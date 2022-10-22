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24-30 Ekim haftası burçları neler bekliyor? 24 Ekim haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları

22.10.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını 24-30 Ekim haftası neler bekliyor. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını heyecan verici bir hafta bekliyor. Akrep burcunda yaşanacak olan güneş tutulması bütün burçları doğrudan etkileyecek.

24-30 Ekim haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bu hafta heyecan verici günler bekliyor. Her duygunun üst tondan yaşanacağı bu hafta her gün her burca ayrı sürprizler hazırlıyor. Akrep burcunda yaşanacak olan güçlü güneş tutulması beklenmeyen olayların yaşanmasına neden olacak. 24-30 Ekim haftası burç yorumlarına göre neler yaşanacak?

Hafta boyunca Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında nelerin beklediğini sizler için derledik.

24-30 EKİM HAFTASI BURÇ YORUMLARI

KOÇ

KOÇ
Bu haftanın güneş tutulması, mali durumunuzda ve iş birliklerinizde sarsıntılara neden oluyor. Basitçe söylemek gerekirse, bir şey istediniz ve şimdi bunun için ödeme yapmanız gerekiyor. Belki de kredi kartı faturası geldiği için tüm bu yeni giysiler o kadar iyi görünmüyordur. Belki de yaz boyunca aceleye getirdiğiniz o ilişki aniden canınızı sıkıyor. Her şeyi bir kenara atmadan önce, bir dakikanızı ayırın ve gerçekten ne istediğinizi düşünün. İhtiyaçlarınız net, bu yüzden arzularınızı adlandırın.

BOĞA

BOĞA
25'inde, güneş tutulması en yakın ilişkilerinizde güçlü başlangıçlar ve bitişler yaratmak için burada. Şaşırtıcı bir teklif ya da ani bir ayrılık olsun, hangi ortaklıkların sizi geliştirdiğini ve hangilerinin cömertliğinizden yararlandığını netleştirme sürecindesiniz. Bir iş avında zorlanıyorsanız, bu aynı zamanda işlerin aniden bir araya geldiği ve sözleşmelerin imzalandığı zamandır. Haftaya başladığınız yer, hafta sonunda geldiğiniz yerden çok farklı olacaktır.

İKİZLER

İKİZLER
25'indeki güneş tutulması, tüm yıl boyunca inşa edilen iş arkadaşı dramını şaşırtıcı bir doruğa getiriyor. Şu anda olan şey aslında seninle ilgili değil, ama ofise geri dönmenin artıları ve eksileri üzerine yaptığı hararetli tartışmalara kendinizi kaptırmadan edemiyorsunuz. 29'unda, yönetici gezegeniniz Merkür Akrep'e ve günlük öğütme sektörünüze geçiyor ve sizi bu yapılacaklar listelerine geri dönmeye ve öngörülebilir gelecek için kendi şeridinizde kalmaya teşvik ediyor.

YENGEÇ

YENGEÇ
25'indeki güneş tutulması, sonunda kılık değiştirmiş bir nimet olan garip bir tarih getiriyor. Bu yıl her şeyi yoluna sokmak için kendinize çok fazla baskı uyguluyorsunuz: kariyer, ev, ilişkiler ve kişisel bakım. Bir kerede her şey. Ama belki kendinizi daha gönülsüz randevulara gitmeye zorlamak yerine, bir hobi ile yeniden bağlantı kurmak için biraz zaman harcayın. Müzik aleti çal! Çiz! Kitap oku! İçinizdeki çocuğa, tembel bir randevu değil, bölünmemiş dikkatinizi verin.

ASLAN

ASLAN
Son zamanlarda hayat bunaltıcı ve havada o kadar çok şey varken, her gün üstesinden gelmek için gelecekle ilgili fantezilere kaçıyorsunuz. Ancak 25'indeki güneş tutulması, alçakgönüllü bir gerçeklik kontrolü getiriyor. Farklı bir şehre taşınmak nakit akışı sorunlarınızı çözmez. Kötü bir ilişkiden çıkmak size hemen daha iyi sınırlar vermez. Memnuniyetsizliğinizin temel nedenini ele almadıkça büyümeyeceksiniz. Kendini evinde gibi hisseden biriyle iyi bir ağlamanın ve uzun bir sohbetin gücünü hafife almayın.
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