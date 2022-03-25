Günlük burç yorumları: 25 Mart Cuma günü tüm burç yorumları!

25 Mart Cuma yani ayın yirmi beşinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 25 Mart Cuma günlük burç yorumları...

KOÇ

Bu kadar olumlu bir zihin çerçevesinde olmanız harika ama yeteneklerinizi abartmayın. Pozitifliğiniz ve üretkenliğinizin karşılığında beklenmeyen bir işi üstlenmek zorunda kalabilirsiniz. Sevdiğiniz insanlar bu tavrınızı kibirle karıştırabilir.

BOĞA

Güneş şu anda haritanızın en hassas bölgesinde hareket ediyor olsa da diğer etkiler sizi daha maceracı olmaya ve birkaç risk almaya teşvik ediyor. Kabul edilebilir riskler olduğu sürece korkacak çok az şeyiniz var.

İKİZLER

Güçlü bir konumda bulunan birinin size söylediklerini sorgusuz sualsiz kabul ederseniz, bunun sizin için kötü sonuçlanması gerçek bir olasılıktır. Tekneyi sallamak ve dikkatleri kendinize çekmek istemeyebilirsiniz ama bugün yapılacak en doğru şey bu.

YENGEÇ

Yetkili konumda olan biri sizin için buna sahipmiş gibi görünebilir, ancak sözlerini ve eylemlerini çok fazla büyütüyor olabilir misiniz? Onlara üzerinize düşmeleri için nedenler vermeyin ama hayal gücünüzün de sizden kaçmasına izin vermeyin.

ASLAN

Endişelendiğiniz şeyin asla gerçekleşmeyeceğini anladığınızda, onu bir kez ve tamamen aklınızdan çıkarabilirsiniz. Enerjiniz geri dönecek ve sadece olaylara tepki vermek yerine bir şeyleri gerçekleştirmeye başlayabilirsiniz.

BAŞAK

Bugün bir şey dikkatinizi çekecek ve siz onu anlayana kadar peşini bırakmayacaksınız. Bunu çözebilmeniz vaktinizi alabilir. Bazı konular o kadar karışıktır ki, keskin zekânız bile gerçeği tanımakta zorlanır.

TERAZİ

Bugün biriyle olan hoşnutsuzluğunuzun ortaya çıkmasına izin vermemeye çalışın. Sinirlenmek için iyi bir nedeniniz olabilir, ancak bu konuda açıkça kızgın olmanız hiçbir şeyi değiştirmez ve hatta durumu daha da kötüleştirebilir. Üzücü gerçek şu ki, bazı insanlar kavgadan zevk alır.

AKREP

Bir seferde bir göreve odaklanın ve kimsenin sizi acele ettirmesine izin vermeyin. Enerjinizi aynı anda birkaç yöne dağıtırsanız, yapmanız gerektiği kadarını başaramazsınız. Bu, şüphesiz bazı insanların gizliden gizliye umduğu şeydir.

YAY

Kafanız ve kalbiniz bugün sizi çok farklı iki yöne çekecek ve bir şekilde ikisini de tatmin etmenin bir yolunu bulmalısınız. Aynı anda hem acımasızca pratik hem de rüya gibi romantik olmak mümkün mü? Olmasını istiyorsan öyle de olabilirsin.

OĞLAK

Kişisel duygularınızın bugün kariyer seçimlerinizi etkilemesine izin vermemeye çalışın. Biriyle çalışmaktan hoşlanmadığınız için kaçınmaya çalışırsanız, bu hareketiniz üstlerinizin gözünden kaçmayacaktır. Güçlü pozisyonlardaki insanlar da sizi bunun için not edecek.

KOVA

Sosyal çevrenizde yeni olan birini tanımak için çaba gösterin. Gezegenler çok fazla ortak noktanız olduğunu gösteriyor ve sıkı arkadaş olmanız çok uzun sürmeyecek. Hatta profesyonel olarak birbirinize yardım edebilirsiniz.

BALIK

Bir aile durumuyla ilgili olarak çubuğun yanlış ucunu almış olmanızın gerçek bir olasılığı vardır ve meseleyi ne kadar uzun süre uzatırsanız, gerçekte neler olduğunu çözmek o kadar zor olacaktır. Gözlerinizi bugün biraz daha geniş açın.



