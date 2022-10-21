KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. BURÇLAR - ASTROLOJİ
  4. Günlük burç yorumları: 22 Ekim Cumartesi günü tüm burç yorumları!

Günlük burç yorumları: 22 Ekim Cumartesi günü tüm burç yorumları!

21.10.2022 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 22 Ekim Cumartesi aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

Günlük burç yorumları: 22 Ekim Cumartesi günü tüm burç yorumları!

22 Ekim Cumartesi yani ayın yirmi ikinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 22 Ekim Cumartesi günlük burç yorumları...

iStock-1314493162

KOÇ

Başkaları size kayıplarınızı azaltmanın ve üzerinde çalıştığınız bir şeyden vazgeçme zamanının geldiğini ne kadar çok söylerse, sonuna kadar görmek için o kadar kararlı olmalısınız. Biraz daha dayanırsanız, önemli ilerleme göreceksiniz.

BOĞA

Bugün destekleyici bir rolü kabul etmek zorunda kalırsanız endişelenmeyin çünkü bu aslında sizin lehinize çalışabilir. Başkalarının kendilerini ortak bir girişimin başına koymasına izin verirseniz, işler ters giderse tepkiyi çekmesi gerekenler onlar olacaktır.

İKİZLER

Ne yapabileceğinizi göstermek ne kadar cazip gelse de bugün yeni görev ve sorumluluklar almaktan kaçının. Güneş'in hafta sonu burç değiştirmesi iş yükünüzü artıracak ve tüm enerjinizi bununla tek başınıza halletmek için ihtiyacınız olacak.

YENGEÇ

Şimdi dört gözle bekleyeceğiniz çok şey var ama hala dünyaya adım atmaktan ve macera aramaktan geri duruyor gibisiniz. İyi haber şu ki, önümüzdeki haftanın başında tavrınız çok daha olumlu olacak.

ASLAN

Bir arkadaşınıza veya sevdiğiniz kişiye umutsuzca söylemeniz gereken bir şey varsa, bunu hemen şimdi yapmanız önerilir. Güneş haritanızın iletişim alanından yolculuğunun sonuna geliyor, bu yüzden mümkünken onu göğsünüzden kaldırın.

BAŞAK

Para meseleleri son haftalarda çok zamanınızı aldı ama yakında mali olarak daha az endişe duyacaksınız. Bugün ne kadar gevşek uçlar yakalarsanız, bu hafta sonu Güneş burç değiştirdiğinde o kadar çok eğleneceksiniz.

TERAZİ

Son haftalarda çok şey başardınız ve yaratıcılığınızın sonuçları yıl sonuna kadar olumlu bir etki yaratmaya devam edecek. Yakında nakit akışı durumunuza daha fazla dikkat etmeniz gerekecek. Para da önemlidir.

AKREP

Uzun vadeli hedeflerinizin ne olacağı konusunda net bir fikriniz olduğundan emin olmalısınız. Hafta sonu Güneş burcunuzda ilerliyor ve sizin için yeni bir güneş yılı başlıyor. Hedefleriniz hakkında belirsiz olmayı göze alamazsınız.

YAY

Önümüzdeki 24 saat boyunca çok konuşkan olmamaya çalışın. Gezegenler, daha sonraki bir tarihte size karşı kullanıldığını bulabileceğiniz herhangi bir kişisel bilgiyi bırakmanıza izin verirseniz uyarır. Arkadaş olduğunu düşündüğün biri, kılık değiştirmiş bir rakip olabilir.

OĞLAK

Doğanız gereği asi olmayabilirsiniz ama anlarınız var ve böyle bir an bugün kendini hissettirecek. Yüksek sesle konuşun ve güçlü konumdaki insanlara, yaptıklarıyla neden aynı fikirde olmadığınızı bildirin. Değişim için katalizör olun.

KOVA

Yeni ve heyecan verici bir şeye başlamak için haritanızın en maceralı alanında Güneş'in son iki gününden en iyi şekilde yararlanın. Pazartesi sabahı gelin, büyük olasılıkla yeni sorumluluklar altında kar yağdığını göreceksiniz, bu yüzden fırsatınız varken eğlenin.

BALIK

Önümüzdeki 24 saat içinde mali işlerinizi düzene sokmalısınız. Maliyetleri düşürmeniz veya tasarruf etmeniz gerekiyorsa, şimdi bu konuda ciddileşmenin tam zamanı. Ne kadar uzun süre ertelerseniz, daha sonra bir araya gelmeniz o kadar zor olacaktır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakanlar hayran kalıyor! En güzel olan burçlarBakanlar hayran kalıyor! En güzel olan burçlar
Uzmanların bilmenizi istemediği temizlik hileleri! Çözümleri basitUzmanların bilmenizi istemediği temizlik hileleri! Çözümleri basit
Çekmeyen internet bağlantısına son! Hemen deneyinÇekmeyen internet bağlantısına son! Hemen deneyin
Anahtar Kelimeler:
Günlük Burç Yorumları Astroloji günlük burç yorumları 2022 burçlar güneş burcu

En Çok Okunan Haberler

Hakim karşısına çıkan Gülşen aylık gelirini açıkladı

Hakim karşısına çıkan Gülşen aylık gelirini açıkladı

İbrahim Tatlıses'ten Fakıbaba'ya olay gönderme!

İbrahim Tatlıses'ten Fakıbaba'ya olay gönderme!

Hazineyi yıllarca çöpe atmışız! Yumurta kabuklarının faydaları

Hazineyi yıllarca çöpe atmışız! Yumurta kabuklarının faydaları

Bakanlar hayran kalıyor! En güzel olan burçlar

Bakanlar hayran kalıyor! En güzel olan burçlar

Bu güzellik sırları en az 20 yaş genç gösteriyor!

Bu güzellik sırları en az 20 yaş genç gösteriyor!

Yeni fırsatlar yolunuza çıkmak üzere! Sabredin ve bekleyin

Yeni fırsatlar yolunuza çıkmak üzere! Sabredin ve bekleyin

İlginizi Çekebilir

Mükemmel çorba için şeflerin bilmenizi istemediği sırları

Mükemmel çorba için şeflerin bilmenizi istemediği sırları

İnsan kanında bulundu: Halk sağlığı için risk! Organlara zarar veriyor

İnsan kanında bulundu: Halk sağlığı için risk! Organlara zarar veriyor

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Kocasının zorladığını gözyaşlarıyla anlatmıştı! Yeni hamle geldi

Kocasının zorladığını gözyaşlarıyla anlatmıştı! Yeni hamle geldi

Tuvaletten çıkınca herkesi korkuttu! Yılan uzmanı bile inanamadı

Tuvaletten çıkınca herkesi korkuttu! Yılan uzmanı bile inanamadı

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.