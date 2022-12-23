Günlük burç yorumları: 23 Aralık Cuma günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

23 Aralık Cuma yani ayın yirminci üçüncü günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 23 Aralık Cuma günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bugün kendinizi her zamankinden daha fazla kontrol etmeniz gereken bir gün olacak. Gün boyunca yaşayacağınız gerilimli durumlar enerjinizin düşmesine neden olacak. İletişim her fırsatta engellenmiş görünüyor. Telefon arızaları veya bilgisayar çökmeleri gibi teknik zorluklar bekleyebilirsiniz.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bugün özellikle ilişkiler konusunda kesin taahhütlerde bulunmanın günü değil. Bugünün atmosferi birlik ve uzlaşmayı ön plana çıkarıyor, ancak bunu artık ömür boyu bağlı olduğunuzun bir işareti olarak algılamayın. Herhangi bir uzun vadeli karar vermeden önce dikkatlice ilerleyin. İşinizde veya özel yaşamınızda büyük bir adım atmak üzereyseniz, düşünceleriniz netleşene kadar kararınızı ertelemeye çalışın.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, doğanız gereğince iyimser bir tavır içinde olacaksınız. Bu nedenle başarısızlıkları kabul etme konusunda zorluk yaşayabilirsiniz. Bazı durumların belirsizliğini koruduğunu hissedeceksiniz. Gride kalmak canınızı sıkacak ancak akışta olmak sizleri uzun vadede mutlu edecek. Bu yolda devam edin. Sonunda yolculuğun ne kadar değerli olduğunu göreceksiniz.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, bugün etrafınızda nedenini bir türlü anlayamadığınız bir kaos havası etkili olacak. Ancak bir şekilde işlerinizi halletmeyi ve kendi yolunuza bakmayı başaracaksınız. Aşk hayatınızda gerilimli bir güne uyanıyorsunuz. Kesin kararlar vermeden önce mutlaka kendi iç sesinizi ve karşınızdaki kişiyi dinlemeye özen gösterin.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, bugün iç sesinize her zamankinden daha fazla güvenmeniz gereken bir gün sizleri bekliyor. Sezgilerinize kulak verin. Geleceğe dair adımlar atmadan önce mutlaka durumunuzu ve şartlarınızı değerlendirmeye özen gösterin. Çünkü atacağınız her adımın sonrasında sorumluluk almanız gerekecek.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları, bugün hane içindeki meselelerle alakalı olarak sorunlar yaşayabilirsiniz. Bazı aile üyeleriyle yaşayacağınız küçük çaplı tartışmalar gün boyunca mutsuz olmanıza neden olacak. Daha fazla bağımsızlığa ihtiyaçları olabilir veya daha fazla ilgi ve şefkat isteyebilirler. Keşfedeceğiniz gibi, doğru dengeyi bulmak zordur. Kendi ihtiyaçlarınızın göz ardı edilmediğinden emin olarak herkesi memnun etmek için elinizden gelenin en iyisini yapın.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bugün size yakışan çocuksu bir havanız var. Son zamanlarda olağanüstü sıkı çalışıyorsunuz ve biraz rahatlamanız ve gevşemeniz gerekiyor. Kendinize biraz mola verin. Bugün işlerinizi ve sorumluluklarınızı bir kenara bırakarak hayatın tadını çıkartmak istediğiniz bir gün olacak.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün dinlenme ve rahatlama günü olacak. Kendinizi merkeze almak ve hayatınızda önemli olan şeylere odaklanmak için sakin atmosferden yararlanın. Son sürat gidiyorsunuz ve yakın çevrenizdeki kişileri onları ihmal ettiğinizi düşünmesi normal. Mümkünse sevdiklerinizle kaliteli zaman geçirin. Sizi özlüyorlar ve onlarla geçireceğiniz zaman kendilerini değerli hissetmelerini sağlayacak.

YAY

Sevgili Yay burçları, bugün tamamen kendinizle alakalı konularla meşgul olacağınız bir gün olacak. Sevdiklerinizle kurduğunuz yakın ilişkiler hem size hem de onlara iyi gelecek. Geleceğe dair kaygılarınızın ön plana çıktığı bir gün olacak. Yeni yıl planlarınızı şimdiden gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Maddi ve manevi açıdan cömert olduğunuz bir gün sizleri bekliyor.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, geçmişte hallettiğini düşündüğünüz bazı konuların yeniden gün yüzüne çıktığını fark edecek ve tedirgin olacaksınız. Kafanızı meşgul eden meseleler nedeniyle günlük konulara odaklanma konusunda zorluk yaşayabilirsiniz. İç sesinize odaklanarak isteklerinize kulak verin. Kendinizle alakalı olarak daha önce keşfetmeniz bazı durumlarla karşılabilirsiniz.

KOVA

Sevgili Kova burçları, bugün iletişim konusunda kendinizi aşacaksınız. Kendinizi ifade etme yeteneğiniz karşısında şaşkına döneceksiniz. Enerjiniz ve yaratıcılığınız başkalarının hayatlarına ışıltı katıyor. Temasa geçtiğiniz insanların hayatına yeni bir bakış açısı kazandırmayı başaracaksınız. Bu noktada kendinizi soyutlamayın ve hayallerinizle alakalı olarak adımlar atmaktan çekinmeyin.

BALIK

Sevgili Balık burçları, bugün fiziksel olarak kendinizi yorgun hissederek yeni bir güne başlayabilirsiniz. Yataktan kalkmak sizler için adeta bir işkenceye dönüşebilir. Bugün kendinize yüklenmeyin ve sadece günlük sorumluluklarınızı yerine getirmeyi içeren küçük hedefler belirleyin. Kendinizi ve sevdiklerinizi yormadan verdiğiniz kararların arkasında durmaya gayret gösterin.



