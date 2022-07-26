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Günlük burç yorumları: 26 Temmuz Salı günü tüm burç yorumları!

26.07.2022 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 26 Temmuz Salı aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

Günlük burç yorumları: 26 Temmuz Salı günü tüm burç yorumları!

26 Temmuz Salı yani ayın yirmi altıncı günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 26 Temmuz Salı günlük burç yorumları...

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KOÇ

Birine kızgınsın ve bunu saklamakta zorlanıyorsun. Ne zaman bir araya gelseniz duygularınızı saklamakta zorluk çekiyorsun. Tam olarak neden böyle hissettiğinizi anlayana kadar kendi başınıza biraz zaman geçirin. Birinden beklediğiniz veya talep ettiğiniz şeylerde biraz bencil davranıyorsanız, bunun ilişkinize ne yaptığını düşünün.

BOĞA

Üstlendiğiniz bir meydan okumanın neredeyse imkânsız olduğu ortaya çıkıyor. Bunun üzerinizde yarattığı baskı kendini göstermeye başlıyor ve bunun artık yapmak istemediğiniz bir şey olduğunu kabul etmenin zamanı gelmiş olabilir.

İKİZLER

Artan fiyatlar nedeniyle aile ikramlarından uzak durmak, sevdiklerinizi hayal kırıklığına uğrattığınızı hissettiriyor. Gelirinizin daha büyük bir kısmı artık günlük harcamalara gidiyorken kendinizi suçlayamazsınız. Kimse sizi kendi harcamalarınızla ilgili suçlayamaz.

YENGEÇ

Kendinizi rahatsız hissetmenize neden olan taahhütler ve yükümlülüklere devam etmenin size hiçbir faydası olmaz. İçinde yüreğin yoksa bu bağlardan kurtul. Bu, anlamlı projelere başlamanız için yer açar. Mesela bir bağış toplantısına katılabilirsin.

ASLAN

Müsrif bir ortağın bilmediği parayı bir kenara koyuyorsun. Gizliliğinizin nedenleri var. Sürpriz bir tatil, yeni bir araba ya da birlikte keyif alacağınız özel bir şey için para biriktiriyor olabilirsiniz. Yani para konusunda ketum olmanıza rağmen, sonuçta ikinizin de yararına olacak.

BAŞAK

Ani kararlar vermekten pek hoşlanmıyorsunuz ama bazen bu önlenemez. Anında bir seçim yapmak zorunda kalırsanız, sağduyunuz sizi hayal kırıklığına uğratmayacaktır. Durup hepsini almak için zaman olmadığında bazı olayların daha yavaş ilerlemesini isteyebilirsiniz.

TERAZİ

Nezaketinizden faydalanan biri, farklı bir yönünüzü görmek üzere. Bugün onların her fikrine uyacağınızı düşünüyorlarsa, onlara her zaman size güvenemeyeceklerini belirsiz terimlerle söylemek üzereyken bir şok yaşayabilirler.

AKREP

Yaşlı bir akraba biraz sinsi davranıyor. Neyi saklamaya çalıştıklarını bulmaya kararlısınız. Bir süredir merak uyandıran bir konuya artık farklı bir açıdan yaklaşılabilir. Daha deneyimli veya kalifiye biri, bununla daha başarılı bir şekilde başa çıkmanıza yardımcı olacaktır.

YAY

Aklınıza bu kadar çok şey gelirken, düşüncelerinizi herhangi bir düzende sıralamak kolay değil. Herkesten çok daha öndesin ve fikirlerini düşünmek için zaman ayırmayı seven insanlar sana ayak uyduramazlar. İşleri sakince tartışın ve ne yapmak istediğinizden daha emin hissedeceksiniz.

OĞLAK

Birlikte çalıştığınız biri kötü niyetli dedikodulara inanacak ve onları iletecek kadar aptal olabilir mi? Duyduklarını ciddiye aldıklarına inanmak zor. Bunların ileride sorunlara yol açtığını görebilirsiniz ancak onları unutmaya ikna etmek kolay olmayacaktır.

KOVA

Patronunuz veya yetkili biri sizden enerjinizi başka bir yere yönlendirmenizi istediğinde, zor bir işin neredeyse sonuna geliyorsunuz. En büyük hayal kırıklığı, tünelin sonundaki ışığı görebilmenizdir, ancak şimdilik, ona ulaşmak için o son adımları atamazsınız.

BALIK

Desteğinize veya şefkatli tavsiyenize ihtiyacı olan bir arkadaşınız için orada olmaya özen göstereceksiniz. Sorunlarını anlayacağınızı biliyorlar ve bunu gizli tutmanız konusunda size güveniyorlar. Bir yanıt vermeden önce bir iş teklifinin kapsamlı bir şekilde araştırılması gerekir.


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