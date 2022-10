24-30 Ekim haftası burçları neler bekliyor? 24 Ekim haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları

24-30 Ekim haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bu hafta heyecan verici günler bekliyor. Her duygunun üst tondan yaşanacağı bu hafta her gün her burca ayrı sürprizler hazırlıyor. Akrep burcunda yaşanacak olan güçlü güneş tutulması beklenmeyen olayların yaşanmasına neden olacak. 24-30 Ekim haftası burç yorumlarına göre neler yaşanacak?

Hafta boyunca Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında nelerin beklediğini sizler için derledik.