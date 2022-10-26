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Günlük burç yorumları: 27 Ekim Perşembe günü tüm burç yorumları!

26.10.2022 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 27 Ekim Perşembe aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

Günlük burç yorumları: 27 Ekim Perşembe günü tüm burç yorumları!

27 Ekim Perşembe yani ayın yirmi yedinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 27 Ekim Perşembe günlük burç yorumları...

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KOÇ

Zorluklarını başına getiren ama yine de onlara yardım etmek için çaba sarf eden biri için üzülmek zor olabilir. Hiç kimse mükemmel değildir ve geçmişte çok aptalca hatalar yaptığınızda diğerleri sizin için oradaydı.

BOĞA

Başkalarının kişisel sorunlarına karışma dürtüsüne diren, çünkü bundan iyi bir şey çıkmayacak. Bu, yapabileceğiniz tek şeyin geri çekilip durumun nasıl geliştiğini izlemek ve kontrolden çıkmaması için dua etmek olduğu durumlardan biridir.

İKİZLER

Zodyak'ın daha serbest dönen işaretlerinden biri olarak, istediğiniz gibi gelip gitmeyi seversiniz, ancak bugün bu mümkün olmayabilir, özellikle de tamamlanması gereken görevler varsa. Artık onları ertelemenize izin verilmeyecek, o yüzden meşgul olun!

YENGEÇ

Dünkü güneş tutulması sayesinde artık kendinize olan güveniniz tavan yapmış durumda ve eğer akıllıysanız çabalamaya ve hayatta yaptığınız işte en iyisi olabileceğinize inanmaya devam edeceksiniz. Ne kadar dinamik olursanız, o kadar iyi şeyler size çekilir.

ASLAN

Özellikle sevdiklerinizin kendi kararlarını vermeye kararlı olacağı ev cephesinde bugün yolunuzu bulmanız kolay olmayacak. Yapabileceğiniz en iyi şey, başkalarını kendi cihazlarına bırakmak ve kendi kişisel ihtiyaçlarınıza odaklanmak.

BAŞAK

Doğası gereği biraz işkolik olabilirsiniz, ancak bu, hedeflerinizi ve saati izlemeyi unutmanız ve bir değişiklik için koşulsuz eğlenceye sahip olmanız gereken zamanlardan biridir. Bir Başak bile ara sıra biraz dinlenmeye ihtiyaç duyar!

TERAZİ

Olumsuzlukları sizi onların seviyesine indirmek için tasarlanmış insanlarla sağlıklı bir mesafeyi korumanız gerekir. Bir süre kendi başınıza gitmek için bir bahane bulun. Kafanızı olumlu düşüncelerle doldurun ve belki ilham verici bir müzik de dinleyin.

AKREP

Etkileşimde bulunduğunuz herkesin hayata karşı sizin kadar hevesli olmasını bekleyemezsiniz. Burcunuzdaki dünkü güneş tutulması ruh halinizi sonsuza kadar iyileştirmiş olacak ama bazı insanlar hala gülünecek ne olduğunu göremiyorlar. Onlar adına mutlu olabilirsiniz!

YAY

Dünyanın dertlerini omuzlarına almak zorunda değilsin. Tanıdığınız biri değerli bir şeyi her kırdığında, kendi kalbi bile olsa, parçaları toplamanız gerekmez. Diğerlerine sert ve hızlı olmaları gerektiğini bildirin.

OĞLAK

Önümüzdeki 24 saat içinde olumsuz düşüncelerin zihninize girmesine izin verirseniz, hafta sonunun bu tarafından kurtulmanız imkânsız olabilir. Oğlak bir ana burçtur, bir eylem burcudur, bu yüzden zorlayıcı bir şey yaparak hüznü kovalayın.

KOVA

Kontrol edemediğin olaylar için neden endişeleniyorsun? Korkularınızdan kurtulmanın ve yaptığınız her şeyin kaderinde büyük bir başarı olacakmış gibi davranmanın zamanı geldi. Şimdi, zihninizin realitenizi yarattığını her zamankinden daha fazla tanımanız gerekiyor.

BALIK

Hâlâ öğrenecek çok şeyin olduğunu fark edecek kadar zekiysen, bu gerçekten çok güzel bir gün olabilir. Size yaratıcı ve profesyonel nitelikteki şeylerde nasıl ustalaşacağınızı öğretebilecek insanlarla güçlerinizi birleştirin. Gururun seni engellemesine izin verme.


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