Günlük burç yorumları: 23 Haziran Perşembe günü tüm burç yorumları!

23 Haziran Perşembe yani ayın yirmi üçüncü günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 23 Haziran Perşembe günlük burç yorumları...

KOÇ

Aynı anda yalnızca bu kadar çok görevin üstesinden gelebilirsiniz ve Venüs bugün haritanızın en sosyal alanına girdiğinde, işle ilgili konulara odaklanmaya daha da az meyilli olacaksınız. Dışarı çıkın ve arkadaşlarınızla iyi vakit geçirin.

BOĞA

İkinize de çok para kazandıracağını iddia ettiği bir projeye kaydolmanız için sizi ikna etmeye çalışabilir. O kişinin ağzından çıkanları iyi dinleyin. Yanlışlıkla ikna olabilirsiniz. Orada senin kazancına hiçbir şey yok gibi duruyor. Mesafenizi korumak için bir bahane bulun.

İKİZLER

Güneş doğum işaretinizi bırakmış olabilir, ancak aşk gezegeni Venüs bugün onun yerine geçmek için hareket ediyor, bu nedenle duygularınız yumuşak ve hatta romantik olacak. Şimdi ve hafta sonu arasında hayata daha rahat bir yaklaşım benimseyin. Gerekmediğinde neden acele ediyorsun?

YENGEÇ

Büyük bir sorun olduğunu düşündüğünüz bir şey aslında pek de sorun değildir ve önümüzdeki 24 saat içinde bunu kolaylıkla çözebileceksiniz. Bir dahaki sefere, hakkında pek bir şey bilmediğin açıkça belli olan şeyler hakkında fazla kafa yorma.

ASLAN

Bu, duygularınıza sahip olduğunuz kişilerin çabalarını ne kadar takdir ettiğinizi ve evet, onları ne kadar sevdiğinizi bilmelerini sağlamak için ideal bir zamandır. Başkalarını övmek için sık sık kendi yolunuzdan çekilmiyorsunuz ama bugün bunu yapacaksınız.

BAŞAK

Bir zamanlar her şeyden çok korktuğunuz şey, bugünden sonra sizi endişelendirmeyecek. O şey kendi içinde değişmedi ama sen değiştin ve çok daha iyiye doğru. Daha geniş bir seviyede, artık her geçen gölge sizi şaşırtmayacaktır.

TERAZİ

Başkaları sizinle aynı fikirde değilse, bakış açınızı savunmak için çok uğraşmayın. Farklı bir yaklaşım benimsemeye hakları var ve onları görmezden gelmeye hakkınız var. Mantıklı argümanları aptal insanlara harcamanın anlamı yok.

AKREP

Bugün hem kendinizi hem de diğer insanları başarılı olmak için gerekenlere sahip olduğunuza ikna etmek için çok çalışmanız gerekecek. Başkaları size tamamen inanmayabilir ama buna kendiniz inanmalısınız ya da en azından inanıyormuş gibi davranmalısınız.

YAY

Başkaları sizi gitmek istemediğiniz bir yöne ne kadar zorlamaya çalışırsa, bulunduğunuz yerde kalma hakkı için o kadar çok savaşmalısınız. Neye ihtiyacın olduğunu sadece sen biliyorsun, bu yüzden dik dur ve işlerinizi kontrol etmek isteyenlere karşı diren.

OĞLAK

Bugün, özellikle bir rakibin sizi bir tür yanlış davranışta yakalayabileceklerini umarak hareketlerinizi dikkatle izlediği iş cephesinde, harfi harfine uymanız size para kazandıracak. Onlar için kolaylaştırmayın.

KOVA

Venüs, duygularınızı kelimelere dökmenizi ve yaratıcı çabalarınız için diğer insanların onayını almanızı kolaylaştıracaktır. Arkadaşlarınıza ve meslektaşlarınıza duygusal düzeyde hitap edebiliyorsanız, sizin için her şeyi yapacaklardır.

BALIK

Eğer birisi sizin özel hayatınıza sizin uygun gördüğünüzden daha fazla ilgi gösteriyorsa, bu konuda mutlu olmadığınızı bildiklerinden emin olun. Agresif olmanıza gerek yok ama üzerine basılmasına izin verilmeyen bir çizgi çizmeniz gerekiyor.



