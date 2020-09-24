Günlük burç yorumları! (24 Eylül 2020 Perşembe) Astrolog Merve Rençber’den günlük burçların aşk, kariyer ve sağlık yorumları!

Günlük burçları okumadan seyahat planı yapmayın, yeni bir ilişki için harekete geçmeyin ve evrak imzalamayın. Farkında olmasa da bugünkü burçlar yaşamımızı o da başarılı şekilde analiz ediyor ki…
24 Eylül 2020 Perşembe günlük burç yorumları Astrolog Merve Rençber tarafından hazırlandı. Koç, boğa, yengeç, başak, aslan, ikizler, akrep, terazi, kova, oğlak, yay, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız ile ilgili dikkat etmenizi gerektiren noktalar ve yaşamınızdaki diğer çok sayıda önemli konu için burcunuzu okumadan yeni bir güne başlamayın.
24 Eylül 2020 Perşembe günlük burç yorumları, aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, yengeç, akrep, terazi, ikizler, yay, aslan, kova, başak, oğlak ve balık burcunda günlük astroloji durumu ne olacak? Günlük burç yorumları aşk hayatı nasıl olacak? Çarşamba günlük burç yorumları sağlık ile ilgili ipuçları veriyor mu? Günlük burcumuz kariyer ve iş yeri hakkında ne söylüyor? Merakla takip edilen ve araştırılan 24 Eylül günlük burçlar ve yorumları haberimizde.
Bugün yaşam koşullarınızda sağlamlık ve emniyet arayışında olabilirsiniz. Maddi alanda güven arayışınız artabilir. Finansal planlamalar değişebilir. Plan dışı harcama ve kazançlar olabilir.
Bugün görüntünüzde, tavrınızda ve konulara yaklaşımınızda farklılıklara gidebilirsiniz. İş hayatında maddi konular önem kazanırken, günün ikinci yarısında ve akşam boyunca hareketli bir tempo içinde olabilirsiniz. Huzurszuzluk veya belirsizliği bitiren haber gelebilir. Ani çıkışlar göstermekten kaçının.
Bugün iş veya özel hayatınızda risk alırken, cesaret gösterirken iki kere düşünmeli, abartılı tavırlardan kaçınmalısınız. Gün içinde ani bir problem belirebilir, hızlıca çözülebilir. Kaygı ve sabırsızlık durumlarına dikkat, karamsarlıktan kaçınmalı. Aşk hayatı ve arkadaşlıklarda ani değişimler, sürpriz durumlar olabilir.
Bugün iş ve özel hayatınız arasında, kendi isteklerinizle karşınızdakilerin istekleri arasında denge kurmakla ilgilenebilirsiniz. Ev-iş gündemleri yoğun olabilir. İş ilişkileri öne çıkabilir, ortaklar ve üstlerle konuşmalar yapılabilir. Nostaljinin artacağı bir gün.
Bugün görev ve sorumluluklarınızda artış olabilir. Koşturmaca içinde, aceleci olduğunuz bir gün geçirebilirsiniz. Akşam saatlerinde ise görevlerinizi tamamlamak rahatlamayı getiriyor. Sağlıkta eksik beslenme, eksik hareket yorgunluk ve kemik ağrılarını getirebilir. İletişimde uzlaşmacı olma zamanı.
Bugün keyif aldığınız, rahatladığınız eylem ve aktivitelere yönelebilir, bunu sağlayacak ve ortam ve kişilerle olmak isteyebilirsiniz. Kendi istek ve hedefleriniz için harcamalar yapabilirsiniz. Seyahat, kurs-eğitim ve teknolojik aletler-araçlarla ilgili ödemeler ve borçlanmalar olabilir. Kardeşler gündeminizde öne çıkabilir.
Bugün her türlü ikili ilişkide gerilimi ve fikir ayrılıklarını tetiklememekte, beslememekte fayda var. Objektifliğinizi koruyarak, olayları tarafsız yaklaşarak ele almalısınız. Bazı ilişkilerde daha baskın ve yüksek gerilimli tavırlarınız olabilir. Hırs, öfke veya inatçılık gibi duygulara yenilmeyin. Bazı ilişkilerde kalıcı değişimler yaşanabilir.
Bugün plan dışı durumların önünüze geleceği, hızlı planların yapılacağı bir gün olabilir. İş hayatında ve görev paylaşımlarında anlaşmazlıklar oluşabilir. En önemli nokta iç huzurunuzu korumak ve kendinizini hiçbir olayda doldurmamak. Kendinizi ifade etmekten kaçınmamak, faydanıza sonuçlar doğurabilir.
Bugün iş ve finans konularında ani gelişmeler ve plan değişiklikleri gündeme gelebilir. Gün içinde şartlarınız değişebilir. Ruh ve beden sağlığınız için yatırım ve harcamalar içinde olabilirsiniz. Aşk ve arkadaşlık ilişkilerinde ise dengeler değişebilir. İç dünyanızda duygularınızın değişebileceği günlerdesiniz.
Bugün duygu dünyanızda, zihninizde veya isteklerinizde ani netleşmeler yaşayabilirsiniz. Bu sayede alacağınız kararların arkasında durabilir, hatta bazen inatçılık ve ısrar içinde olabilirsiniz. Gün boyu iş ve özel hayatınızdaki ilişkilerde objektif, politik ve uzlaşmacı yanınızı kaybetmemeniz önemli. Hak ve adalet konularını içeren konularda ise vicdanınıza göre ilerleyin.
Bugün uyku düzensizlikleriyle güne başlayabilir, gün içinde kemikler, dişler ve ciltle ilgili rahatsızlık ve tedavilerle ilgilenebilirsiniz. İş ve özel hayatınızda kendi planlarınız, kendi isteklerinizle hareket etmek isterken, empati yapmaktan uzaklaşmamalısınız. İletişimde özenli olma, fevrilikten kaçınma zamanı.
Bugün sosyal çevrenizdeki ilişkilerde değişimler olabilir. Karşınızdakilerden göreceğiniz tavır ve sözlere göre duygu ve düşünceleriniz pozitif veya negatif anlamda değişebilir. Daha hassas ve etkiye açık bir gündesiniz. İnsanların enerji alanından etkilenebilirsiniz. Kendi duygu ve düşüncelerinizi ötelememeye dikkat edin.
Astrolog Merve Rençber
İletişim: astrolojionline@gmail.com
Instagram: astrolojionline
Youtube: Astroloji Online
Okuyucu Yorumları 0 yorum