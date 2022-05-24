Günlük burç yorumları: 24 Mayıs Salı günü tüm burç yorumları!

24 Mayıs Salı yani ayın yirmi dördüncü günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 24 Mayıs Salı günlük burç yorumları...

KOÇ

Enerji gezegeni Mars bugün doğum burcunuza geçiyor, bu yüzden eskisinden daha aktif ve hırslı olacaksınız. Önümüzdeki birkaç gün içinde yıldırım hızıyla ilerleyeceksiniz, rakiplerinizin mücadele etmesine ve ayak uydurmasına engel olacaksınız.

BOĞA

Kendinizi kanıtlamak için çok acele etmeyin. Merkür bugün burcunuza geri dönerken, işleri hemen şimdi, şu dakikada halletmeniz ve tozunu almanız gerektiği izlenimini edinebilirsiniz, ancak bu doğru değil. Harekete geçmeden önce 3 kere düşünün.

İKİZLER

Hayat, başkalarının ne düşüneceği konusunda endişelenmek için çok kısa, bu yüzden içgüdülerinizi takip edin ve sizin için doğru olduğunu bildiğiniz şeyi yapın. Eleştirmenler bu konuda canını sıkabilir ama seni durduramazlar, bu yüzden kulaklarını sızlanmalarına kapat ve devam et.

YENGEÇ

Mars bugün haritanızın kariyer alanına girerken, sizi geride bırakan biriyle karşı karşıya kalmanız mümkün. Size kötü yansıyabilecek şeyler yapmanız için sizi korkutmalarına izin vermeyin. Bir değişiklik için kendi kirli işlerini yapabilirler.

ASLAN

Önümüzdeki birkaç gün içinde ne kadar çok zorlukla karşılaşırsanız o kadar çok seveceksiniz. Haritanızın daha dinamik alanlarından birindeki kozmik aktivite sizi kaybetme olasılığının olmadığına inanmaya teşvik edecek. Bu olumlu düşünce tarzı sayesinde gaza basacaksın. Ve her şey yolunda gidecek gibi...

BAŞAK

Sır tutabilir misin? Yoksa aceleyle çıkıp dünyaya bildiklerini anlatan türden misin? Dikkatli olun, eğer ikincisiyse, kendinizi ciddi eleştirilere açık bırakabilirsiniz. Gevşek dudaklar sadece gemileri batırmakla kalmaz, aynı zamanda itibarı da mahveder.

TERAZİ

Bir arkadaşınız veya meslektaşınız bugün kesinlikle katılmadığınız bir şey söylerse bunu büyük bir sorun haline getirmemeye çalışın. Sizinki kadar onlar da kendi fikirlerine güveniyorlar. Sizin kadar onların da fikirlerini değiştirme olasılığı vardır!

AKREP

Çalıştığınız veya iş yaptığınız biri, önümüzdeki birkaç gün içinde sizi daha hırslı ve iddialı olmaya teşvik edecek ve daveti kabul etmeli ve gerçekten neler yapabileceğinizi göstermelisiniz. Son günlerde fazla temkinli davrandın. Son kararını verirken öncelikle kendini düşün.

YAY

Mars bugün haritanızın en dinamik alanına girerken, ne yapmak istediğine net bir şekilde karar vermelisin. Hobiler, gönüllü girişimler... Bunlarla bir yere kadar ilerleyebilirsin. Bir numaralı hedefini belirle ve sahip olduğun her hırsla onun peşinden git!

OĞLAK

Birlikte yaşadığınız veya çalıştığınız birinin sizi hafife aldığı doğru olabilir ama bu neden önemli olsun ki? Size karşı tutumlarının hayatta başarabileceklerinizle hiçbir ilgisi yoktur, bu yüzden onları aklınızdan çıkarın ve eskisi gibi devam edin.

KOVA

Başkaları sizi bir yerde tutmaya veya bir şey üzerinde çalışmaya ne kadar çok çalışırsa, o kadar çok kaçmak isteyeceksiniz. Her zaman özgür bir ruh oldun ama şimdi dünyanın sana dayattığı sınırlamaları her zamankinden daha fazla kabul edemeyeceksin.

BALIK

Bugün para konusunda ekstra özen gösterin, çünkü karşılayamayacağınız bir çılgınlığa gitmek üzeresiniz. Harcama, harcama, harcama dürtüsüne her sahip olduğunuzda, buna özdenetim ve sağduyu kombinasyonuyla karşılık vermelisiniz. Bunu yapabilirsin! Cebindeki paraya dikkat et!



