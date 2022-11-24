Günlük burç yorumları: 24 Kasım Perşembe günü tüm burç yorumları!

24 Kasım Perşembe günü yani ayın yirmi dördüncü günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 24 Kasım Perşembe günü günlük burç yorumları...

KOÇ

Ateş burcunuz Yay burcundaki yeniay, bugün bir adım bile yanlış adım atamayacağınız anlamına gelir. Bu nedenle bir veya üç risk almaya hazır olun ve düşüşe doğru ilerleyebileceğinizi söyleyenleri dinlemeyin. Olağanüstü bir başarıya gidiyorsunuz!

BOĞA

Bugün sadece yeni bir ay değil, aynı zamanda şans gezegeni Jüpiter gerileme aşamasının sonuna geliyor, bu yüzden canınızın istediğini yapabileceğinize inanabilirsiniz. Bir dereceye kadar bu doğru olabilir ama sizin de başa çıkmanız gereken sorumluluklarınız olduğunu unutmayın.

İKİZLER

Karşıt burcunuzdaki kozmik aktivite, şu anda ortakların ve meslektaşların üstün olduğu anlamına gelir, ancak bu yalnızca kazananlar ve kaybedenler açısından düşünürseniz bir sorun olacaktır. Neden ikiniz de kazanamıyorsunuz? Biraz daha birlikte çalışmayı deneyin.

YENGEÇ

Gerekenlere sahip olduğunuzdan şüphe duyan meslektaşlarınızı ve işverenlerinizi kazanmak için şimdi ile hafta sonuna kadar yolunuzdan çekileceksiniz. Tek tehlike, o kadar başarılı olabilirsin ki seni bir tehdit olarak görebilirler. Arkanı kolla!

ASLAN

Birdenbire dünya yeniden daha parlak bir yer gibi görünüyor ve haritanızın en dinamik alanındaki bugünün yeni ayı, sizi eşit ölçüde çok çalışmaya ve eğlenmeye teşvik edecek. Başarılı olmak için çok ciddi olmanıza gerek yok. Yüzünüzdeki gülümsemeyi koruyun.

BAŞAK

Bugünün yeniayı, insanlara sadece zihinsel düzeyde değil, duygusal düzeyde de ulaşmanızı kolaylaştıracak. Şimdi ve hafta sonu arasında ortalıkta dolaşacak çok fazla iyi niyet olmalı, bu yüzden sizin için çalışmasını sağlayın.

TERAZİ

Önümüzdeki 24 saat içinde, yalnızca kendi çabalarınızdan değil, aynı zamanda güçlü arkadaşlarınızın himayesinden de iyi şanslar yolunuza çıkacak. İzini bırakabileceğin ve herkesin senin yalnızca en iyi yanını gördüğünden emin olabileceğin bir dünyaya adım at.

AKREP

Bugünün yeniayı, bazı maddi amaçlarınızı ve hırslarınızı sorgulamanıza neden olabilir. Evet, elbette para da önemlidir, kariyeriniz kadar, peki ya hayat felsefeniz? Seni mutlu etmiyorsa değiştir.

YAY

Güneş, Ay, Merkür ve Venüs burcunuzda güçlerini birleştirirken, bu sizin için potansiyel olarak yılın en iyi zamanlarından biridir. En yüksek idealin nedir? En büyük hırsın nedir? Artık her şey mümkün, bu yüzden kendini yüzde 100 ver!

OĞLAK

Elbette planlar yapın ama uygulanabilir olduklarından emin olun. Haritanızın en hassas bölgesinde yer alan çok fazla kozmik aktivite ile asla gerçekleşmeyecek türden hayallere kendinizi kolayca kaptırabilirsiniz. Oğlak sağduyunuzu kaybetmeyin.

KOVA

Zihniniz büyük fikirlerle dolu olabilir ama hepsinin hakkını veremezsiniz, bu yüzden düşüncenizde acımasız olun ve yalnızca başarı şansı en yüksek olan iki veya üç amaca odaklanın. Ve bir takımın parçası olarak daha güçlü olduğunuzu unutmayın.

BALIK

Liderlik etmenin en iyi yolu, örnek olarak liderlik etmektir ve bugünün yeni ayı, başkalarının kopyalamak için can attığı türden hamleler yapmanıza yardımcı olacaktır. Şüpheli taktiklere ve gizli yöntemlere başvurmadan hayatta başarılı olmanın mümkün olduğunu onlara gösterin.



