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Günlük burç yorumları: 23 Kasım Çarşamba günü tüm burç yorumları!

23.11.2022 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 23 Kasım Çarşamba günü aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

Günlük burç yorumları: 23 Kasım Çarşamba günü tüm burç yorumları!

23 Kasım Çarşamba günü yani ayın yirmi üçüncü günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

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Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 23 Kasım Çarşamba günü günlük burç yorumları...

Kendinize hayal kurmak için yer açın! Haftalık burç yorumları Kendinize hayal kurmak için yer açın! Haftalık burç yorumları

KOÇ

Güneş'in bugün haritanızın en maceralı bölgesine taşınması, yılın en iyi zamanlarından birinin şimdi başladığı anlamına geliyor. Fikirlerinizi ifade etmekten korkmayın ve dikkat çekmemeniz gerektiğini söyleyenleri kesinlikle dinlemeyin.

BOĞA

Doğanız gereği sosyal olabilirsiniz ama yalnız kalmayı sevdiğiniz günler vardır ve bu da onlardan biri. Kimse sizden her partinin hayatı ve ruhu olmanızı beklemiyor, bu yüzden bunu kendinizden beklemeyin. Düşüncelerinizle biraz kaliteli zaman geçirin.

İKİZLER

Her türden ortaklık mercek altında, şimdi Güneş karşıt burcunuza geçiyor ve son haftalarda bir yakınınızdan biriyle aranız açıldıysa, şimdi onunla barışmanın tam zamanı. Yarı yolda sizinle tanışmaktan mutlu olacaklar.

YENGEÇ

Eski yöntemlerin en iyisi olduğu kanısında olabilirsiniz, ancak önümüzdeki birkaç gün içinde yaşananlar bu inancınızı sorgulamanıza neden olabilir. Bir Yengeç burcunun bile en önemli trendlere ayak uydurması gerekir, bu yüzden kendinizi ilerlemeden kesmeyin.

ASLAN

Son haftalarda sisteminize karşı katlanmak zorunda kaldığınız şoklar ne olursa olsun, siz tekrar geri döndüğünüzde ve dünyanın sizin oyun alanınız olduğuna inanmaya başladığınızda kısa sürede unutulacaktır. Diğerleri dilerlerse hayatlarını endişelendirebilirler ama siz eğlenmek niyetindesiniz.

BAŞAK

Haritanızın aile alanında çok fazla kozmik aktivite olduğu için sevdikleriniz önce gelmelidir. Halının altına süpürülen ev içi sorunlar artık açığa çıkarılabilir ve kimse duygusallaşmadan halledilebilir.

TERAZİ

Haritanızın iletişim alanındaki kozmik aktivite, önümüzdeki birkaç gün içinde kendiniz için söyleyecek çok şeyiniz olacağı anlamına geliyor ve bu iyi. Fikirlerinizi çok uzun süre kendinize sakladınız, şimdi onları çatılardan haykırın.

AKREP

Başkaları sizin için bir şeyler yapmayı ne kadar teklif ederse, onları kendiniz yapmakta o kadar ısrar etmelisiniz. Bugün Güneş'in burç değiştirmesi, sadece onları daha iyi işleyeceğiniz anlamına gelmez, aynı zamanda finansal olarak size çok daha az maliyetli olacağı anlamına gelir.

YAY

Hayat son zamanlarda ne kadar kafa karıştırıcı olursa olsun, artık her şey yerli yerine oturacaktır. Güneş burcunuzda Venüs ve Merkür ile birleştiğinde, ne yapılması gerektiğini son derece net bir şekilde bilecek ve bunu yapacak cesareti bulacaksınız.

OĞLAK

Haritanızın en hassas bölgesindeki kozmik aktivite, etrafınızda olup bitenlerle savaşmayı bırakmanız ve meydana gelen her şeyi büyük tasarımın bir parçası olarak kabul etmeniz gerektiği anlamına gelir. Daha gevşek bir yaklaşım, iç huzurunuz için harikalar yaratacaktır.

KOVA

Fikirlerinizin popüler olmadığını bilseniz bile konuşmaktan asla korkmadınız ve artık yolunuzu değiştirmek üzere değilsiniz. Başka insanların dikkatini normalde görmezden gelmeyi seçebilecekleri konulara çekmeyi bugün işiniz haline getirin.

BALIK

Güneş bugün haritanızın kariyer alanına girerken, ardından yarının güçlü yeni ayı gelirken, bu, uzun vadeli hedeflerinizi değerlendirmek için ideal bir zamandır. Bundan 10 yıl sonra nerede olmak istiyorsun? Bunun için çalışmaya başlayın.


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