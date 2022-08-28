KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. BURÇLAR - ASTROLOJİ
  4. Günlük burç yorumları: 28 Ağustos Pazar günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 28 Ağustos Pazar günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

28.08.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 28 Ağustos Pazar aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

Günlük burç yorumları: 28 Ağustos Pazar günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

28 Ağustos Pazar yani ayın yirmi sekizinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 28 Ağustos Pazar günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bugün maddi konularda karar vermek ve yatırım yapmak için iyi bir gün olmayacak. Para konularındaki cesur adımlarınıza ilişkin kararlarınızı uzun vadede vermenizi tavsiye ederiz. Özellikle yeni bir iş kurmayı düşünüyorsanız bunun için biraz daha kendinize zaman tanımalısınız.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bugün duygusal anlamda zorlanacağınız bir gün olacak. Özellikle ikili ilişkilerdeki sorunlar günün gündem maddesini oluşturacak. Bugün partnerinizle aranızda birtakım mesafe yaratan konular gündeme gelebilir. Empati yeteneğinize güvenerek olaylara başka bir açıdan yaklaşmaya gayret edin.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, bugün merak etme duygunuzun her zamankinden daha yüksek olduğu bir gün olacak. Özellikle ilgi alanlarınıza dair yeni bilgiler öğrenebilir ve araştırma konusunda hevesli olabilirsiniz. Bugün sosyal anlamda olayları irdelemek yerine kültürel olarak biraz bilgilenmeye ne dersiniz?

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları,bugün hafta sonu olmasına rağmen birikmiş birtakım işlerinizi halletmek için erkenden güne başlayacaksınız. Daha önceki zamanlarda halletmediğiniz işleriniz nedeniyle sorumluluklarınızın altında ezildiğini hissedeceksiniz. Son zamanlarda kendinizi kapana kısılmış bir ruh halinde hissediyor olabilirsiniz. Gitmek istemediğiniz bir yere gitmekten, nefret ettiğiniz yemekleri yemekten, tahammül edemediğiniz insanlarla hoş sohbetten vazgeçmenin tam sırası!

ASLAN

Sevgili Aslan burçları bugün özellikle aile üyeleriyle aranızda iletişim kanallarından doğan bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Aile fertleriyle aranızdaki gerilimli hava nedeniyle ruh halinizi iç karartıcı bulabilirsiniz. Bugün mümkünse tamamen kendinize zaman ayırın. Yürüyüşe çıkın veya kitapçıları veya antikacıları ziyaret edin. Başka bir şey yapamayacak kadar yorgun olana kadar eve gitmeyin. Eğlenmeye çalışın.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları bugün sürekli iletişim halinde olduğunuz bir kişinin derin sessizliği sizleri şaşırtabilir. Yakın bir arkadaşınız ya da aile üyenizin sizden isteyeceği yardımla birlikte kendinizi bir anda kaos havasının ortasında bulabilirsiniz. Biraz dinlenmek ve derin bir nefes alabilmek için kendinize fırsat verin.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bugün finansal endişeleriniz gündeme gelebilir. Özellikle ay sonuna doğru aile bütçesini gözden geçirmek için biraz hesaplama yapmak isteyebilirsiniz. Bugünün gündem maddesini tamamen finansal ve maddi konular oluşturacak. Harcamalarınıza odaklanmadan önce ihtiyaçlarınızın listesini çıkartmak hayallerinize ulaşmak için yatırım yapmanıza yardımcı olabilir.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün ruh halinizdeki gelgitli hava tüm gün boyunca etkisini gösterecek. Öyle ki ruh halinizdeki kasvetli hava nedeniyle tüm gün yataktan kalkmak istemeyebilirsiniz. Yine de evde kalmak iyi bir fikir olmayabilir. Dikkatinizi dağıtacak bazı hobiler bulmaya çalışın. Günün bir noktasında açık havaya çıkın ve tercihen bir parkta ve mümkünse su kenarında yürüyüş yapın. Endorfinleri harekete geçirecek ve moralinizi önemli ölçüde yükselteceksiniz.

YAY

Sevgili Yay burçları, bugün tamamen hayal dünyasına dalabilir ve kendinizi rüyalar aleminde hissedebilirsiniz. Tüm günü kişisel meselelerinizi düşünerek geçirmek isteyebilirsiniz. Yapmanız gerekeni yapmadığınızı düşünerek kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Böyle günlerde otomatik olarak yapabileceğiniz rutin görevlere odaklanmak en iyisidir.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, bugün yaratıcı dürtüleriniz engellenmiş olabilir. Bu nedenle yaratıcılık gerektiren işlerden biraz uzaklaşmanın tam zamanı! Bugün kendinizi çalışmaya zorlarsanız çıkan sonuçlardan memnun olmayabilirsiniz. Kendinizi dinlemek ve daha fazla zaman geçirmek için sevdiğiniz işlere yönelebilirsiniz.

KOVA

Sevgili Kova burçları, bugünü tamamen sosyalleşmek ve arkadaşlarınızla zaman geçirmek için kullanmak isteyebilirsiniz. Uzun zamandır sosyalleşmediğinizi düşünüyorsanız bugün yaptığınız plana sadık kalın ve eğlencenin tadını çıkartın.

BALIK

Sevgili Balık burçları, bugün daha önceden yaptığınız bir yolculuk planınız yoksa uzun mesafeli bir seyahat planı yapmayın. Çünkü yolculuk sırasında mekanik ve teknik birtakım arızalarla boğuşmak zorunda kalabilirsiniz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Haftalık burç yorumlarıHaftalık burç yorumları
Para konusunda endişelenmeyi bırakabilirsiniz!Para konusunda endişelenmeyi bırakabilirsiniz!
Evdeki güveleri temizlemenin yolu buradan geçiyorEvdeki güveleri temizlemenin yolu buradan geçiyor
Anahtar Kelimeler:
Astroloji burç Günlük Burç Yorumları burçlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kenan İmirzalıoğlu'nu şaştı kaldı! Yarışmacı karısını arayıp...

Kenan İmirzalıoğlu'nu şaştı kaldı! Yarışmacı karısını arayıp...

Kendisinden 19 yaş küçük Iraklı iş insanıyla evlendiği konuşuluyor! Bomba bir iddia daha...

Kendisinden 19 yaş küçük Iraklı iş insanıyla evlendiği konuşuluyor! Bomba bir iddia daha...

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bunun..."

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bunun..."

MasterChef yarışmacısının itirafı olay oldu! "MasterChef'e katıldım diye işten atıldım"

MasterChef yarışmacısının itirafı olay oldu! "MasterChef'e katıldım diye işten atıldım"

‘İmam Hatip yüzünden hangi Başbakan asıldı?’ İlyas Salman’dan olay cevap

‘İmam Hatip yüzünden hangi Başbakan asıldı?’ İlyas Salman’dan olay cevap

Haftalık burç yorumları

Haftalık burç yorumları

İlginizi Çekebilir

Bu kare 124 yıl önce çekildi! Fotoğraftaki kızı tanıdınız mı?

Bu kare 124 yıl önce çekildi! Fotoğraftaki kızı tanıdınız mı?

Eski hemşireden inanılmaz hareket! Testisler...

Eski hemşireden inanılmaz hareket! Testisler...

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Böyle evlilik sözleşmesi görülmedi! ''Eğer aldatırsa...''

Böyle evlilik sözleşmesi görülmedi! ''Eğer aldatırsa...''

Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.