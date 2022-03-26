Günlük burç yorumları: 26 Mart Cumartesi günü tüm burç yorumları!

26 Mart Cumartesi yani ayın yirmi altıncı günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 26 Mart Cumartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Merkür bu hafta sonu burcunuza geçiyor ve fark edeceğiniz ilk şey, sözlerinizin meslektaşlarınız ve işverenleriniz üzerinde eskisinden daha fazla ağırlık taşıdığı olacak. Başarıya giden yolu konuşmak dünyadaki en kolay şey olacak.

BOĞA

Önümüzdeki 48 saat içinde biraz yalnız kalmak istiyorsanız, kendinizi günlük hayatın koşuşturmacasından uzaklaştırın ve hem zihinsel hem de duygusal olarak huzurlu olabileceğiniz bir yer bulun. Düşünceleriniz ve duygularınızla daha fazla zaman geçirin.

İKİZLER

Görüşleriniz yepyeni bir dönüşümden geçerken, çeşitli konulara bakış açınız önümüzdeki 48 saat içinde önemli ölçüde değişecek. Daha önce yanıldığın için değil, resmin tamamını görmekte güçlük çektiğin için. Şimdi yapabilirsin.

YENGEÇ

Önümüzdeki birkaç gün içinde kariyerinizde oldukça büyük bir şey olacak, bu yüzden uyanık olun ve rakipleriniz sizi yenmeden önce bir fırsatı değerlendirmeye hazır olun. Gerçekten harika şeylerin eşiğindesiniz, bu yüzden aklınızı kendinizde tutun.

ASLAN

Başkalarının sözlerine bakarak karar veren biri değilsin. Bazen bazı yorumlara kulak kabartmış olabilirsin. Şimdi tam tersi yöne gidecek ve size yönelik her türlü eleştiriyi reddedeceksiniz. Haklısın, yanılıyorlar, hepsi bu!

BAŞAK

Dünyayı döndüren aşk olabilir ama para da önemlidir ve şimdi Merkür, haritanızın zenginlik alanında Güneş'e katıldığına göre, finansal sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Özetle, nasıl daha fazla para kazanabilirsiniz?

TERAZİ

Bir ilişki son haftalarda zorlu bir süreçten geçti ancak Merkür'ün bu hafta sonu haritanızın ortaklık alanına girmesi, farklılıklarınız üzerinde çalışmayı kolaylaştıracak. Sizi ayıran şeylerden çok ortak noktalarınızı vurgulayın.

AKREP

Sonsuza kadar şu anki hızınızda devam edebilecekmiş gibi hissedebilirsiniz, ancak gezegenler yavaşlamanız gereken zamanın geldiği konusunda uyarıyor. Basit gerçek şu ki, kısa sürede nefes almazsanız, evren sizi bir nefes almaya zorlayacaktır.

YAY

Başkaları size ne kadar iyi davranırsa, o kadar şüphelenirsiniz ama gerçekten bu kadar olumsuz olmanıza gerek yok. Bu, Yay için yılın iyi bir zamanıdır ve biri sizi kandırmaya çalışsa bile, buna kanmanız pek olası değildir.

OĞLAK

Önümüzdeki 48 saat içinde Merkür'ün haritanızın iç bölgesine girmesi, bir aile sorununu keskin bir şekilde rahatlatacak ve başa çıkmayı çok daha kolay hale getirecek. Sorunun ne olduğunu öğrendikten sonra çözümler bulmaya çalışabilirsiniz.

KOVA

Gerçekten yapmak istediğiniz ama diğer insanların nasıl tepki vereceğinden emin olamadığınız için peşinden gitmekten alıkoyduğunuz bir şey var. Bu hafta sonu yaşananlar, kimsenin sizi eleştirmeyeceğini veya önünüzde durmayacağını açıkça gösterecek. Göreyim seni!

BALIK

Her zamanki kısıtlamalarınızı bir kenara bırakıp sola, sağa ve merkeze para dağıtmaya başlayabilirsiniz, ancak bunu yaparsanız, bunun iyi bir şekilde bitmesi pek olası değildir. Olan tek şey, gösterecek çok az şeyiniz varken borçlarınızın artması olacaktır.



