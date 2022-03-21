Günlük burç yorumları: 21 Mart Pazartesi günü tüm burç yorumları!

21 Mart Pazartesi yani ayın yirmi birinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 21 Mart Pazartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, özellikle iş ve kariyer anlamında bugün zorlandığınızı hissedebilirsiniz. Bu sabah iş arkadaşlarınızla aranızda yaşayacağınız bir gerilim sınırları belirleme isteğinin oluşmasına neden olacak. Bununla birlikte, kişisel eğiliminize dikkat etmeniz ve ne kadar sinirli olursanız olun başkalarına ters düşmekten kaçınmanız gerekir.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bugün güne başlamak her zamankinden zor gelecek. Kendinizi yorgun ve sıkılmış hissedebilirsiniz, gün içinde günlük rutinlerinizi yapmak bile size zor gelebilir. Derin bir nefes alarak güne başlayın ve sevdiklerinizle zaman geçirerek günün enerjisini yükseltmeye çalışın.

İKİZLER

Sevgili İkizler, Ay’ın Akrep burcunda yaptığı hareket sizi doğrudan etkileyecek ve kendinizi bu sabah garip bir ruh hali içinde bulabilirsiniz. Bu kozmik iklim sizleri endişeli hissettirebilir ve her zamankinden daha sorgulayıcı olabilirsiniz. Sorgulayıcı tavrınız duygusal ve ikili ilişkilerinizde belirleyici bir rol üstelenecek. Kendinizi bir anda çıkmazın içinde bulabilirsiniz.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları Ay, Akrep burcuna doğru harekete geçerken sosyal anlamda kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Gün içindeki iletişim kanallarında yaşanacak problemlerin üstesinden hitabet yeteneğiniz ve sosyal becerileriniz sayesinde gelebileceksiniz. İş hayatınızdaki bir sorun yeni bir fikrin kafanızda oluşmasına neden olacak, kariyer değişikliği yapmayı düşünebilirsiniz. Durumu etraflıca düşünmeye özen gösterin.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, bugün sorumlulukların gündemde olacağı bir gün olacak. Özellikle iş ve kariyer kapısında oluşabilecek sorunlar sonraki dönemde sizleri etkileyecek. İkili ilişkilerinizde bugün fikirlerinizi kendinize saklama zamanı! Çünkü Ay’ın Akrep burcundaki hareketi nedeniyle sosyal anlamda kendinizi doğru ifade etme konusunda sorunlar yaşayabilirsiniz.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları, bugün Ay’ın Akrep burcundaki hareketi hedeflerinize ve amaçlarınıza ulaşma konusunda biraz daha emek vermeniz gerektiğini gösterecek. Sorumluluklarınızın bugün arttığını göreceksiniz. Her zamandakinden daha fazla insiyatif alarak görevlerinizi yerine getirmeye özen gösterin.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bugün maddi konular ve beklenmedik harcamalar gündeminizde yer alacak. Hiç hesapta olmayan ödemeler ve maddi sorunlar sonucunda kendinizi bir anda yeni planlar yapmak zorunda bulabilirsiniz. Yeni iş anlaşmalarına ve planlara dikkat edin. Çünkü atacağınız herhangi bir adım sonraki dönemdeki hayatınızı etkileyebilir.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, Ay bugün burcunuzdan geçerken Mars ve Uranüs ile sert bağlantılar kuruyor. Bu sabah aşk hayatınızla ilgili gelişmelerde dikkatli olun. Edeceğiniz herhangi bir söz ya da yapabileceğiniz bir davranış ikili ilişkilerinizde yeni bir sorun doğurabilir. Bu nedenle olabildiğinde iletişim kanallarında dürüst ve açık olmaya özen gösterin. Bu yüzden acele etmeyin ve doğru kararları verin.

YAY

Sevgili Yay burçları,Mars ve Uranüs arasındaki sert bağlantı sayesinde zihniniz bugün olduğundan daha hızlı hareket edebilir. Bu kozmik iklim duygusal ve düşünsel çerçevede yeni kararlar almanıza neden olabilir. Kendinizi bir çıkmazın içinde buluyorsanız durup düşünmek için zaman tanıyın. Sosyal anlamda yaşayacağınız bazı problemler gün içinde dengelerin bozulmasına neden olsa sakin tavrınız sayesinde durumların üstesinde kolaylıkla geleceksiniz.

OĞLAK

Sevgili Oğlaklar, bugün sosyal anlamda kendinizi büyük bir çıkmaz ve kaosun içinde hissedebilirsiniz. Bu nedenle sosyal ilişkilerinize yönelik olarak bugün karar almaktan kaçının. Sevdiğiniz ve güvendiğiniz kişilerle zaman geçirerek bugün enerjisini atmaya gayret edin. Özellikle uzun zamandır konuşmadığınız bir eski dostunuzdan haber alabilir, sizden yardım istediğini öğrendiğiniz büyük bir şaşkınlık yaşayabilirsiniz.

KOVA

Sevgili Kova burçları, özellikle iş arkadaşlarınızın sizden zihinsel veya duygusal düzeyde çok fazla şey talep ettiğini düşünüyorsanız, bu sabah iş arkadaşlarınızla sınırlar belirlemeniz gerekebilir. Bununla birlikte, kişisel eğiliminize dikkat etmeniz ve ne kadar sinirli olursanız olun başkalarına ters düşmekten kaçınmanız gerekir.

BALIK

Sevgili Balık burçları, Ay bu sabah Akrep burcundaki hareketi sırasında gökyüzünde sert bir t hareketi yapıyor. Bu yüzden sezgisel olarak daha fazla karar almaya başlayabilirsiniz. Durumları değerlendirerek yaptığını çıkarımlar sonucunda atacağınız adımlar sonraki hayatınızda belirleyici bir faktör olabilir. Evrenin size yol göstericiliğini kullanarak kendinizi dinlemeye ve hayatınızı yeni rotasını çizmeye ihtiyacınız olduğunu unutmayın.



