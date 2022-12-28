Günlük burç yorumları: 28 Aralık Çarşamba günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

28 Aralık Çarşamba yani ayın yirminci birinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 28 Aralık Çarşamba günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bugün sosyal anlamda kendinizi ifade etme konusunda zirvede olduğunuz bir gün olacak. Etrafınızdaki meseleleri derinlemesine değerlendirerek ayrıntıların üzerinde yeniden düşünmeniz gerekecek. Ruhunuzu özgür bırakmanız gereken bir döneme giriyorsunuz. Bilinçaltınızda biriken bazı konularla yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bugün sağduyunuzu ve adalet duygunuzu korumanız gereken bir gün olacak. Kişisel fikirlerinizi saklamak isteyebilirsiniz. İletişim konusunda zorlandığınız bir gün sizleri bekliyor. Yargılayıcı ve net tavrınızı geride bırakmak isteyeceksiniz.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, bugün etrafınızda olup biten her şeyi açıklama eğilimindesiniz. Her şeye bir anda netlik kavuşturacak ve kendi deneyimlerinizden yola çıkarak olaylara ilişkin olarak yeni kararlar vereceksiniz. Bir süredir çok sessizdiniz. Sanki bir şeylerin konuşmanızı engellediğini hissediyordunuz. Bu durumun ağırlığının üzerinden kalktığını göreceksiniz.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, olaylar hakkında konuşmayı sevmiyorsunuz. Konuşmak sizin ilgi alanlarınızdan biri değil. Bugünün gündem maddesini sosyal ilişkileriniz oluşturacak. Hayatın içinde herkesin kendi rolleri olduğunu fark edecek ve size yakıştırılan rolle harekete geçmek isteyeceksiniz.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, bugün günlük hayattaki olaylardan kendinizi soyutladığınızı fark edeceksiniz. Adeta başka bir evrede gibisiniz. Kişileri ve durumları kendi süzgecinizden geçirdiğinizde hayatınıza yeni bir bakış açısı kazandırdığını göreceksiniz.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları, hayat karşı duruşunuzun sertleştiği bir döneme doğu hareket ediyorsunuz. Çevrenizdekilere karşı katı bir tutumunuz var. Kendinizi ve karşınızdakileri anlama konusunda zorluk yaşıyorsunuz. Bugün iletişim becerilerinize her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunuz bir gün olacak.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bugün özel hayatınıza daha fazla zaman ayırmanız gereken bir gün olacak. İş temponuz ve sorumluluklarınız nedeniyle kendinizi dışlandığınızı hissedeceksiniz. Bugün kendinizle ilgilenmeniz ve isteklerinize kulak vermeniz gereken bir gün!

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün hayatınıza dair net kararlar almak için harika bir gün! Son zamanlarda kafanız bir miktar karıştığı için yeni bir girişim fikrine doğru hareket etme eğilimindesiniz. Ancak radikal ve sert kararlar vermeden önce mutlaka durumları ve şartları değerlendirmeyi deneyin.Zihniniz bugün önünüze çıkan tüm problemlerle başa çıkmak için yeterince dinlenmiş olacak.

YAY

Sevgili Yay burçları, bugün kendiniz ve başkaları için müsait misiniz? Olayları anlamak ve duynak konusunda zorluk yaşadığınız bir sürecin içindeydiniz. Özellikle kişileri değerlendirme konusunda yanlış kararlar verseniz bile güvensizlik hissetmeyin.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, bugün güne son derece duygusal bir şekilde başlıyorsunuz. Bugün ruhsal olarak kendinizi bulduğunuz bir gün olacak. Özellikle ikili ilişkilerinizdeki gelişmeler yüzünüzü gülümsetecek. Henüz gerçek aşkı bulamadığınızdan dert yanıyorsanız bugün etrafınıza bir kez daha bakın.

KOVA

Sevgili Kova burçları, son dönemde özellikle aşk hayatınızda iniş ve çıkışların olduğunu fark edeceksiniz. İkili ilişkilerdeki baskıyı üzerinizde hissetmeye başladığınız bir gün sizleri bekliyor. Kendinizi ifade etme konusunda yaşadığınız zorluk kafanızdaki soruların cevaplarını almanıza engel oluyor.

BALIK

Sevgili Balık burçları, bugün kendinizle gurur duyma fırsatını defalarca yakalayacaksınız. İşlerin kontrolden çıkmasına izin vermeden belirli bir plan içinde hareket ediyorsunuz. Gezegen yerleşimleri sayesinde kendinizi başarılı hissettiğiniz bir döneme adım atıyorsunuz.



