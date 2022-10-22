Günlük burç yorumları: 23 Ekim Pazar günü tüm burç yorumları!

23 Ekim Pazar yani ayın yirmi üçüncü günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 23 Ekim Pazar günlük burç yorumları...

KOÇ

Böyle küçük bir konu için çok fazla zamanınızı ve enerjinizi alan bir ortaklık anlaşmazlığını çözmelisiniz. Bir Güneş-Venüs birliği, işleri yumuşatmanızı ve daha önce sahip olduğunuz olumlu ilişkiye geri dönmenizi kolaylaştıracaktır.

BOĞA

Önümüzdeki 48 saat içinde etrafınızdakiler ne kadar iddialı ve saldırgan olursa, o kadar sakin kalmalı ve hiçbir şeyin ve kimsenin sizi ele geçirmesine izin vermemelisiniz. İş cephesinde özellikle çalışma arkadaşlarınıza sözlerinin sizi asla rahatsız etmeyeceğini göstermeniz gerekir.

İKİZLER

Yakında tüm zamanınızı ve dikkatinizi gerektirecek görevler ve sorumluluklar üstlenmek zorunda kalacaksınız, ancak şu an için en iyi yaptığınız şeye, arkadaşlarınızla eğlenmeye odaklanabilirsiniz. Dışarı çıkın ve doyasıya eğlenin.

YENGEÇ

Hem Güneş hem de Venüs bu hafta sonu haritanızın en dinamik alanına girerken, her türlü üzüntü hissini arkanızda bırakmalı ve geleceğe cesurca adım atmalısınız. Önümüzdeki birkaç hafta gerçekten özel olmalı, ama sonuçta size kalmış.

ASLAN

Bir süredir kaçındığınız bir sorunla başa çıkmak için bir noktaya gelin. Bir arkadaşınızı veya sevdiğiniz birini içeriyorsa, elbette, uzlaşmacı bir çözüm aramalısınız, ancak karşılığında sizden daha fazlasını talep etmelerine izin vermeyin.

BAŞAK

Güneş bu hafta sonu haritanızın iletişim alanına girerken, sesinizi bulacak ve dünyaya ne düşündüğünüzü bildireceksiniz. İnsanları size karşı çevirebileceğinden, çok güçlü ve zorlayıcı olmamaya dikkat edin.

TERAZİ

Hem Güneş hem de yönetici gezegeniniz Venüs bu hafta sonu burcunuzdan ayrılıyor ama bu yavaşlamak için bir bahane değil. Aksine, son haftalarda oluşturduğunuz ivme, önümüzdeki günlerde ve haftalarda sizi daha da fazla başarıya taşıyabilir.

AKREP

Yetenekleriniz konusunda hiçbir zaman alçakgönüllü olmadınız ve bu hafta sonu Güneş burcunuzdayken dünyaya ne kadar harika olduğunuzu söylemekten çekinmeyeceksiniz. Elbette, sözlerinizi eylemle desteklemeniz gerekecek.

YAY

Doğanız gereği açık ve dürüst olabilirsiniz, ancak herkesin sizin gibi olmadığını ve bazı insanların aldatıcı olmaktan gerçekten zevk aldığını kabul etmeniz gerekir. Gezegenler, diğerlerinin bu hafta sonu yaptığı her iddiayı kontrol etmenizi istiyor. Onlara güvenilebilir mi?

OĞLAK

Bir tür sanatsal proje iyi gidiyor ama ekstra bir şeye ihtiyacı var, onu ortalamadan olağanüstü seviyeye yükseltecek bir şeye. En iyi sonuçları elde etmek için başka birini dahil etmelisiniz, belki de yaratıcı kıvılcımı kendinize uygun olan bir arkadaşınız.

KOVA

Haritanızın kariyer alanındaki kozmik aktivite, durumunuzu ve belki de banka bakiyenizi artırma fırsatı sunmak üzere. Bu hafta sonu fazladan sorumluluk almaktan korkmayın. Aslında bunun için gönüllü olmalısınız.

BALIK

Yılın en iyi zamanlarından biri, bu hafta sonu Güneş ve Venüs'ün haritanızın en maceralı bölgesine girmesiyle başlıyor. Bir tatile çıkmayı veya yeni ve heyecan verici bir şeye başlamayı düşünüyorsanız, sadece düşünmeyin, yapın.



