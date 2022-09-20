Günlük burç yorumları: 21 Eylül Çarşamba günü tüm burç yorumları!

21 Eylül Çarşamba yani ayın yirmi birinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 21 Eylül Çarşamba günlük burç yorumları...

KOÇ

Bir dizi sorun öne çıkıyor ve yakında bazı önemli kararlar alma zamanının geleceğini hissedebilirsiniz. En önemlisi, uzun vadeli bir ilişkinin, onu yürütmek için harcadığınız tüm çabaya değip değmeyeceğine karar vermeniz gerekecek.

BOĞA

Ayrıntıları çok fazla önemsemeyebilirsiniz, ancak büyük şeylerin ters gitmesini istemiyorsanız, önümüzdeki birkaç gün içinde küçük şeylere odaklanmanız gerekecek. Doğru aramaları yapmak için başkalarına güvenemezsiniz, bu yüzden onları kendiniz yapın.

İKİZLER

Birkaç gün içinde hayatınız çok daha üretken bir aşamaya girecek, bu yüzden kafanızı toplayın ve yeni bir yaratıcı projeye ciddi zaman ve enerji harcamaya hazır olun. Başarılı olmak istiyorsanız daha dinamik bir yaklaşım şarttır.

YENGEÇ

Sosyal aktivitelerinizi kısmak istemeyebilirsiniz ama gezegenlere göre başka seçeneğiniz yok. Özellikle sevdikleriniz onları son zamanlarda ihmal ettiğinizi düşünüyorsa, eve daha yakın konulara daha fazla odaklanmanın zamanı geldi.

ASLAN

Önümüzdeki birkaç gün içinde pek bir şey değişmeyecek ama en geç hafta sonuna kadar hem evde hem de işte bazı önemli gelişmeler olacağını derin bir içsel düzeyde hissedebilirsiniz. Kendinizi gerçekleşmek üzere olan olayların akışına hazırlayın.

BAŞAK

Büyük bir şey yapmak için Güneş'in son birkaç gününden yararlanın, güçler tarafından fark edilmenizi sağlayan bir şey. İz bırakmak için asla erken değildir ve asla geç değildir. Her gün yeni bir başlangıç olabilir.

TERAZİ

Hükümdarınız Venüs, bugün sürpriz gezegen Uranüs ile bağlantı kuruyor, bu yüzden beklenmeyeni bekleyin! Şüphesiz çok eğleneceksiniz, ancak sizin kadar şanslı olmayan bir arkadaşınız veya iş arkadaşınız için bir düşünce ve belki de bir yardım eli uzatacaksınız.

AKREP

Şu sıralar aklınızdan kırk tilki geçiyor. Bir taraftan da hayaller alemine dalmışsınız... Eğer akıllıysanız onları gerçekleştirmeye çalışmazsınız. Hayalleri gerçeğe dönüştürmek ne kadar isteseniz de bazı şeyler olması gerektiği gibi değildir.

YAY

Şimdi önünüzde o kadar çok seçenek var ki biraz kafa karıştırıcı. Bundan sonra ne yapmanız gerektiği konusunda şüpheniz varsa, güvendiğiniz bir arkadaşınıza ne düşündüklerini sorun ve söylediklerinden hoşlanmasanız bile size karşı tamamen dürüst olmalarını isteyin.

OĞLAK

Güneş, cuma günü haritanızın kariyer alanına girdiğinde, hedeflemeniz için yeni hedefler olacaktır. Şimdi ve o zaman arasında hala tamamlanması gereken görevler var. Acele olabilir ama onları halledebilirsin.

KOVA

Aynı eski yüzlerden ve aynı eski yerlerden bıkmış olabilirsiniz ama gezegenler sizi onlara biraz daha katlanmak için teşvik ediyor. Birkaç gün içinde kozmik görünüm değişecek ve istediğiniz gibi gelip gitmekte özgür olacaksınız.

BALIK

Geç kalan paranızla biraz fazla özgür ve kolay mı davrandınız? Evet, muhtemelen var, ancak endişelenmenize gerek yok çünkü hafta sonundan önce kasanızı yenileme şansına sahip olacaksınız. Para kazanmak bir angarya olmayacak.



