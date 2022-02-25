Günlük burç yorumları: 25 Şubat Cuma günü tüm burç yorumları!

25 Şubat Cuma yani ayın yirmi beşinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 25 Şubat Cuma günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bugün işte ne yapmanız gerektiği konusunda çok fazla endişelenmeyin. Çünkü gezegenler sizi sosyal olarak iyi vakit geçirmeye yönlendiriyor. Kişisel düzeyde eğlenirseniz, kariyeriniz üzerinde son derece olumlu bir zincirleme etkisi olacaktır. Kısaca bugün olacakların keyfini çıkarın.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bugün hayattan geri çekilmek ve kendi düşüncelerinizle zaman geçirmek isteyebilirsiniz, sorun değil. Ancak mücadele ettiğiniz sorunlar, onları bir süreliğine görmezden geldiğiniz için ortadan kalkmayacak. Gerçek dünya döndüğünde hala orada olacaklar. Toparlan ve harekete geç!

İKİZLER

Sevgili İkizler burcu, bugün ev işlerinizin üstesinden gelmeyi unutun ve sizi yaratıcı bir şekilde zorlayan bir şey yapın. Düşüncelerinizin ve duygularınızın kendi seçtikleri bir yönde akmasına izin verildiğinde, elinizden gelenin en iyisini yaparsınız, bu yüzden özdenetimden biraz vazgeçin.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, bir kişiye karşı hisleriniz o kadar yoğun ki, önümüzdeki birkaç gün içinde onları gizleyemez hale gelebilirsiniz. Ama sana karşı olan hisleri en az senin kadar olması ihtimali varken duygularını neden saklayasın ki?

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, altıncı hissiniz size “gerçek olamayacak kadar iyi” fırsatlardan birini sunan birine karşı dikkatli olmanızı söylüyorsa, bunu görmezden gelmeyin. Gezegenler, amaçlarının tamamen dürüst olmayabileceğini ve risk almanız için hiçbir neden olmadığını öne sürüyor.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları, bugün aynı yaşlı insanlarla oturup aynı eski şeyleri tartışmayın, dışarı çıkın ve daha önce hiç gitmediğiniz bir yeri ziyaret edin. Oraya vardığınızda edineceğiniz yeni arkadaşlar, doğanızın maceracı yanını ortaya çıkaracaktır.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bugün diğer insanlar hakkında görüşlerinizi ne kadar çok zorlamaya çalışırsanız, sizden uzaklaşmaları o kadar olasıdır. Bu yüzden akıllı olun ve onların da fikirleri olduğu gerçeğine saygı gösterin. Dünyada herkesin fikrini söyleyebileceği çok yer var.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, Zodyak'ın sabit burçlarından biri olarak, dünyayı siyah beyaz görme eğilimindesiniz ama bugünün Venüs-Neptün bağlantısı, olayları diğer kişinin bakış açısından görmenizi kolaylaştıracak. Keşfettiğiniz şey sizi hem şaşırtacak hem de sevindirecek.

YAY

Sevgili Yay burçları, bir süre önce yaptığın bir hareketten pişmanlık duyuyor olabilirsin ama geriye dönüp geçmişi değiştiremeyeceksen bunun üzerinde durmanın ne anlamı var? Hatadan ders alın, bir daha yapmamaya karar verin, ardından zihinsel ve duygusal olarak devam edin.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, bir arkadaşınıza muhtemelen duymak istemeyeceği bir şey söylemeniz gerekir, ancak sözlerinizi dikkatli bir şekilde seçerek ve onların durumu için biraz empati gösterdiğinizi göstererek hem onun hem de kendiniz için işleri kolaylaştırabilirsiniz.

KOVA

Sevgili Kova burçları, tüm gerçekler ve rakamlar yanınızda olabilir, ancak biri sizin sonuçlarınıza katılmak istemezse, hiçbir kanıt onların bakış açısını değiştirmez. Bu ilişkinizi bitirmek için yeterince büyük bir sorun mu? Olması gerekmiyor.

BALIK

Sevgili Balık burçları, yöneticiniz Neptün, bugün aşk gezegeni Venüs ile bağlantılıdır ve en olası sonuç, daha önce sadece bir arkadaş olarak gördüğünüz biri için daha derin duygular oluşturmanızdır. İlişki bu yeni seviyede devam edecek mi? Eğer istersen olur.



