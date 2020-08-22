Günlük burç yorumları (22 Ağustos 2020 Cumartesi) Astrolog Merve Rençber'den burçların aşk, kariyer ve sağlık yorumları! İşte bugünkü burç yorumları!

Günlük burçlarınızı okumadan seyahat hazırlığı yapmayın, ilişki adımları atmayın ve herhangi bir evrak imzalamayın. Farkında değiliz ama günlük burçlar hayatımızı o kadar güzel analiz ediyor ki...
22 Ağustos Cumartesi günlük burçları Astrolog Merve Rençber tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız hakkında dikkat etmeniz gereken noktalar ve hayatınızdaki diğer önemli konular için burcunuzu okumadan güne başlamayın.
22 Ağustos 2020 Cumartesi günlük burç yorumları; aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, akrep, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, yay, oğlak, kova ve balık burcunda günlük astroloji durumu nasıl olacak? Günlük burç yorumlarında aşk hayatı nasıl olacak? Günlük burç yorumları sağlığımız hakkında ipucu veriyor mu? Günlük burcumuz iş yeri ve kariyer hakkında neler söylüyor? Merak edilen günlük burçlar ve yorumları haberimizde.
Bugün iş ve özel hayatınızdaki konulara daha ciddi yaklaşabilir, olayları somut yanıyla ele alabilirsiniz. İlişkilerin geleceği konuşulabilir. Bazı ilişki ve ortaklıklarla ilgili sorumluluk almak, sorumluluğu eşit şekilde paylaşmak gündeminizde olabilir. Sorunlar ise olması gerektiği şekilde yaklaşılarak çözülebilir.
Bugün ilişkiler ve iş hayatı, keyfi istekler ve sorumluluklar arasında denge kurmaya çalışabilirsiniz. Günü planlarınıza ve hedeflerinize göre yönetebilirsiniz. Akşam saatlerinde abartı ve aşırılıklardan hem tavırlarda hem beslenmede kaçınmalı.
Bugün yaşamdan keyif alma, mutlu olma isteği artabilir. Beklentileriniz artabilir, ilişkilerde finansal konular veya tutkular öne çıkabilir. Bir kararsızlık hali, iki seçenek veya iki kişi arasında kalma gündemde olabilir. Çocuklarınız için çaba harcayabilirsiniz.
Bugün aile ve özel hayatınızdaki ilişkiler öne çıkıyor. Bazı ilişkilerde kararsızlık yaşarken, hali hazırda kararsızlık yaşadığınız ilişkilerde netleşebilirsiniz. İçten içe daha hassas olacağınız, hassasiyetle kararlar alacağınız bir gün. Baskın ve yönetici tarafınız ortaya çıkıyor. Nostalji bugün ve yarın artabilir.
Bugün zihinsel bir netleşme yaşayacak, önünüzü görmeye başlayacaksınız. İleriye dair yeni hedefler belirleyebilirsiniz. Radikal kararlar alabilir, bir süredir düşünüp araştırdığınız konularda bir sonuca gidebilirsiniz. İş ve özel hayatın gerektirdiği sorumluluk öne çıkabilir.
Bugün harcamalarda, para yönetiminde aşırılık ve abartılara kaçmamaya gayret etmelisiniz. Bu alanda fazla yüksek beklentiler, abartılı riskler, kıtlık bilinci zorlayıcı dengeleri hazırlayabilir. Arkadaşlar ve sosyal çevrede maddi yardımlaşmalar gündeme gelebilir. Çocuklar için harcama yapabilirsiniz.
Bugün duygusal gel gitleriniz artabilir. Günün ilk yarısında daha keyfi hareket ederken, motivasyonu sağlayabilirsiniz. Akşam saatlerinde duygusal destek ihtiyacı artabilir, içe kapanma ise depresyon ve karamsarlığı getirebilir. Objektif olma, iç dünyanızda ve tavırlarınızda dengeyi koruma zamanı. Yakın ilişkilerde karşılıklı yara verme ve alma durumlarına dikkat. Ev içinde davetler verilebilir.
Bugün geleceği sorgulama, elinizde olmayan şart ve koşullara kafa yorma, gaybı araştırma hali içinde olabilirsiniz. Yaratıcılığınız artabilir. Huzurunuzu kaçıran konuları akışa bırakabilirsiniz. Gün içinde vesvese ve varsayımlardan uzak kalmak iç huzuru koruyacaktır.
Bugün finansal paylaşımlar, ilişkilerde maddi destekler öne çıkıyor olacak. Sevilme, ilgi görme isteğiniz artıyor. Her duyguyu daha yoğun hissetmek isteyebilirsiniz. Arzular ve tutkular önem kazanabilir. İlişkilerde duygularınız karşılandığında yakınlaşabilir, beklentinizi bulamadığınız ilişkide mesafeleşmeye gidebilirsiniz. Bazı Yaylar gün içinde rahatlamak için para harcayabilir.
Bugün gündüz saatleri boyunca ilişkilerde pozitif enerjiler hakim oluyor. Bağ kurduğunuz kişiler gün boyu sizin için önem kazanabilr, moral ve motivasyonunuz doğrudan ilişkilerdeki dengeye bağlı olabilir. Ortaklıklarda para konuları konuluşabilir. Akşam saatlerinde evle ilgili konularla meşgul olabilirsiniz.
Bugün günün ilk yarısında ve öğle saatleri boyunca kadınlarla ilişkilerden duygusal ve maddi destekler görebilirsiniz. Keyfi harcamalar yapabilir, gerilimden ve stresten uzaklaşmak adına keyif alacağınız aktivitelere yönelebilirsiniz. Akşam saatlerinde geçmiş veya geleceğe dair kafa yorabilirsiniz.
Bugün gündüz saatleri boyunca keyifli ve huzurlu olabilirsiniz. Sevdiklerinizle ilişkilerde keyifli paylaşımlar olabilir. Duyguları karşılıklı yansıtmak adına oldukça destekleyici zamanlar. Akşam saatlerinde ilişkilerin sorumluluğu, sorumluluklar doğrultusunda ilişkileri yönetme gündeme gelebilir. İlişkilere daha ciddi yaklaşılabilir.
Astrolog Merve Rençber
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