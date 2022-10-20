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Günlük burç yorumları: 21 Ekim Cuma günü tüm burç yorumları!

20.10.2022 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 21 Ekim Cuma aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

Günlük burç yorumları: 21 Ekim Cuma günü tüm burç yorumları!

21 Ekim Cuma yani ayın yirmi birinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 21 Ekim Cuma günlük burç yorumları...

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KOÇ

Belirsiz korkuların ve önsezilerin sizi kendinizi ifade etmekten alıkoymasına izin vermemelisiniz. Risk almamanız gerektiğini söyleyen kafanızdaki o dırdırcı, olumsuz sesi ne kadar çok dinlerseniz, o kadar az başarılı olursunuz. Mucizeler gerçekleştiriyor olmalısınız!

BOĞA

Evrenin size dağıttığı eli atmak ve oyundan çekilmek isteyebilirsiniz ama bu büyük bir hata olabilir. Nihai bir karar vermeden önce biraz daha net düşünene kadar beklemek kesinlikle akıllıca olacaktır.

İKİZLER

Başkalarının size söylediklerine güvenebilir misiniz? Gezegenlere göre yapamazsınız, bu yüzden söylediklerini görmezden gelin ve bunun yerine içgüdülerinizi takip edin. Ne yazık ki, şu anda size iyi tavsiyeler vermek için ortaklara ve sevdiklerinize bile güvenilemez.

YENGEÇ

Değiştiremeyeceğin bir şey için endişeleniyor gibisin, ki bu anlamsız. Kader, onun hakkında ne düşünürseniz düşünün, seçtiği yolu seçecektir, bu yüzden akışa devam edin ve gelişen duruma elinizden geldiğince uyum sağlayın.

ASLAN

Mali durumunuzu iyileştirmek için çaresiz olsanız bile, bugün maddi şeylere çok fazla odaklanmamaya çalışın. Bunun yerine tüm enerjinizi yaratıcı bir şey yapmaya harcayın ve daha sonra büyük bir şekilde karşılığını aldığınızda şaşırmayın.

BAŞAK

Bugün bir arkadaşınızın özel işlerine karışmak sizi cezbedebilir, ancak gezegenler bunun bir hata olabileceği konusunda uyarıyor. Sadece onlara yardım etmekle kalmayacak, aynı zamanda girdileriniz durumlarını daha da kötüleştirebilir. Şu an için mesafenizi koruyun.

TERAZİ

Hafta sonu Güneş burcunuzdan ayrıldığında, işlerinizin gidişatında bir değişiklik fark edeceksiniz. Onunla savaşma. Hayat döngüler halinde hareket eder ve döngünün hiçbir parçası öncekinden daha iyi veya daha kötü değildir. Uyum sağlayın ve gelişin.

AKREP

Seninle ilgili son zamanlarda eksik olan bir aciliyet var. Sanki büyük bir değişimin geldiğini hissedebiliyor ve buna hazır olmanız gerekiyor. Öngörünüz, 23'ünde, Güneş'in burcunuza girmesinden kısa bir süre sonra temettü ödeyecek.

YAY

İşverenler ve diğer önemli kişilerle uğraşırken elde edilmesi zor gibi davranmayın. Yanlış bir izlenim verirseniz, sizi artık umursamadığınızı düşünebilir ve bırakın sizi ödüllendirmeyi, sizi desteklemeye daha az eğilimli olabilirler. Onlara hala oyunda olduğunu göster.

OĞLAK

Elbette yılın geri kalanı için büyük bir şey planlayın ama henüz üzerinde çalışmaya başlamayın. 23'ünde, Güneş burçları değiştirdiğinde, bir arkadaşınız size birçok gereksiz çabadan kurtarabilecek bir şey söyleyecektir. Neden başkalarının işini yapıyorsun?

KOVA

Son haftalarda biraz umursamaz davranmış olabilirsiniz, ancak bu şimdi ve ay sonu arasında değişmeli. Gezegenler, sorumluluklarınızı ciddiye almanızı gerektiren türden yeni fırsatların yakında yolunuza çıkacağını gösteriyor.

BALIK

En azından söylemek gerekirse, son zamanlarda biraz sinir bozucu olan bir ortaklığı sona erdirmek için cazip olabilirsiniz, ancak acele etmeyin. Güneş hafta sonu lehinize hareket ettiğinde yeni bir hayat kiralayabilir, bu yüzden ona biraz daha zaman verin.


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