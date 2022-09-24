Günlük burç yorumları: 25 Eylül Pazar günü tüm burç yorumları!

25 Eylül Pazar yani ayın yirmi beşinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 25 Eylül Pazar günlük burç yorumları...

KOÇ

Arkadaşlarınız ve sevdikleriniz bu hafta sonu sizin için neredeyse her şeyi yapacak, tek yapmanız gereken sormak. Haritanızın ortaklık alanındaki yeni ay, şu anda hayatındaki bir numaralı kişi olduğunuz anlamına gelir, bu yüzden bundan en iyi şekilde yararlanın.

BOĞA

Bu hafta sonu yapmanız gereken şeyin sıkıcı olacağını düşünüyorsanız, büyük olasılıkla sıkıcı olacaktır. Bununla birlikte, ona şimdiye kadarki en eğlenceli şeymiş gibi yaklaşırsanız, üzerinde harcadığınız zamandan gerçekten keyif alabilirsiniz. Bir şans ver.

İKİZLER

Hayat fırsatlarla dolu, bu yüzden bu hafta sonu kaybedemeyecekmiş gibi davranın ve kazanan olacağınızdan emin olun. Mevcut yeni ay sizi dünyadaki en şanslı kişi olduğunuza inanmaya teşvik edecek ve inancınız onu gerçeğe dönüştürecek.

YENGEÇ

Önümüzdeki 48 saatteki en önemli şey, özellikle içinizdeki en kötüyü ortaya çıkaran insanlarla uğraşırken duygularınızı kontrol altında tutmanızdır. Normalden biraz daha alıngan olduğunuzu kabul edin ve kontrolü elinizde tutmaya kararlı olun.

ASLAN

Bu hafta sonu herkesle aranız iyi olacak ve herkes sizinle iyi anlaşacaksınız. Dışarı çıkın, olabildiğince çok yeni insanla tanışın. Şansın hareket halindeyken size gülümsemesi daha olası.

BAŞAK

Bir iş veya finansal sorun hakkında çok fazla endişelenmemeye çalışın, çünkü ne kadar zor olursa olsun, kolay bir cevap vardır ve bu cevabı hafta sonu bitmeden bulacaksınız. Hatta kazanç bile sağlayabilirsiniz.

TERAZİ

Burcunuzdaki yeni ay, mükemmel bir başarı alametidir. Cesur olun, cesur olun ve evrenden aldığınız titreşim buysa, tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun. Bugün, son derece başarılı hayatınızın geri kalanının ilk günü.

AKREP

Geçen yıl boyunca biriktirdiğiniz tüm duygusal çöpleri temizleyin. Sizi ayakta tuttuğunu düşündüğünüz birçok şey aslında sizi engelliyor ve onlardan kurtulduğunuzda hem fiziksel hem de ruhsal olarak daha hafif hissedeceksiniz.

YAY

Bu hafta sonu iş birliği şart, özellikle de bitirmeniz gereken ve kendi başınıza tamamlayamayacağınız şeyler varsa. Başkalarıyla ve diğer insanlarla ne kadar çok şey yaparsanız, evren sizin için o kadar fazlasını yapacaktır. Bu kozmik bir vaattir.

OĞLAK

Bu hafta sonu kendi ihtiyaçlarınızı ilk sıraya koyun ve yaptığınız şeyi herkes onaylamıyorsa endişelenmeyin. Zodyak'ın ana işaretlerinden biri olarak, diğer birçok insandan daha yükseğe nişan almanız doğaldır. Senin de büyük fikirlerin ve büyük hedeflerin var.

KOVA

Hava burcu arkadaşınız Terazi'deki yeni ay, bunu bir tür maceraya başlamak için yılın en iyi zamanlarından biri yapar. Ufkunuzu mümkün olan her düzeyde (fiziksel, zihinsel ve duygusal) genişletin ve hayatınızın zamanına sahip olun.

BALIK

Mali durumunuzu iyileştirmek istiyorsanız, şimdi geleceğe yatırım yapmanın tam zamanı. Aksi takdirde gerçekten ihtiyacınız olmayan süs eşyaları ve bileziklere harcayacağınız paranın bir kısmını alın ve bir gün milyonlar kazanabilecek bir projeye yönlendirin.



