Günlük burç yorumları: 24 Ağustos Çarşamba günü tüm burç yorumları!

24 Ağustos Çarşamba yani ayın yirmi dördüncü günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 24 Ağustos Çarşamba günlük burç yorumları...

KOÇ

Mali sonuçları olabilecek herhangi bir şeyi kabul etmeden önce bugün en az iki kez baskıyı kontrol edin. Beklenmediklerin gezegeni Uranüs, haritanızın para alanında gerileme aşamasına başladı. Yani, hiçbir şeyi şansa bırakmayı göze alamazsınız.

BOĞA

Doğası gereği duygusal olmayabilirsiniz, ancak bugün büyük olasılıkla tamamen hayal kırıklığından dolayı gökyüzüne çığlık atmak istediğiniz zamanlar olacak. Başkalarının davranış şeklini değiştiremeyeceğinizi biliyorsunuz, o halde neden sizi ele geçirmesine izin veriyorsunuz?

İKİZLER

Sebepsiz yere endişeleniyorsunuz. Yaşam tutkunuzu yeniden keşfetmeniz gerekiyor. Yöneticiniz Merkür çok yakında haritanızın en dinamik alanına giriyor, bu yüzden kendinizden iyi şeyler bekleyin ve korkunun sizi bir an bile geride bırakmasına izin vermeyin.

YENGEÇ

Bugün muhtemelen arkadaşın olduğunu düşündüğün birinin arkandan konuştuğunu öğreneceksin. Eğer öyleyse, buna üzülmeyin ve onların aldatmacasına kandığınızı bilmelerine izin vermeyin. İntikam alma şansını daha sonra elde edeceksin.

ASLAN

Yeni bir girişime başlamaya hazırlanıyorsunuz ve bu sefer organize olmak isteyeceksiniz. Geçmişte benzer bir şeyde başarısız olduktan sonra, başarı şansınızı artırmak için farklı bir yaklaşıma ihtiyaç duyulacağını anlıyorsunuz.

BAŞAK

Önümüzdeki 24 saat boyunca öfkenizi kontrol altında tutun, çünkü öfkenizin bir an için bile ortaya çıkmasına izin verirseniz, bunun bir zincirleme etkisi olabilir ve siz farkına bile varmadan herkes birbirine bağırır! Mücadelenin üzerinde sakince yükselin.

TERAZİ

Bugün değerli bir şeyden vazgeçmeniz gerekiyorsa, buna çok üzülmeyin çünkü gezegenler, birkaç gün içinde hayatınıza daha da değerli bir şeyin onun yerini alacağına işaret ediyor. Daha değerli şeylere yer açın.

AKREP

Kontrolünüz dışındaki olaylar, bugün tercih ettiğiniz yönde ilerlemenizi engelleyecektir. Uranüs ters burcunuzda geri hareket ederken, başkalarının ellerinin direksiyonda olduğunu kabul etmelisiniz. Umarız nereye gittiklerini bilirler!

YAY

Bugün önemsiz konulardan sapmayın. Zihninizin genişlemesine ve daha büyük resmi görmesine izin verdiğinizde en iyisini yaparsınız, ancak bu önümüzdeki 24 saat boyunca normalden daha zor olabilir. Neler olup bittiğini tamamen kendi içinde görmeye çalışın.

OĞLAK

Bir ara vermek ve kendi yolunuza gitmek istiyorsanız, bu herhangi bir zaman kadar iyi bir zaman ama sizi bağlayan bağları tamamen kestiğinizden emin olmalısınız. Başkaları, ne kadar küçük olursa olsun, sizin üzerinizde hala duygusal bir etkiye sahipse, asla özgür olamazsınız.

KOVA

Bugün ne olursa olsun sakin kalmalı ve çevrenizdekilerin de sakin kalmasını sağlamalısınız. Bir kişi bile olumsuz duygulara kapılırsa, bu siz de dahil olmak üzere herkesi etkileyebilir, bu nedenle her zaman ve her durumda kararlı bir şekilde iyimser olun.

BALIK

Gezegenler, bugün bir şey hakkında ne kadar çabuk karar verirseniz, yanlış hamle yapma ihtimalinizin o kadar yüksek olduğu konusunda uyarıyorlar, bu yüzden acele etmeyin, mevcut tüm gerçekleri ve rakamları kontrol edin ve ancak o zaman ve ancak o zaman kendinizi tamamen adayın.



