Günlük burç yorumları: 28 Ekim Cuma günü tüm burç yorumları!

28 Ekim Cuma yani ayın yirmi sekizinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 28 Ekim Cuma günlük burç yorumları...

KOÇ

Hayattaki iyi şeyleri asla inkâr eden biri olmadınız ve şimdi başlamanız için hiçbir neden yok. Bugün tek bir amacınız olmalı: İnsanca mümkün olduğu kadar çok eğlenmek. Hiçbir şeyi inkâr etme. Arzularınızı şımartın.

BOĞA

Çalıştığın ve iş yaptığın kişileri hiç şüphe yok ki kaba sözlerine ve gizli taktiklerine katlanmayacaksın. Önümüzdeki 24 saat boyunca, bu kadar amansızca olumsuz olan insanlarla zaman harcamak için çok meşgul olacaksınız.

İKİZLER

Bugün ve hafta sonu arasında sosyal davetlerin sonu gelmez ve yoğun programınızda hepsine yer bulmaya çalışmalısınız. Önümüzdeki birkaç gün içinde ne kadar çok insanla tanışırsanız, sizin için o kadar çok fırsat açılacaktır.

YENGEÇ

Yapmak istediğin binlerce şey var ama bir şey seni engelliyor gibi görünüyor. Belki de derinlerde bir yerde, başka şeylere geçmek güvenli olmadan önce başlamış olanı bitirmeniz gerektiğinin bilgisidir.

ASLAN

Yapmak istediğin binlerce şey var ama bir şey seni engelliyor gibi görünüyor. Belki de derinlerde bir yerde, başka şeylere geçmek güvenli olmadan önce başlamış olanı bitirmeniz gerektiğinin bilgisidir.

BAŞAK

Son zamanlarda birkaç nakit akışı sorunu yaşıyor olsanız bile, gezegenler paranızı büyütmenin yollarını bulabileceğinizi gösteriyor. Maddi meseleler söz konusu olduğunda, hiçbir burç Başak kadar becerikli değildir, bu yüzden zengin düşünün ve zengin olacaksınız.

TERAZİ

Kendine güvenin tüm zamanların en yüksek seviyesinde ve ne yapmayı planladığın hakkında çok derin düşünerek zaman kaybetmek gibi bir niyetin yok. Bugün içgüdülerinizi harfi harfine takip edin ve evren size arzu ettiğiniz her şeyi verirse şaşırmayın.

AKREP

Er ya da geç, yalnızca varlığınızı değiştirmekle kalmayıp onu dönüştürecek türden kararlar vermek zorunda kalacaksınız. Gelecekte yapacağınız her hareketin, başkalarının ihtiyaçlarını değil, kendi kişisel ihtiyaçlarınızı karşılamak için yapılacağına dair kendinize söz verin.

YAY

Bugün “Ben kimim?” gibi büyük sorularla ilgileneceksiniz. Ve “Hayatımla ne yapmalıyım?” Zihninizi susturun ve iç sesinizin size söylediklerini dinleyin. Gerçekten önemli olan cevaplar zaten içeride.

OĞLAK

Kariyer hedeflerinizi ilerletmenize yardımcı olabilecek insanlarla yakınlaşmak için elinizden gelen her türlü çabayı gösterin. Onları sadece hevesiniz ve hevesinizle etkilemeyin, onları büyük fikirlerinizle de etkileyin. Bu fikirlerden biri büyük bir profesyonel atılıma yol açabilir.

KOVA

Güçlü konumlardaki insanların önünde söylediklerinizle aynı fikirde olmayan biriyle kavga etmeyin. Sakin ol ve o koca beynini, neden haklı, onların haksız olduğunu göstermek için kullan. Bu çok zor olmamalı.

BALIK

Balık doğasının bir lütuf ve bir lanet olabilecek hassas bir yanı vardır. Sevilen birinin neden bu kadar üzgün göründüğünü anlamanıza yardımcı olacağı için bugün bir lütuf olmalı. O zaman onları neşelendirmeyi kendi işiniz haline getirebilirsiniz.



