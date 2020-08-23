Günlük burç yorumları (23 Ağustos 2020 Pazar) Astrolog Merve Rençber'den burçların aşk, kariyer ve sağlık yorumları!

Günlük burçlarınızı okumadan seyahat hazırlığı yapmayın, ilişki adımları atmayın ve herhangi bir evrak imzalamayın. Farkında değiliz ama günlük burçlar hayatımızı o kadar güzel analiz ediyor ki...
23 Ağustos Pazar günlük burçları Astrolog Merve Rençber tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız hakkında dikkat etmeniz gereken noktalar ve hayatınızdaki diğer önemli konular için burcunuzu okumadan güne başlamayın.
23 Ağustos 2020 Pazar günlük burç yorumları; aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, akrep, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, yay, oğlak, kova ve balık burcunda günlük astroloji durumu nasıl olacak? Günlük burç yorumlarında aşk hayatı nasıl olacak? Günlük burç yorumları sağlığımız hakkında ipucu veriyor mu? Günlük burcumuz iş yeri ve kariyer hakkında neler söylüyor? Merak edilen günlük burçlar ve yorumları haberimizde.
Bugün saat 13.15'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar tembellik ve dağınıklıklar içerisinde olabilir, ilişkilerde yönsüzlük içerisinde hissedebilirsiniz. Saat 13.15'ten itibaren ise zihniniz netleşiyor, hızlı karar verip hızlı harekete geçiyorsunuz. Mantıklı düşünmeye, gerçekçi olmaya odaklanıyorsunuz.
Bugün saat 13.15'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadarki planlarınızda dağınıklık ve gecikmeler olabilir. Beslenmede daha kontrolsüz ve dağınık hareket edebilirsiniz. Saat 13.15'ten itibaren ilişkilerdeki belirsizlikler son buluyor. Uzun soluklu ilişkiler yeni bir evreye geçebilir. İlişkilerde uzun soluklu değişimler olabilir. Kendiniz için bir ilki yaşayabilirsiniz.
Bugün saat 13.15'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar duygularınızda netleşmekte zorlanabilir, sebepli-sebepsiz ruh halleri içerisinde olabilirsiniz. Duygular kontrolsüz ilerleyebilir. Saat 13.15'ten itibaren aksilik ve krizlerle ilgilenebilir, sorun çözmede daha başarılı olabilirsiniz. Planlı ve kontrollü hareket etme zamanı. Fevrilikten kaçının.
Bugün saat 13.15'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Güne etkileyici rüyalarla başlayabilir, ev içindeki dağınıklıkları toparlamakla ilgilenebilirsiniz. Saat 13.15'ten itibaren ilişkiler ve aşk hayatında hızlı-beklenmedik değişimler olabilir. Karşınızdakilerden farklı tavırlar görebilirsiniz. Huzursuzluk veren konular açıklık ve netlikle son bulabilir. Kendinizi gösterme ve cesur olma zamanı.
Bugün saat 13.15'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar dalgınlık ve unutkanlıklar olabilir. Planlarınıza yetişmekte, gerçekleştirmekte zorlanabilir, gecikebilirsiniz. 13.15'ten itibaren ev içerisindeki işlerle, finansal konularla ilgilenebilir; kariyer planınızda farklılığa gidebilirsiniz. Yöneticilerle konuşmalar yapabilirsiniz. Kazanç getirecek yeni fırsatlar için adım atma zamanı.
Bugün saat 13.15'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar bedensel veya ruhsal yorgunluklar hissedilebilir. Finansal konularda hatalara dikkat etmeli. Saat 13.15'ten itibaren gerçekçi ve somut düşünürken, zihinsel aşırılıklara gidebilir; yaratıcı veya abartılı düşünebilirsiniz. Sözlerinizi seçmekte ve iğneleyici konuşmalardan uzak durmakta fayda var. Seyahat ve yolculuklar gündemde.
Bugün saat 13.15'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar tembellik, motivasyon ve enerji eksikliği çalışabilir. Daha çok kendi isteklerinize ve planlarınıza odaklanabilirsiniz. Saat 13.15'ten itibaren finansal konularda şans ve şanssızlıklara açık bir süreç başlıyor. Plan dışı harcamalar yapabilir, sürpriz hediyeler alabilirsiniz.
Bugün saat 13.15'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Güne uyku düzensizlikleriyle ve rüyaların etkisinde başlayabilirsiniz. Saat 13.15'ten itibaren gününüz hızlı ve hareketli geçiyor. İlişkilerde beklenmedik değişimler, haritanıza göre iyi veya kötü sürprizler, ani değişimler çalışabilir. Karşınızdakilerden şaşırtıcı tavırlar görebilir, geçmişten dönüşler alabilirsiniz. Bazı ilişkilerde denge kalıcı şekilde değişiyor.
Bugün saat 13.15'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar ilişkilerde ve programlarınızda dağınıklık ve gecikmeler olabilir. Planlarınızda ve beklentilerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Saat 13.15'ten itibaren ani aksilikler, elinizde olmayan durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Araştırmacı ve sorgulayıcı, meraklı yanınız öne çıkıyor.
Bugün saat 13.15'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar tembellik, dağınıklık ve ufak sağlık sorunları gündeminizde olabilir. Dinlenmek ve kendinizi fazlaca zorlamamak daha iyi gelebilir. Saat 13.15'ten itibaren ise gerçekçi düşünüp, planlı hareket etmeye çalışacaksınız. İnatçılık, bildiğini okuma tavrında aşırıya kaçmamalı, ilişkilerde diyalog kurmalı.
Bugün saat 13.15'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar kararsızlık, önünü görememe hali içerisinde olabilirsiniz. Etrafınızdakilerin söylemleri ve beklentilerine karşı daha hassas olabilirsiniz. 13.15'ten itibaren bildiğini okuyan, aykırı ve bireysel yanınız öne çıkıyor. İlişkilerde ya hep ya hiç mantığında olabilir, sorun ve kusurlardan daha kolay etkilenebilirsiniz.
Bugün saat 13.15'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar tembellik ve dağınıklıklar olabilir. Beslenmede daha kontrolsüz ve keyfi hareket edebilirsiniz. Saat 13.15'ten itibaren her duygu ve düşünceyi daha derin yaşayıp, daha derin düşünebilirsiniz. İlişkilerde detaylar önem kazanırken, detaylara göre soğuyabilir veya yakınlaşabilirsiniz.
Astrolog Merve Rençber
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