Günlük burç yorumları: 22 Kasım Salı günü tüm burç yorumları!

22 Kasım Salı günü yani ayın yirmi ikinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 22 Kasım Salı günü günlük burç yorumları...

KOÇ

Yeni bir yön duygusu ve son zamanlarda eksik olan türden bir dinamizm bulmak üzeresiniz. Güveniniz geri geldikçe, küçük şüphelerin ve korkuların sizi eskisi gibi engellemesine izin verme eğiliminde olmayacaksınız. Korkmadan devam et...

BOĞA

Son haftalarda sizi engelleyen birinden kurtulma şansınız olacak ve bundan en iyi şekilde yararlanmalısınız. Gelecekte, başkalarının sizin yerinize karar vermesine güvenmek zorunda kalacağınız durumlara girmemeye çalışın.

İKİZLER

Aklını mı takip edersin yoksa kalbini mi? Sağduyunun sana söylediklerine göre mi hareket ediyorsun yoksa sadece hislerine göre mi hareket ediyorsun? Her iki yaklaşım da eşit derecede önemli olduğundan, her iki dünyadan da en iyi şekilde yararlanmanın bir yolunu bulmalısınız.

YENGEÇ

Hissettiğin bu aciliyet duygusu, yapmadığın şeyler olduğundan korktuğun anlamına gelir. Belki vardır ama Güneş burç değiştirmek üzere olduğu için muhtemelen önemli değil. Yeni bir aşama başlamak üzere, bu yüzden geriye değil ileriye bakın.

ASLAN

Yarın Güneş'in haritanızın en dinamik alanına girmesi, yılın en iyi zamanlarından birinin başlangıcını işaret ediyor, bu yüzden birlikte hareket edin ve önünüze çıkmak üzere olan pek çok fırsatı boşa harcamayacağınız konusunda kendinize söz verin.

BAŞAK

Önümüzdeki birkaç gün içinde iç cephede karışıklıklar beklenebilir, ancak bunlar korkacak bir şey değil. Bugünün Güneş-Jüpiter bağlantısı, meydana gelen değişikliklerin sevdiklerinizle daha kolay başa çıkılmasını sağlayarak hayatınızı kolaylaştıracağını vaat ediyor.

TERAZİ

Venüs, bugün haritanızın iletişim alanında Merkür ile güçlerini birleştiriyor, bu nedenle gevezelik armağanı ile kutsanmış olacaksınız. Hem özel hayatınızda hem de işinizde başarıya giden yolda tatlı tatlı konuşabilirsiniz, ancak gerçekleştirebileceğinizden fazlasını vaat etmeyin.

AKREP

Güneş'in burcunuzdaki son günü, sizi yaratıcı bir projeyi olabildiğince çabuk tamamlamaya teşvik ediyor. Bugünden sonra hala üzerinde çalışabileceksiniz, ancak ödemeye hazır olduğunuzdan daha pahalıya mal olabilir. Bunu yapmak için hala zaman var.

YAY

Bugün birisi size karşılıksız bir şey teklif ederse, onu reddetmelisiniz. Başkalarının yardımına ihtiyacınız yok, hayırseverlikleri bir yana, bu yüzden herkesin bundan sonra kazandığınızı kazanmaya niyetli olduğunuzu bilmesini sağlayın. Başarının tadı bu şekilde daha iyi.

OĞLAK

Kozmik tablo hızla değişiyor ve önümüzdeki birkaç gün içinde odak noktanız da değişmeli. Kariyerinizde ilerlemek için daha az, duygularınızı anlamlandırmak için daha çok zaman harcayın. Kendinle daha barışık olmalısın.

KOVA

İster yaratıcı bir proje ister kariyer girişimi olsun, yeni bir şeye başlamak istiyorsanız, şimdi onu düşünmeyi bırakıp gerçekleştirmenin tam zamanı. Yine de bunu kendi başınıza yapmaya çalışmayın. Benzer düşünen insanlarla güçlerinizi birleştirirseniz daha hızlı ilerleyeceksiniz.

BALIK

Kartlarınızı masaya koyun ve arkadaşlarınıza ve sevdiklerinize hayattan ne istediğinizi ve bunu elde etmenize nasıl yardımcı olabileceklerini bildirin. Sadece tavsiye konusunda değil, zaman ve enerji konusunda da ne kadar cömert olduklarını görünce şaşırabilirsiniz.



