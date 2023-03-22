Günlük burç yorumları: 22 Mart Çarşamba günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

22 Mart Çarşamba yani ayın yirmi ikinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 22 Mart Çarşamba günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, içsel dönüşümün şu anda iletişiminizde büyük bir fark yaratması muhtemel. Çok açık sözlü olmadan daha açık ve dürüst olduğunuz için ilişkileriniz gelişebilir. Size en yakın olanların ihtiyaç ve arzularını daha iyi anlıyor gibisiniz. Ne yazık ki, bu süreç bazı eski dostları geride bırakmayı da içerebilir. Durumlarla savaşmayı bırakın.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bugün uzun süredir üzerinde çalıştığınız bir projeye dair yeni adımlar atacaksınız. Kendinizi en çok sevdiğinizi keşfettiğiniz şeyi yapmaya daha fazla adamak için kariyer değiştirmeye bile karar verebilirsiniz. Fiziksel, duygusal ve ruhsal sağlığınız şu anda çok iyi olmalı. Yaşam kalitenizin artması söz konusu olacak. Hayatınızı akışa bırakın.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, bugün sosyal anlamda kendinizi yeni bir oluşumun içinde bulacaksınız. İlişkilerinizin sadakati artmaya devam ederken yeni bir ortak amaç duygusuyla birlikte yeni arkadaşlıklar edineceksiniz. Bugün hayatınızın aşkıyla taşınabilirsiniz. Yeniliklerle birlikte kendinizi hayatın akışı içinde yeniden yeşerteceksiniz.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları,bugün yıllardır bastırılan aşk, coşku veya iyimserlik gibi olumlu duygular bugün yüzeye çıkarak yeni bir neşe duygusu ve gelecek için yeni adımlar atacaksınız. Zaman zaman içinizdeki çocuğu mutlu edecek adımlar atmalısınız. Sevdiklerinizle birlikte zaman geçirmek son günlerde üzerinizde toplanan kara bulutların dağılmasına yardımcı olacak.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, bugün kendinizi bir festival havasında hissedeceksiniz. Bu neşeli ve eğlenceli ruh hali sosyal anlamda kendinizi daha iyi ifade etme konusunda özgüvenli adımlar atmanıza yardımcı olacak. Bir süredir görmediğiniz bazı eski arkadaşlarla karşılaşabilirsiniz. Başkalarıyla konuşmak, zihninizi yeni bir yöne doğru başlatabilir. Bu gece yatmadan önce yürüyüşe çıkın, yoksa uyuyamayabilirsiniz.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları, ihmal ettiğiniz bir yeteneğin gelişimi şaşırtıcı sonuçlar doğurabilir. Ufkunuzu genişletmek ve sizi içinde olmak istediğiniz herhangi bir duruma yükseltmek için tam da ihtiyacınız olan şeyin bu olduğunu görebilirsiniz. Bu, gelirinizin artmasına yol açabilir. İçinizde değişiyorsunuz ve bu değişiklikler çoğunlukla olumlu sonuçlar doğuracak.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları büyük bir içsel dönüşüm ve güçlü bir alt üst oluş dönemi şimdi üzerinize geliyor. Bir parçanız onu memnuniyetle karşılamak ve ileri atılmak isterken, diğer bir parçanız muhtemelen korkudan veya özgüven eksikliğinden dolayı kendini geri çekiyor. Direnç değişimi geciktirebilse de durduramaz. Kuşkulara rağmen ilerlemeye devam etmek en iyisi olabilir. Pes etmeyin.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün sezgileriniz her zamankinden daha hızlı bir şekilde harekete geçiyor. Bugün her yerden hem kişisel hem de evrensel psişik mesajlar alabilirsiniz. Bu biraz bunaltıcı olabilir. Özellikle bu duruma alışkın değilseniz kendinizi bir labirentin içinde kapana kısılmış gibi hissedebilirsiniz. Bu, içsel gelişiminizin bir belirtisidir. Uzun vadede çok olumlu bir gelişme olmalı. En sevdiğiniz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmenize yardımcı olabilir.

YAY

Sevgili Yay burçları, şimdi hayatınızda bir dizi yeni ve heyecan verici ilişki ortaya çıkabilir, bunlardan bazıları yakınlaşma vaadini gösteriyor. Eskiler sanki kayboluyor. Bu sizi biraz üzebilir ama bu durduramayacağınız bir süreç. Siz içinizde değiştikçe, ilişkileriniz de değişir. Yeni ilgi alanlarını paylaşan arkadaşlar edinebilirsiniz. Akışına bırakın.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, sıkı çalışmanın ve adanmışlığın ödüllerini nihayet kapıda bulabilir. Derin bir memnuniyetten ve olan her harika şeyi hak ettiğinizi bilmekten gelen sıcak duyguyu yaşarsınız. Sevdiklerinizle mutluluğun tadını çıkarmak isteyeceksiniz. Bir kutlama planlayın ve talihinizi sizi destekleyen insanlarla paylaşın.

KOVA

Sevgili Kova burçları, ruhsal gelişimle birlikte sosyal anlamda kendinizi daha iyi ifade ettiğiniz bir sürece giriş yapıyorsunuz. Bu sosyal çevrenizle birlikte hayata karşı oluşturduğunuz bakış açınızla genişleme anlamına geliyor. Yeni insanlar, sizin ilgi alanlarınızı paylaşmalı ve aydınlanma arayışınızda yol arkadaşınız olmalıdır. Arkadaşlıklarını kabul edin ve ilerleyin. Arkanıza bakmayın çünkü geri dönemezsin.

BALIK

Sevgili Balık burçları, maddi ve finansal anlamda atacağınız yeni adımlarla birlikte değişim rüzgarları esecek. Bir taşınma ya da iş değiştirme durumu söz konusu olabilir. Mantıksız gibi görünse de çevrenizdeki değişimler, içinizde gerçekleşen dönüşümleri yansıtır. Korkunun sizi engellemesine izin vermeyin.



