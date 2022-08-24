KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. BURÇLAR - ASTROLOJİ
  4. Günlük burç yorumları: 24 Ağustos Çarşamba günü tüm burç yorumları!

Günlük burç yorumları: 24 Ağustos Çarşamba günü tüm burç yorumları!

24.08.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 24 Ağustos Çarşamba aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

Günlük burç yorumları: 24 Ağustos Çarşamba günü tüm burç yorumları!

24 Ağustos Çarşamba yani ayın yirmi dördüncü günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 24 Ağustos Çarşamba günlük burç yorumları...

iStock-909046092

KOÇ

Mali sonuçları olabilecek herhangi bir şeyi kabul etmeden önce bugün en az iki kez baskıyı kontrol edin. Beklenmediklerin gezegeni Uranüs, haritanızın para alanında gerileme aşamasına başladı. Yani, hiçbir şeyi şansa bırakmayı göze alamazsınız.

BOĞA

Doğası gereği duygusal olmayabilirsiniz, ancak bugün büyük olasılıkla tamamen hayal kırıklığından dolayı gökyüzüne çığlık atmak istediğiniz zamanlar olacak. Başkalarının davranış şeklini değiştiremeyeceğinizi biliyorsunuz, o halde neden sizi ele geçirmesine izin veriyorsunuz?

İKİZLER

Sebepsiz yere endişeleniyorsunuz. Yaşam tutkunuzu yeniden keşfetmeniz gerekiyor. Yöneticiniz Merkür çok yakında haritanızın en dinamik alanına giriyor, bu yüzden kendinizden iyi şeyler bekleyin ve korkunun sizi bir an bile geride bırakmasına izin vermeyin.

YENGEÇ

Bugün muhtemelen arkadaşın olduğunu düşündüğün birinin arkandan konuştuğunu öğreneceksin. Eğer öyleyse, buna üzülmeyin ve onların aldatmacasına kandığınızı bilmelerine izin vermeyin. İntikam alma şansını daha sonra elde edeceksin.

ASLAN

Yeni bir girişime başlamaya hazırlanıyorsunuz ve bu sefer organize olmak isteyeceksiniz. Geçmişte benzer bir şeyde başarısız olduktan sonra, başarı şansınızı artırmak için farklı bir yaklaşıma ihtiyaç duyulacağını anlıyorsunuz.

BAŞAK

Önümüzdeki 24 saat boyunca öfkenizi kontrol altında tutun, çünkü öfkenizin bir an için bile ortaya çıkmasına izin verirseniz, bunun bir zincirleme etkisi olabilir ve siz farkına bile varmadan herkes birbirine bağırır! Mücadelenin üzerinde sakince yükselin.

TERAZİ

Bugün değerli bir şeyden vazgeçmeniz gerekiyorsa, buna çok üzülmeyin çünkü gezegenler, birkaç gün içinde hayatınıza daha da değerli bir şeyin onun yerini alacağına işaret ediyor. Daha değerli şeylere yer açın.

AKREP

Kontrolünüz dışındaki olaylar, bugün tercih ettiğiniz yönde ilerlemenizi engelleyecektir. Uranüs ters burcunuzda geri hareket ederken, başkalarının ellerinin direksiyonda olduğunu kabul etmelisiniz. Umarız nereye gittiklerini bilirler!

YAY

Bugün önemsiz konulardan sapmayın. Zihninizin genişlemesine ve daha büyük resmi görmesine izin verdiğinizde en iyisini yaparsınız, ancak bu önümüzdeki 24 saat boyunca normalden daha zor olabilir. Neler olup bittiğini tamamen kendi içinde görmeye çalışın.

OĞLAK

Bir ara vermek ve kendi yolunuza gitmek istiyorsanız, bu herhangi bir zaman kadar iyi bir zaman ama sizi bağlayan bağları tamamen kestiğinizden emin olmalısınız. Başkaları, ne kadar küçük olursa olsun, sizin üzerinizde hala duygusal bir etkiye sahipse, asla özgür olamazsınız.

KOVA

Bugün ne olursa olsun sakin kalmalı ve çevrenizdekilerin de sakin kalmasını sağlamalısınız. Bir kişi bile olumsuz duygulara kapılırsa, bu siz de dahil olmak üzere herkesi etkileyebilir, bu nedenle her zaman ve her durumda kararlı bir şekilde iyimser olun.

BALIK

Gezegenler, bugün bir şey hakkında ne kadar çabuk karar verirseniz, yanlış hamle yapma ihtimalinizin o kadar yüksek olduğu konusunda uyarıyorlar, bu yüzden acele etmeyin, mevcut tüm gerçekleri ve rakamları kontrol edin ve ancak o zaman ve ancak o zaman kendinizi tamamen adayın.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Size en uygun spor hareketleri belli oldu! Bakmanız yeterliSize en uygun spor hareketleri belli oldu! Bakmanız yeterli
Evdeki güveleri temizlemenin yolu buradan geçiyorEvdeki güveleri temizlemenin yolu buradan geçiyor
Farklı bedendeki kadınlar aynı elbiseleri denedi! Farklı bedendeki kadınlar aynı elbiseleri denedi!
Anahtar Kelimeler:
Günlük Burç Yorumları Astroloji günlük burç yorumları 2022
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İlyas Salman'ın Civan Canova'nın ardından yaptığı paylaşım tartışma yarattı

İlyas Salman'ın Civan Canova'nın ardından yaptığı paylaşım tartışma yarattı

Sevilen dizi yayından kaldırıldı! Hayranları yeni sezonu heyecanla bekliyordu

Sevilen dizi yayından kaldırıldı! Hayranları yeni sezonu heyecanla bekliyordu

Kıvırcık saçlılar bayılacak! Tek malzeme ile daha parlak saçlar

Kıvırcık saçlılar bayılacak! Tek malzeme ile daha parlak saçlar

Göz altı torbalarınızdan şikayet etmeyi bırakın! Çözümü kolay

Göz altı torbalarınızdan şikayet etmeyi bırakın! Çözümü kolay

Asla havuza sokmayın

Asla havuza sokmayın

Koşarak uzaklaşın! İlişkide baskıya uğradığınızın işaretleri

Koşarak uzaklaşın! İlişkide baskıya uğradığınızın işaretleri

İlginizi Çekebilir

İşlek caddede panik anları! Uçak alçaktan uçunca...

İşlek caddede panik anları! Uçak alçaktan uçunca...

Trans mahkum cinsel organını jiletle kesmeye çalıştı

Trans mahkum cinsel organını jiletle kesmeye çalıştı

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Yeşilçam filmi gibi! Görme engelli kız gözleri açılınca...

Yeşilçam filmi gibi! Görme engelli kız gözleri açılınca...

Erkeklere meydan okudu! “Boşuna uğraşmayın bize tapıyorsunuz”

Erkeklere meydan okudu! “Boşuna uğraşmayın bize tapıyorsunuz”

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.