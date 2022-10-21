Günlük burç yorumları: 22 Ekim Cumartesi günü tüm burç yorumları!

22 Ekim Cumartesi yani ayın yirmi ikinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 22 Ekim Cumartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Başkaları size kayıplarınızı azaltmanın ve üzerinde çalıştığınız bir şeyden vazgeçme zamanının geldiğini ne kadar çok söylerse, sonuna kadar görmek için o kadar kararlı olmalısınız. Biraz daha dayanırsanız, önemli ilerleme göreceksiniz.

BOĞA

Bugün destekleyici bir rolü kabul etmek zorunda kalırsanız endişelenmeyin çünkü bu aslında sizin lehinize çalışabilir. Başkalarının kendilerini ortak bir girişimin başına koymasına izin verirseniz, işler ters giderse tepkiyi çekmesi gerekenler onlar olacaktır.

İKİZLER

Ne yapabileceğinizi göstermek ne kadar cazip gelse de bugün yeni görev ve sorumluluklar almaktan kaçının. Güneş'in hafta sonu burç değiştirmesi iş yükünüzü artıracak ve tüm enerjinizi bununla tek başınıza halletmek için ihtiyacınız olacak.

YENGEÇ

Şimdi dört gözle bekleyeceğiniz çok şey var ama hala dünyaya adım atmaktan ve macera aramaktan geri duruyor gibisiniz. İyi haber şu ki, önümüzdeki haftanın başında tavrınız çok daha olumlu olacak.

ASLAN

Bir arkadaşınıza veya sevdiğiniz kişiye umutsuzca söylemeniz gereken bir şey varsa, bunu hemen şimdi yapmanız önerilir. Güneş haritanızın iletişim alanından yolculuğunun sonuna geliyor, bu yüzden mümkünken onu göğsünüzden kaldırın.

BAŞAK

Para meseleleri son haftalarda çok zamanınızı aldı ama yakında mali olarak daha az endişe duyacaksınız. Bugün ne kadar gevşek uçlar yakalarsanız, bu hafta sonu Güneş burç değiştirdiğinde o kadar çok eğleneceksiniz.

TERAZİ

Son haftalarda çok şey başardınız ve yaratıcılığınızın sonuçları yıl sonuna kadar olumlu bir etki yaratmaya devam edecek. Yakında nakit akışı durumunuza daha fazla dikkat etmeniz gerekecek. Para da önemlidir.

AKREP

Uzun vadeli hedeflerinizin ne olacağı konusunda net bir fikriniz olduğundan emin olmalısınız. Hafta sonu Güneş burcunuzda ilerliyor ve sizin için yeni bir güneş yılı başlıyor. Hedefleriniz hakkında belirsiz olmayı göze alamazsınız.

YAY

Önümüzdeki 24 saat boyunca çok konuşkan olmamaya çalışın. Gezegenler, daha sonraki bir tarihte size karşı kullanıldığını bulabileceğiniz herhangi bir kişisel bilgiyi bırakmanıza izin verirseniz uyarır. Arkadaş olduğunu düşündüğün biri, kılık değiştirmiş bir rakip olabilir.

OĞLAK

Doğanız gereği asi olmayabilirsiniz ama anlarınız var ve böyle bir an bugün kendini hissettirecek. Yüksek sesle konuşun ve güçlü konumdaki insanlara, yaptıklarıyla neden aynı fikirde olmadığınızı bildirin. Değişim için katalizör olun.

KOVA

Yeni ve heyecan verici bir şeye başlamak için haritanızın en maceralı alanında Güneş'in son iki gününden en iyi şekilde yararlanın. Pazartesi sabahı gelin, büyük olasılıkla yeni sorumluluklar altında kar yağdığını göreceksiniz, bu yüzden fırsatınız varken eğlenin.

BALIK

Önümüzdeki 24 saat içinde mali işlerinizi düzene sokmalısınız. Maliyetleri düşürmeniz veya tasarruf etmeniz gerekiyorsa, şimdi bu konuda ciddileşmenin tam zamanı. Ne kadar uzun süre ertelerseniz, daha sonra bir araya gelmeniz o kadar zor olacaktır.



