçları, bugün şansın yanınızda olduğunu tam anlamıyla hissedeceksiniz. Daha önceden kapanan bazı kapıların yeniden açıldığını ve size yeni fırsatlar sunduğunu göreceksiniz. İnsanların size duyduğu güvenden keyif alıyorsunuz.

