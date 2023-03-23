Günlük burç yorumları: 23 Mart Perşembe günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

23 Mart Perşembe yani ayın yirmi üçüncü günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 23 Mart Perşembe günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bugün bazı çılgın duygusal iniş çıkışlar olabilir. Gününüzün her bölümüne sızan yoğun bir bulut var gibi görünüyor. İnsanları kandırmaya çalışmayın. Senin içini görecekler. Pozitif enerji patlamaları, size daha önemli amacınızı hatırlatmak için birdenbire ortaya çıkacaktır. Günün ağırlığına, ortaya çıkan fırsatları fark etmeyecek kadar saplanıp kalmamaya çalışın.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bugün sizin için pek çok heyecan verici sürprizle dolu olacak. Karşınıza çıkan fırsatları makul bir zemin içinde kabul etmeye özen gösterin. Eski arkadaşların ortaya çıkması muhtemeldir. Kendinizi sohbetlere açın. Kendiliğinden ve büyük bir tutkuyla hareket edin.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, bugün kendinizi yeni bir oluşumun tam ortasında bulacaksınız. Hayat bugün sizden kuralları çiğnemenizi ve yeni bir dünyaya, yeni bir zihniyete veya yaşam tarzına girmenizi istiyor. Kalbiniz bir yöne gitmek isterken beyniniz başka bir yöne gitmek isteyebilir. Devam etmeden önce derin nefesler alın ve duruma bir sakinlik dalgası aşılayın.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, bugün kendinize rahatlatıcı bir fincan çay koyun. Sıcak bir duş veya uzun bir banyo yapın. Kısacası kendinizi şımartın. Etrafınızdaki insanların ekstra gerginliğini alıyor olabilirsiniz. Bunun bilincinde olun ve başkalarının üzerinize döktüğü gerginliği temizlemeyi aklınıza not edin. Siz hassas bir bireysiniz. Sırtınızı sıvazlayın ve başkalarının ani hareketlerine dikkat edin.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, insanlar son zamanlardaki bazı davranışların veya sözleriniz yüzünden biraz üzülmüş olabilir. Birkaç hafta önce yaptığınız düşüncesiz sözlerin sorumluluklarını üstlenmelisiniz. Arkadaş canlısı olarak değerlendirebileceğiniz, kaygısız bir tartışma, özellikle bugün, birinin hassas duygularına gerçekten biraz zarar verebilir. Konuşmadan önce düşünün.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları,bugün sizin için heyecan verici bir gün olacak. Sezginiz özellikle keskin ve duyarlılığınız güçlü. Adım atmadan önce mutlaka davranışlarınızın sonuçlarını kendi içinizde değerlendirmeyi denemelisiniz. Aksi halde düşüncesiz bir şekilde attığınız adımlar yüzünden daha fazla sorunla mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bugün güne gergin bir ruh haliyle başlangıç yapıyorsunuz. İnsanlar zaten bugün genel olarak gergin olacağından, ani hareketler insanların çıldırmasına neden olabilir. Sürprizleri başka zamana saklayın. Astral enerjinin pürüzlü bir yanı vardır. Ruhunuzu yatıştırmak için rahatlayın.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün her şey her açıdan üzerinize gelebilir. Er ya da geç harekete geçmek zorunda kalacaksınız. Odanın duvarları yavaş yavaş çöküyor gibi görünebilir. Basınç artıyor ve hava durgunlaşıyor. Egzersiz yapmak ya da size iyi gelen bir şeyle ilgilenmek hissettiğiniz baskının bir kısmını serbest bırakmanıza yardımcı olacaktır.

YAY

Sevgili Yay burçları, bugün heyecanlandığınız bazı fikirlere dair çevrenizden beklediğiniz tepkileri alamayabilirsiniz. Bir yanınız konuşkan ve espriliyken diğer yanınız kafası karışık olabilir. İki taraf pek iyi bağlantı kurmuyor, bu yüzden belki de dikkat çekmemelisiniz. Fikirlerinizi tutun ve sunumlarını daha sonraki bir gün için saklayın.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, bugünün büyük bir kısmı dünün devamı olacak ama belki sizin için biraz daha yoğun olacak. Havada, radyodaki parazit gibi ek bir vızıltı var. Bu arka plan gürültüsü, çalışmak için en iyi ortamı sağlamayabilir ancak sorunların üstesinden gelebilmek için kendinize güvenmelisiniz. Bir süre çevrenizdekilerle iletişimi kesmeyi seçebilirsiniz.

KOVA

Sevgili Kova burçları, bugün çevrenizdekilerle aranızda oluşan sorunlar adeta bir çığ gibi katlanarak büyüyecek. Kendinizi ifade etme konusunda zorluk yaşayabilirsiniz. Biri oraya gitmeni istiyor, biri buraya gelmeni istiyor. Kendinize biraz zaman ayırın ve ihtiyaçlarınızı başkalarına açıkça belirtin. Sizin için en iyi durumun ne olacağını bilin.

BALIK

Sevgili Balık burçları, bugün içinizde bir çıkış yolu bulmak için kıvranan bir duygusal yoğunluk var. Ani patlamalar olasıdır, bu yüzden öfkenizi kontrol altında tutmaya özen gösterin. Düzensiz duygularınızı destekleyebilecek kişilerle sohbet etmeyi tercih edebilirsiniz. İletişim kurdukça rahatladığınızı hissedeceksiniz. Bu gergin havayı üzerinizden atmak için sevdiğiniz işlere yönelmeyi seçebilirsiniz.



