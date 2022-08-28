Günlük burç yorumları: 28 Ağustos Pazar günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

28 Ağustos Pazar yani ayın yirmi sekizinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 28 Ağustos Pazar günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bugün maddi konularda karar vermek ve yatırım yapmak için iyi bir gün olmayacak. Para konularındaki cesur adımlarınıza ilişkin kararlarınızı uzun vadede vermenizi tavsiye ederiz. Özellikle yeni bir iş kurmayı düşünüyorsanız bunun için biraz daha kendinize zaman tanımalısınız.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bugün duygusal anlamda zorlanacağınız bir gün olacak. Özellikle ikili ilişkilerdeki sorunlar günün gündem maddesini oluşturacak. Bugün partnerinizle aranızda birtakım mesafe yaratan konular gündeme gelebilir. Empati yeteneğinize güvenerek olaylara başka bir açıdan yaklaşmaya gayret edin.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, bugün merak etme duygunuzun her zamankinden daha yüksek olduğu bir gün olacak. Özellikle ilgi alanlarınıza dair yeni bilgiler öğrenebilir ve araştırma konusunda hevesli olabilirsiniz. Bugün sosyal anlamda olayları irdelemek yerine kültürel olarak biraz bilgilenmeye ne dersiniz?

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları,bugün hafta sonu olmasına rağmen birikmiş birtakım işlerinizi halletmek için erkenden güne başlayacaksınız. Daha önceki zamanlarda halletmediğiniz işleriniz nedeniyle sorumluluklarınızın altında ezildiğini hissedeceksiniz. Son zamanlarda kendinizi kapana kısılmış bir ruh halinde hissediyor olabilirsiniz. Gitmek istemediğiniz bir yere gitmekten, nefret ettiğiniz yemekleri yemekten, tahammül edemediğiniz insanlarla hoş sohbetten vazgeçmenin tam sırası!

ASLAN

Sevgili Aslan burçları bugün özellikle aile üyeleriyle aranızda iletişim kanallarından doğan bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Aile fertleriyle aranızdaki gerilimli hava nedeniyle ruh halinizi iç karartıcı bulabilirsiniz. Bugün mümkünse tamamen kendinize zaman ayırın. Yürüyüşe çıkın veya kitapçıları veya antikacıları ziyaret edin. Başka bir şey yapamayacak kadar yorgun olana kadar eve gitmeyin. Eğlenmeye çalışın.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları bugün sürekli iletişim halinde olduğunuz bir kişinin derin sessizliği sizleri şaşırtabilir. Yakın bir arkadaşınız ya da aile üyenizin sizden isteyeceği yardımla birlikte kendinizi bir anda kaos havasının ortasında bulabilirsiniz. Biraz dinlenmek ve derin bir nefes alabilmek için kendinize fırsat verin.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bugün finansal endişeleriniz gündeme gelebilir. Özellikle ay sonuna doğru aile bütçesini gözden geçirmek için biraz hesaplama yapmak isteyebilirsiniz. Bugünün gündem maddesini tamamen finansal ve maddi konular oluşturacak. Harcamalarınıza odaklanmadan önce ihtiyaçlarınızın listesini çıkartmak hayallerinize ulaşmak için yatırım yapmanıza yardımcı olabilir.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün ruh halinizdeki gelgitli hava tüm gün boyunca etkisini gösterecek. Öyle ki ruh halinizdeki kasvetli hava nedeniyle tüm gün yataktan kalkmak istemeyebilirsiniz. Yine de evde kalmak iyi bir fikir olmayabilir. Dikkatinizi dağıtacak bazı hobiler bulmaya çalışın. Günün bir noktasında açık havaya çıkın ve tercihen bir parkta ve mümkünse su kenarında yürüyüş yapın. Endorfinleri harekete geçirecek ve moralinizi önemli ölçüde yükselteceksiniz.

YAY

Sevgili Yay burçları, bugün tamamen hayal dünyasına dalabilir ve kendinizi rüyalar aleminde hissedebilirsiniz. Tüm günü kişisel meselelerinizi düşünerek geçirmek isteyebilirsiniz. Yapmanız gerekeni yapmadığınızı düşünerek kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Böyle günlerde otomatik olarak yapabileceğiniz rutin görevlere odaklanmak en iyisidir.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, bugün yaratıcı dürtüleriniz engellenmiş olabilir. Bu nedenle yaratıcılık gerektiren işlerden biraz uzaklaşmanın tam zamanı! Bugün kendinizi çalışmaya zorlarsanız çıkan sonuçlardan memnun olmayabilirsiniz. Kendinizi dinlemek ve daha fazla zaman geçirmek için sevdiğiniz işlere yönelebilirsiniz.

KOVA

Sevgili Kova burçları, bugünü tamamen sosyalleşmek ve arkadaşlarınızla zaman geçirmek için kullanmak isteyebilirsiniz. Uzun zamandır sosyalleşmediğinizi düşünüyorsanız bugün yaptığınız plana sadık kalın ve eğlencenin tadını çıkartın.

BALIK

Sevgili Balık burçları, bugün daha önceden yaptığınız bir yolculuk planınız yoksa uzun mesafeli bir seyahat planı yapmayın. Çünkü yolculuk sırasında mekanik ve teknik birtakım arızalarla boğuşmak zorunda kalabilirsiniz.



