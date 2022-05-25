Günlük burç yorumları: 25 Mayıs Çarşamba günü tüm burç yorumları!

25 Mayıs Çarşamba yani ayın yirmi beşinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 25 Mayıs Çarşamba günlük burç yorumları...

KOÇ

Zaten denediğiniz ve işe yarayan bir formülü neden değiştirmek istiyorsunuz? Eskisinden farklı bir şeyler yapmak istiyorsanız bakış açınızı değiştirmelisiniz. Şu sıralar bildiğiniz, güvendiğiniz yöntem ve rutinlere bağlı kalmaya çalışın. Pişman olmak istiyorsanız değişiklik yapabilirsiniz!

BOĞA

Bugün sıra dışı bir şey olursa ve olacağına dair ihtimal bile sezerseniz hemen bu konuyla ilgilenmelisiniz. Çok hızlı bir şekilde konuya müdahil olursanız kazançlı çıkabilirsiniz. Sosyal hayatınızı biraz sekteye uğratabilir ama sonu güzel.

İKİZLER

Bir arkadaşınızı veya aile üyesini bir konuda sizinle aynı fikirde olmasını sağlamak veya ikna etmek aşırı zor gibi görünüyor. Onları sizin gözünüzden bakmaya ikna etmek yerine siz onların gözünden baksanız... Hatalı karar verme olasılığını azaltabilir...

YENGEÇ

Bugün yapmak zorunda olduğunuz şeyi dört gözle beklemiyor olabilirsiniz. Ancak kafanızda büyüttüğünüz kadar kötü sonuçları da olmayacak. Rahat olun ve gelecekleri olduğu gibi karşılayın. Hatta içinizdeki kaygı ve endişe yüzünden kendi kendinizi engelliyor olabilirisiniz. Rahat olun ve olacakları bekleyin...

ASLAN

Bugün kendin için bir şey yap! Başkalarının kaşlarını çatmasına neden olsa bile, yüzünü güldüren bir şey yap. Başkalarının çıkarlarını gözetme konusunda üzerinize düşeni yaptınız, bu yüzden bir değişiklik için artık kendinize vakit ayırın.

BAŞAK

Bugün dikkatinizin dağılmasına, odağınızın kaymasına müsaade etmeyin. Ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz ama yapmak istemiyorsunuz. İpin ucunu kaçırırsanız yapmanız gereken ama sürekli ertelediğiniz işlerin arasında kaybolabilirsiniz. Bu sefer toparlanması da zor olabilir. O yüzden dişinizi sıkın ve zamanı doğru kullanmaya gayret edin.

TERAZİ

Çok değer verdiğiniz biri size son zamanlarda pek sevgi göstermiyormuş gibi görünebilir, ancak gerçek şu ki, şu anda aklında çok şey var ve duygularını ifade etmeye zamanları yok. Daha sonra telafi edecekler.

AKREP

Bir ilişki hakkında karar vermeniz gereken zaman çok yakında gelecek. Devam etmeye değer mi? Yoksa farklılıklarınızın sizi farklı yönlere savurmasına izin vermek mi gerekir? Kafanızda bir sürü soru var. Acele etmeyin ama fazla da geciktirmeyin.

YAY

Bugün en çok hatırlamanız gereken şey, kelimelerin her zaman sonuçları olduğudur. Gezegenler, size şaka gibi görünen bir sözün birlikte yaşadığınız veya çalıştığınız biri tarafından çok ciddiye alınabileceği konusunda uyarıyor. Ağzını açmadan önce iyi düşün.

OĞLAK

Organize ve düzenli olmayı seviyorsunuz. Ancak gökyüzündeki hareketlilik bu sıralar istediğini tertipte olamayacağınızı belirtiyor. Muhtemelen biraz da siz dağılacaksınız. Rahat olun. Bir iki hafta dişinizi sıkın. Yeni ay geldiğinde sizin için her şey yeniden bir araya gelecek.

KOVA

Sevdiklerinizin ve iş arkadaşlarınızın bugün taleplerinize boyun eğmesi konusunda ısrar edebilirsiniz, ancak bunun pek hoş olmayacağı muhtemeldir. Eğer akıllıysanız, diğerlerini yarı yolda karşılamak için çaba sarf edeceksiniz. Yaptıklarınızdan onların da faydalandığından emin olarak başlayın.

BALIK

Birinin ikna gücü bugün tehlikeli bir şekilde baştan çıkarıcı olacaktır, ancak iletişim gezegeni Merkür gerileme evrelerinden birini yaşarken, onların kelimelerle sizi yanlış bir güvenlik duygusuna sokmasına izin vermemelisiniz. Zihinsel korumanızı yüksek tutun.



